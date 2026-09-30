“Tenemos que hacer respetar la selección peruana”: la reveladora declaración de Marcos López sobre el diálogo interno tras empate con México

La reveladora declaración de Marcos López sobre el diálogo interno tras empate con México.

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La selección peruana igualó ante México en Nueva Jersey, en un amistoso donde la ‘bicolor’ mostró una mejor cara respecto al anterior partido frente a Estados Unidos. Tras el encuentro, Marcos López destacó la respuesta del plantel y contó el diálogo interno que buscó dejar atrás la dura caída ante el conjunto estadounidense.

El lateral izquierdo remarcó que la consigna fue salir a imponer el plan planteado por el técnico Mano Menezes. “Creo que salimos con personalidad”, afirmó el jugador, al referirse a la actitud que exhibió el equipo nacional desde el inicio del duelo.

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Ahí fue cuando ‘Marquitos’ explicó que aquella determinación tuvo un origen claro antes de saltar al campo, concretamente en el vestuario. “Desde el principio ahí hablamos dentro del camerino que tenemos que hacer respetar la selección por más que no venimos en buen momento hablando a nivel de resultados”, señaló.

El futbolista también apuntó a la necesidad de darle continuidad a la actuación en Nueva Jersey. “Este grupo tiene amor propio y creo que de ahora en más tenemos que, desde esta base, remar y construir algo positivo para los partidos en adelante”, sostuvo.

Según el portal estadístico, SofaScore, Marcos López tuvo un puntaje de 7.2 debido a su buena actuación con Perú ante México. - créditos: FPF

Declaraciones de Renzo Garcés tras el Perú vs México

Renzo Garcés coincidió en que la actuación colectiva fue el aspecto más valioso de la noche ante México. El zaguero resaltó que la respuesta del equipo se percibió incluso antes del inicio del partido. “Contento por el desempeño del equipo”, expresó para el citado medio.

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El defensor consideró que la actitud quedó expuesta desde el calentamiento y que esa disposición se trasladó al desarrollo del encuentro. “Creo que demostramos que con una actitud que se vio reflejada desde el calentamiento, eso se vio reflejado en el partido”, indicó.

Para el central de 30 años, la selección peruana encontró una manera de competir que resultó visible dentro del campo. En esa línea, remarcó que el balance del plantel no se limitó al marcador. “Estamos felices más que por el resultado, creo que por lo que demostramos dentro del campo”, completó.

El lateral izquierdo y el zaguero central hablaron del empate de la 'bicolor' contra los 'aztecas' en amistoso FIFA. (Video: Bicolor+)

Las duras estadísticas sobre la selección peruana tras empate con México

La cuenta de Twitter, Son Datos No Opiniones, difundió cifras que muestran la complejidad del presente de la selección peruana pese a la mejora exhibida ante México. Una de ellas señala que la ‘blanquirroja’ acumula 11 partidos consecutivos recibiendo goles.

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De acuerdo con esa cuenta, la ‘bicolor’ quedó a cuatro encuentros de igualar su peor racha histórica de tantos concedidos. El registro más alto se produjo entre 1959 y 1965, cuando el equipo recibió goles en 16 cotejos seguidos.

El balance reciente también refleja que Perú ganó solo uno de sus últimos 14 partidos. En ese tramo, el seleccionado perdió ocho veces, empató cinco y registró 23 goles en contra frente a 10 a favor.

Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

La publicación añadió un dato sobre el ciclo de Mano Menezes. Bajo la conducción del DT brasileño, Perú anotó al menos un gol en cinco de los seis partidos que dirigió, una diferencia frente a la etapa previa, cuando el equipo solo había convertido en tres de sus 12 encuentros anteriores.

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La estadística sobre México tampoco favorece a Perú. La selección nacional no vence al conjunto norteamericano desde hace 15 años, cuando se impuso por 1-0 en la Copa América 2011.

Desde aquel triunfo, el ‘equipo de todos’ registró tres empates y una derrota frente a los ‘aztecas’. El resultado en Nueva Jersey amplió esa serie sin victorias, aunque evitó una nueva caída ante un rival con el que mantiene antecedentes recientes equilibrados.

Son Datos No Opiniones también precisó que la selección peruana perdió solo tres de sus últimos 13 duelos ante selecciones de la Concacaf. En esa secuencia, consiguió siete triunfos y tres empates.

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Los datos que arrojaron el empate entre Perú y México en Nueva Jersey. - captura: Son Datos No Opiniones