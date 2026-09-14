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Kiara Montes se quiebra al hablar del 2026 de Perú: “Ha sido bastante duro, no se dio el resultado que queríamos”

Tras cerrar el Sudamericano con una victoria ante Chile, la capitana de Perú habló sobre las dificultades que atravesó el plantel a lo largo de la temporada y señaló que el equipo tiene capacidad para levantarse y seguir creciendo

La capitana destacó el compromiso de un plantel que tuvo que afrontar varias bajas durante la campaña y aseguró que el triunfo ante Chile demostró el potencial del equipo para competir a futuro. (Video: aquiTVO)
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La selección peruana de vóley se despidió el Campeonato Sudamericano 2026 con una victoria por 3-1 sobre Chile. El resultado permitió al equipo marcharse con una alegría, aunque no alcanzó para cumplir el objetivo de clasificar al Mundial. Tras el partido, Kiara Montes, capitana del combinado nacional, habló sobre lo vivido durante la temporada y no pudo ocultar su emoción al recordar las dificultades que atravesó el grupo.

En entrevista con ‘Saque y Punto’, la voleibolista destacó que el triunfo en la jornada final significó un respiro para un equipo que tuvo que afrontar diferentes obstáculos durante los últimos meses. Para Montes, la victoria fue también una forma de reconocer el esfuerzo realizado por sus compañeras a lo largo del año.

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Este partido es un respiro para todas. Lo conversábamos antes de empezar, que saliéramos con todo más que nada por respeto a cada una de nosotras y el trabajo que hemos venido haciendo, todo el esfuerzo que hay detrás y todas las cosas que pasamos internamente como grupo”, señaló.

La capitana del equipo patrio resaltó la disposición de sus compañeras para adaptarse a las circunstancias. Incluso, algunas tuvieron que desempeñarse en posiciones distintas a las que ocupan con sus clubes.

“La disposición de cada una de nosotras ha sido increíble. Tenemos jugadoras que han asumido posiciones a las que no están habituadas y se han entregado al 100%, han tratado de dar lo mejor. Eso es importante rescatar, la disposición y el compromiso de cada una”, explicó.

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La selección peruana de vóley afrontó una temporada complicada, marcada por muchas bajas en el plantel.
La selección peruana de vóley afrontó una temporada complicada, marcada por muchas bajas en el plantel. Crédito: FPV

“Una temporada con muchas bajas”

La capitana también recordó las bajas que afectaron al equipo, entre ellas la de Diana de la Peña, quien no pudo participar en el Sudamericano. A ello se sumó la diferencia de experiencia respecto a otros seleccionados de la región.

Ha sido una temporada bastante dura, con muchas bajas. Tuvimos la baja de Diana antes de empezar el campeonato. Los demás son equipos que vienen jugando hace tantos años juntos, que vienen ya de un proceso bastante largo”, manifestó.

Pese a las dificultades, Montes consideró que la victoria puede convertirse en un impulso para el futuro. “Necesitábamos esa victoria también como para levantarnos anímicamente ya en miras del otro año, por todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos soportado durante esta temporada”, sostuvo.

Kiara Montes se quebró tras el Sudamericano

La emoción de la capitana aumentó cuando recordó que Perú no consiguió el boleto al Mundial 2027. Con la voz entrecortada, lamentó no haber alcanzado el resultado esperado, aunque valoró la manera en que el equipo cerró su participación.

“Estoy contenta de haber terminado con una victoria. Obviamente, no se nos dio el resultado que queríamos y ha sido bastante duro”, expresó.

Kiara Montes es la capitana de la selección peruana de vóley.
Kiara Montes es la capitana de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

Sin embargo, Montes destacó que el triunfo ante Chile demostró que el grupo tiene capacidad para competir y sobreponerse a los momentos difíciles. “Estoy contenta por todas. Realmente merecíamos ganarle a Chile, creo que sí tenemos la capacidad de repente de hacer un poco más, pero las cosas se dan por algo. Hay que trabajar de repente mejor de lo que venimos haciendo”, añadió.

Finalmente, la capitana hizo énfasis en la importancia de cuidar los pequeños detalles para continuar creciendo. “Siento que si tenemos la misma entrega y todas trabajamos bien desde las cosas básicas, en llegar puntuales, y si estás lesionada, cumplir con tus terapias... porque son esos detalles que hacen la diferencia”, explicó.

Montes también pidió que las nuevas jugadoras puedan integrarse al grupo y confió en que el próximo año Perú tendrá una mejor temporada. “Siento que todas tienen ganas y realmente esperemos el otro año tener una buena temporada y que las chicas que vengan puedan acoplarse a ese grupo, que como calidad de personas, todas son A1”, concluyó.

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