El misterioso mensaje de Hugo García en el día del matrimonio de su expareja Mafer Neyra: “Sé feliz”

Hugo García y Mafer Neyra: el misterioso mensaje del exguerrero a su expareja en su boda. IG

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Hugo García compartió dos mensajes en redes sociales que llamaron la atención de sus seguidores por coincidir con la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. La creadora de contenido se casó el sábado 12 de septiembre, mientras que el exchico reality publicó una historia en Instagram y un mensaje en Threads que generaron especulaciones.

Aunque García no mencionó directamente a Mafer Neyra ni hizo referencia a su matrimonio, el contenido de sus publicaciones y la fecha en que fueron difundidas despertaron comentarios entre usuarios. El influencer escribió primero: “Por fin llegó el día. 12.09”, acompañado de un emoji de corazón. Horas después, publicó una frase breve: “Sé feliz”.

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La coincidencia se produjo durante una fecha especial para Neyra, quien contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses tras cinco años de relación. La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos, quienes compartieron fotografías y videos de los momentos más emotivos de la celebración.

El exchico reality no mencionó a Mafer Neyra, pero sus publicaciones coincidieron con el día de la boda de su expareja con Ernesto Cabieses.

Los mensajes de Hugo García que despertaron especulaciones

El sábado 12 de septiembre, Hugo García publicó una historia de Instagram con un mensaje que no pasó desapercibido. “Por fin llegó el día. 12.09”, escribió junto a un emoji de corazón, sin brindar detalles adicionales sobre el motivo de la publicación.

Más tarde, el exchico reality volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez mediante Threads. “Sé feliz”, fue el mensaje que compartió en esa plataforma. La frase coincidió con la boda de Mafer Neyra y generó diversas reacciones entre los usuarios.

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Hasta el momento, Hugo García no precisó si ambas publicaciones estaban relacionadas con el matrimonio de su expareja. Tampoco mencionó a Mafer Neyra, Ernesto Cabieses ni dio una explicación pública sobre el sentido de sus mensajes.

La relación entre Hugo García y Mafer Neyra fue una de las más comentadas en redes sociales durante varios años. Ambos mantuvieron un romance de aproximadamente seis años, antes de confirmar su separación en febrero de 2021.

En ese momento, García explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. “Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo. Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen”.

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Tras el final de esa relación, los dos continuaron sus vidas sentimentales por separado. García inició un romance con Alessia Rovegno a fines de 2021, vínculo que terminó en octubre de 2024. Actualmente, tiene un hijo con la influencer venezolana Isabella Ladera.

Hugo García publicó dos mensajes en redes sociales que coincidieron con la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.

La boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron el sábado 12 de septiembre luego de cinco años de relación. La pareja celebró su unión en una ceremonia íntima, acompañada por familiares y amigos cercanos.

Las imágenes difundidas por invitados permitieron conocer algunos detalles del evento. Mafer Neyra llegó al altar junto a su padre y lució un vestido blanco con una larga capa y un bouquet. Ernesto Cabieses, por su parte, ingresó acompañado por su madre.

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Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la lectura de los votos matrimoniales. Frente a sus invitados, ambos repasaron el origen de su vínculo y dedicaron palabras a sus familias.

Un vistazo a los momentos más conmovedores de la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. Desde los votos que cuentan su historia desde que eran niños, hasta el baile y la celebración de su amor eterno rodeados de familia y amigos. Video: Instagram

Mafer Neyra reveló que conoció a Cabieses cuando ambos eran niños, durante vacaciones familiares en las islas Canarias, España. Según contó, sus padres tenían casas en ese lugar y fue allí donde se cruzaron por primera vez.

“Y el primer pensamiento que se me vino a la mente fue: qué suerte el día en que nuestros papás decidieron tener casas en Canarias, porque como todos aquí deben saber, fue ahí en donde nos conocimos cuando éramos unos niños. ¿Quién diría que desde los doce años conocería al amor de mi vida y futuro esposo? Y realmente no me extraña, porque desde que te vi por primera vez no saliste más de mis pensamientos”, expresó Neyra.

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La creadora de contenido también recordó la impresión que Ernesto Cabieses causó en su familia durante aquella etapa. “¿Quién diría que ese niñito tan educado, que saludaba desde chiquitito a todos, a todos los adultos en la playa con una mano firme y una vocecita que decía: ‘Hola, ¿qué tal? Ernesto Cabieses’, sería mi esposo”.

El deportista también leyó un discurso durante la ceremonia. En sus votos, expresó su deseo de acompañar a Neyra en sus proyectos y seguir compartiendo experiencias a su lado.

“Apoyarme a ser cada día una mejor versión de mí mismo. Esto ha sido el real desarrollo del personaje. Quiero seguir conociendo el mundo contigo, quiero celebrar tus triunfos, acompañarte tus días difíciles, reír contigo hasta que nos duela la panza y quiero ayudarte a cumplir todo lo que te propones”, manifestó Cabieses.

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Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron el 12 de septiembre en una ceremonia civil al aire libre en Lima, tras cinco años de relación.