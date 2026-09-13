Perú

Más de 2,800 órdenes de expulsión a ciudadanos extranjeros emitidas por ingreso irregular, según Migraciones

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, informó que se entregaron 89.153 carnés de extranjería

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La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que ha emitido 2.807 órdenes de expulsión en lo que va de 2026 para detectar y retirar del país a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Durante el mismo período se realizaron 5.461 operativos de fiscalización, con un total de 83.422 extranjeros intervenidos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, indicó a la Agencia Andina que esta semana comenzó a funcionar la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, que concentra sus primeras tareas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y analizará patrones vinculados con el ingreso y la salida de personas para ampliar luego sus acciones a todo el país

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Migraciones también reforzó el intercambio de información con sistemas internacionales para detectar documentos falsos o adulterados. En materia de formalización, se informó sobre la entrega de 89.153 carnés de extranjería y la adopción de la nacionalidad peruana a 507 personas; además, emitió 581.753 pasaportes electrónicos.

Un hombre con traje y corbata sentado en un escritorio junto a un panel blanco con la inscripción Migraciones Superintendencia Nacional Perú
El superintendente nacional de Migraciones del Perú, Luis Yunis Herrera, encabeza una reunión con autoridades de la región para abordar la migración irregular. (Migraciones)

El aeropuerto Jorge Chávez también cuenta con 19 puertas electrónicas o eGates para agilizar el control de ciudadanos peruanos mayores de edad que cumplen los requisitos de uso.

Perú evalúa expulsiones masivas por barco

El Gobierno peruano busca concretar acuerdos con Venezuela para incrementar la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, y una de las alternativas que evalúa es trasladar a grupos numerosos por vía marítima, según anunció el ministro del Interior, César Astudillo, durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.

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El titular del Mininter sostuvo que hasta el momento 1.635 extranjeros han sido expulsados del país y aseguró que esa cifra podría aumentar considerablemente si prosperan las coordinaciones que el Ejecutivo mantiene con las autoridades venezolanas.

El ministro del Interior, César Astudillo, genera controversia al afirmar que la población venezolana en Perú supera a la aymara y anuncia planes para la deportación masiva de migrantes irregulares por vía marítima. | Canal N

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó Astudillo durante su exposición.

El ministro no precisó cuándo comenzarían estos traslados marítimos, desde qué puerto se efectuarían, cuál sería su capacidad ni qué acuerdos específicos se encuentran actualmente en negociación con Caracas.

Perú ya realizó expulsiones de ciudadanos hacia Caracas

La eventual utilización de barcos supondría ampliar una política de expulsiones que el Ejecutivo ya empezó a ejecutar mediante transporte aéreo.

El pasado 2 de agosto, el Gobierno trasladó desde el Callao hacia Caracas a tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes del Tren de Aragua que habían cumplido condena en Perú. Los tres fueron enviados en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea y viajaron bajo custodia policial para ser entregados a las autoridades venezolanas.

Perú emite 36 resoluciones de expulsión de extranjeros en el distrito de San Martín de Porres
Perú emite 36 resoluciones de expulsión de extranjeros en el distrito de San Martín de Porres - Migraciones

En agosto, Migraciones también informó sobre la expulsión de 42 extranjeros en situación irregular, como parte de operativos realizados junto con la División de Extranjería de la PNP.

La expulsión es una medida administrativa que debe aplicarse de manera individual conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación migratoria. Por ello, el anuncio de traslados de grupos numerosos por mar todavía requerirá precisar quiénes estarían comprendidos, bajo qué procedimientos se ejecutarían las medidas y cómo se coordinaría su recepción en Venezuela.

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