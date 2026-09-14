Ingreso “por la fuerza” de exvicerrectora a la UNI desata protestas y tensión dentro de la universidad

La exautoridad busca retomar el cargo tras una resolución judicial que dejó sin efecto la designación de Arturo Talledo como rector interino

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El ingreso de la exvicerrectora académica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Shirley Empetriz Chilet Cama, a las instalaciones del centro de estudios generó este lunes protestas y momentos de tensión, en medio de la ejecución de un mandato judicial.

Según imágenes difundidas por Canal N, la exautoridad universitaria, vacada en julio de 2025 por el incumplimiento de diversas disposiciones establecidas en el Estatuto de la UNI, habría intentado ingresar a las instalaciones “a la fuerza”, con apoyo de efectivos, ante la oposición de integrantes de la comunidad universitaria.

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De acuerdo con un reporte del portal Agenda País, un juzgado de Lima concedió una medida cautelar a favor de la UNI y ordenó dejar sin efecto la designación de Arturo Talledo Coronado como rector interino. La resolución dispone, además, que Chilet Cama asuma el cargo y convoque posteriormente a elecciones.

La resolución otorgó a la Asamblea Universitaria y a las autoridades de la UNI un plazo de cinco días hábiles para cumplir con lo dispuesto. Por ello, estudiantes de la universidad sostienen que el plazo vencería el próximo 18 de septiembre.

a vacancia de Chilet Cama ocurrió en 2025, luego de un proceso iniciado por alumnos asambleístas y sustentado en el presunto incumplimiento de disposiciones del Estatuto de la UNI

El fallo también advierte que el incumplimiento de la resolución podría generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, incluida una eventual denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad.

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Ante esta situación, el congresista de Ahora Nación Ángel Meneses pidió la intervención de las instituciones competentes para evitar nuevos enfrentamientos y posibles daños a la infraestructura de la universidad.

“Expreso mi preocupación y llamo a que las entidades que puedan proteger, en este caso la Fiscalía de Prevención del Delito, pueda apersonarse y evitar estas escenas que no le hacen bien a una entidad tan reputada como la UNI”, declaró a medios de comunicación.

El parlamentario sostuvo que los conflictos internos de la universidad deben resolverse por las vías institucionales y pidió que las autoridades competentes actúen dentro de sus atribuciones.

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“Todas las entidades internamente tienen sus propios procesos, pero no se debe llegar a estas situaciones. Por eso llamo siempre a que esto se resuelva institucionalmente (...) para evitar que no existan daños ni se socave el bien público, la infraestructura de la UNI, y otras entidades de acuerdo a la materia”, indicó.

La vacancia de Chilet Cama ocurrió en 2025, luego de un proceso iniciado por alumnos asambleístas y sustentado en el presunto incumplimiento de disposiciones del Estatuto de la UNI

La vacancia

La vacancia de Chilet Cama fue aprobada por mayoría por la Asamblea Universitaria de la UNI y se sustentó en el presunto incumplimiento de disposiciones y principios establecidos en el Estatuto de la universidad para el ejercicio de cargos administrativos.

El proceso se inició a partir de un pedido presentado por “los alumnos asambleístas” el 19 de mayo de 2025. La solicitud fue admitida a trámite por unanimidad por la Asamblea Universitaria, que posteriormente designó una Comisión Permanente encargada de evaluar el caso.

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Dicha comisión señaló que “debía procederse con el dictado de medidas provisionales” y recomendó la “medida de separación temporal del cargo” contra la catedrática.

Chilet Cama había asumido como rectora interina de la UNI tras la renuncia de Alfonso López Chau, quien dejó el cargo para dedicarse a sus actividades políticas con miras a las elecciones de abril pasado. Su designación como autoridad interina fue reconocida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).