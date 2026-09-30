Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

La modelo Vania Bludau revive el doloroso momento de la pérdida de su embarazo al enfrentar una deuda hospitalaria. En un emotivo video, expresa su cólera e indignación contra su expareja, a quien acusa de 'lavarse las manos' y actuar con cobardía. IG.

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Vania Bludau volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida. La modelo recordó la pérdida del bebé que esperaba en 2024, cuando tenía casi dos meses de embarazo, y contó que recientemente volvió a enfrentarse a una situación relacionada con aquel difícil momento. Aunque aseguró que con el paso del tiempo logró sanar sus heridas, reconoció que todavía siente tristeza y cólera al recordar cómo tuvo que afrontar determinadas consecuencias de aquella experiencia.

La revelación ocurrió a través de sus redes sociales, donde Vania decidió compartir con sus seguidores lo que estaba sintiendo. La modelo explicó que había tenido que comunicarse nuevamente con el hospital donde fue atendida cuando sufrió la pérdida de su bebé y descubrió que existía un saldo pendiente. Para ella, sin embargo, el problema no estaba relacionado exclusivamente con el dinero, sino con lo que considera una falta de responsabilidad y de apoyo por parte de algunas personas que estuvieron vinculadas a aquella etapa de su vida.

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Vania Bludau conmueve al recordar la pérdida de su bebé y señala a su expareja: “La cobardía es lo que me molesta”. Captura: IG.

Vania Bludau recuerda la pérdida de su bebé y habla de su dolor

La modelo comenzó su mensaje reconociendo que estaba atravesando un momento emocional complicado. Vania Bludau explicó que sentía dos emociones muy fuertes al mismo tiempo: tristeza por volver a conectar con un episodio doloroso de su pasado y cólera por considerar que una situación que no debió enfrentar sola terminó recayendo sobre ella.

“Ahorita tengo mucha tristeza, pero tengo cólera al mismo tiempo porque es algo que no debí resolverlo yo sola, pero es muy fácil para algunas personas simplemente tirar el dinero para que simplemente se laven las manos”, afirmó.

Vania Bludau conmueve al recordar la pérdida de su bebé y señala a su expareja: “La cobardía es lo que me molesta”. Captura: IG.

Vania Bludau cuestiona a su expareja por la forma en que afrontó la situación

En su relato, Vania dejó claro que lo que más le incomoda no es necesariamente la cantidad de dinero involucrada. Para ella, existe una diferencia importante entre resolver una obligación económica y asumir la responsabilidad que corresponde cuando se atraviesa una experiencia tan delicada como la pérdida de un embarazo.

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“He pagado porque llamé al hospital donde tuve la pérdida cuando estuve embarazada, pero parece que hay un saldo más grande y no es el monto, no es el dinero ni nada de eso, es simplemente el acto de lavarse las manos de algunas personas, la cobardía es lo que me molesta”, concluyó.

La modelo Vania Bludau publica unas declaraciones en redes sociales sobre la pérdida de su embarazo y la falta de apoyo de su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embarazo que Vania Bludau perdió en Miami en 2024

La experiencia a la que hizo referencia Vania ocurrió en 2024, cuando se encontraba en Miami y atravesaba un embarazo de casi dos meses. El bebé era fruto de una relación que mantenía en ese entonces con una expareja.

La pérdida representó un momento especialmente complicado para la modelo. Tiempo después, Vania decidió contar públicamente que había atravesado aquella situación, aunque durante el proceso mantuvo buena parte de los detalles en reserva.

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La noticia generó entonces diversas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo para la influencer. Para Vania, hablar de aquella experiencia también significó reconocer públicamente una situación que había sido difícil de procesar en privado.

Vania Bludau conmueve al recordar la pérdida de su bebé y señala a su expareja: “La cobardía es lo que me molesta”. Captura: IG.

“No es el dinero”: Vania explica qué fue lo que realmente le molestó

Uno de los puntos centrales del mensaje de Vania Bludau fue precisamente su aclaración de que el problema no era el dinero. La modelo insistió en que podía asumir el pago y que finalmente lo hizo después de comunicarse con el hospital.

Lo que cuestionó fue la actitud de quienes, desde su perspectiva, habrían optado por entregar dinero para desligarse del problema en lugar de involucrarse directamente en una situación que también los concernía. “Ahorita tengo mucha tristeza, pero tengo cólera al mismo tiempo porque es algo que no debí resolverlo yo sola”, manifestó.

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Vania Bludau conmueve al recordar la pérdida de su bebé y señala a su expareja: “La cobardía es lo que me molesta”. Captura: IG.

Vania Bludau asegura que logró sanar después de la pérdida

A pesar de la tristeza que todavía puede provocarle recordar aquel momento, Vania Bludau también ha señalado que logró avanzar después de la pérdida de su bebé.

La modelo ha continuado con su vida personal y profesional y actualmente mantiene una relación con el biólogo estadounidense Adam Daudier. Esta nueva etapa representa para ella un momento diferente, después de haber atravesado experiencias personales que decidió procesar lejos de la exposición pública.

Vania Bludau posa sonriente en un paisaje rural, y el hombre señalado como su posible nueva pareja sostiene un cordero junto a lugareñas en una calle de Cusco.