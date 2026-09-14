Perú

Violencia sexual en Condorcanqui: CMAN plantea medidas para acelerar denuncias y evitar la revictimización

El Grupo de Trabajo Nacional del organismo deberá presentar un informe de viabilidad antes del 25 de setiembre para definir el alcance de las iniciativas

Mujer de espaldas sentada ante una mesa con una libreta y un cartel con la frase BUSCO AYUDA Y PROTECCIÓN.
Una mujer permanece sentada frente a un escritorio con las manos en el rostro junto a una nota que dice «BUSCO AYUDA Y PROTECCIÓN». (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) aprobó una hoja de ruta común para atender de forma urgente los casos de agresión sexual contra niñas, adolescentes y mujeres en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La decisión se tomó durante la sesión ordinaria N.° 69 del organismo, que preside el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El documento aprobado será remitido al Grupo de Trabajo Nacional de la CMAN, que tendrá la tarea de evaluar y desarrollar técnicamente las propuestas planteadas por los sectores integrantes. Ese grupo deberá entregar un informe de viabilidad antes del 25 de setiembre, según informó el MIMP, en un plazo que busca convertir en acciones concretas las iniciativas debatidas por los titulares de los sectores que forman parte de la comisión.

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Autoridades gubernamentales sentadas alrededor de una gran mesa de conferencias con computadoras portátiles y letreros de nombres
Integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel participan en la sesión ordinaria número 69 encabezada por el Ministerio de la Mujer para abordar la situación en Condorcanqui.

Atención itinerante en zonas alejadas

Entre las medidas aprobadas destaca la implementación de un Sistema Integral de Atención Itinerante, concebido como estrategia piloto para acercar los servicios del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y de otras entidades competentes a las comunidades rurales e indígenas de Condorcanqui, muchas de ellas alejadas de los centros urbanos donde se concentra la oferta estatal de justicia y salud.

A esta propuesta se suma la adecuación de protocolos de actuación rápida para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, orientados a reducir los tiempos de atención y agilizar los procesos administrativos y legales que siguen las denuncias en la provincia. Según el MIMP, estas herramientas buscan activar la respuesta estatal desde el momento en que se conoce un caso, eliminar trámites innecesarios y evitar la duplicidad de funciones entre entidades que retrasa la atención a las víctimas.

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Siete personas con vestimenta formal posan de pie detrás de una mesa de reuniones con micrófonos en un salón con banderas de fondo
Integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel posan tras la aprobación de un plan de acción para atender la violencia sexual en la provincia peruana de Condorcanqui.

Buscan evitar la revictimización

El propósito declarado de ambas medidas es establecer una ruta coordinada entre instituciones que permita exonerar procedimientos administrativos y acortar los largos trámites que hoy enfrentan las víctimas, con el fin explícito de evitar la revictimización. Las propuestas recogen los aportes técnicos del MIMP y serán analizadas por los equipos de cada uno de los sectores que integran la CMAN: nueve ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, según precisó Agencia Andina.

El documento aprobado establece además responsables específicos, plazos de cumplimiento y un mecanismo de seguimiento para cada una de las acciones acordadas, en el marco del respeto a las competencias particulares de cada institución integrante de la comisión.

Autoridades sentadas alrededor de una mesa de reuniones con micrófonos, documentos y la bandera peruana al fondo
La ministra Mara Seminario preside la sesión de la CMAN en la que se aprobó una hoja de ruta para atender la violencia sexual en Condorcanqui.

Participación de nueve sectores y el PJ

La sesión ordinaria N.° 69 de la CMAN estuvo encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, y contó con la presencia de titulares de distintos sectores del Ejecutivo: el ministro de Salud, Luis Dayer; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el titular de Cultura, Alberto Beingolea. También participaron representantes de los sectores Interior y Justicia y Derechos Humanos, además de delegados del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

Un dato que marcó la sesión fue la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien participó de una sesión de la CMAN por primera vez desde 2015, según reportó Andina Noticias. Su asistencia se produjo en un contexto en el que el organismo busca articular con mayor fuerza a las instituciones responsables de investigar y sancionar los casos de violencia sexual, además de garantizar la protección de las víctimas en Condorcanqui. El informe de viabilidad que prepare el Grupo de Trabajo Nacional definirá los próximos pasos formales para la puesta en marcha de las medidas acordadas.

Diversas autoridades permanecen sentadas alrededor de una gran mesa de reuniones redonda con micrófonos, computadoras y letreros con sus nombres
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel aprueba una hoja de ruta para atender los casos de agresión sexual en Condorcanqui durante su sesión ordinaria número 69 en Perú.

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