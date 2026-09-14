Un camión de carga pesada derribó una rama del histórico árbol que la cantante Chabuca Granda salvó de ser talado en 1977. El incidente ocurrió en la avenida 28 de Julio, en Miraflores, causando indignación por el daño a este patrimonio cultural y ambiental. - Canal N

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Un camión que trasladaba un contenedor derribó este lunes 14 de septiembre parte del cedro patrimonial de la cuadra seis de la avenida Veintiocho de Julio, en Miraflores, el árbol que Chabuca Granda defendió de la tala en 1977 y al que dedicó un poema. El impacto afectó una de sus ramas principales, que cayó sobre la unidad pesada.

Según informó Canal N, el vehículo circulaba por una vía que no está destinada al tránsito habitual de camiones de esas dimensiones. La Municipalidad de Miraflores indicó que el conductor no pudo mostrar una autorización o permiso para pasar por ese tramo de la avenida.

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La caída de la rama no dejó personas heridas. Parte del tronco dañado impactó contra el contenedor que transportaba el camión y fue retirado con sierras eléctricas, un brazo hidráulico y maquinaria municipal, de acuerdo con la información difundida desde el lugar.

El cedro fue salvado de la tala el 3 de septiembre de 1977

El incidente ocurrió cerca de cinco décadas después del episodio que convirtió al cedro en un símbolo del distrito. Chabuca Granda, autora de “La flor de la canela”, vivía frente al árbol cuando las autoridades evaluaban retirar los ejemplares de la avenida por trabajos de remodelación.

Derriban parte de histórico árbol al que Chabuca Granda salvó de ser talado en Miraflores y al que dedicó un poema - Canal N

La compositora se opuso a la medida y abrazó el cedro para impedir que los operarios lo cortaran. La subgerente de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad de Miraflores, Pamela Peña, relató que la intervención de la artista hizo que las autoridades desistieran de retirar el árbol.

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“El 3 de septiembre de 1977”, fecha que coincidió con el cumpleaños de Granda, quedó asociado con la defensa del cedro. La historia forma parte de los antecedentes considerados por la comuna para otorgarle una protección especial.

Miraflores declaró al cedro su primer árbol patrimonial en 2020

El 28 de octubre de 2020, el Concejo Municipal declaró al ejemplar como el Primer Árbol Patrimonial de Miraflores. La decisión fue aprobada por unanimidad y tomó en cuenta sus condiciones ambientales, su desarrollo, su altura, su diámetro y el hecho de que se trata de una especie considerada vulnerable.

La resolución también valoró el vínculo cultural con Chabuca Granda. La comuna recordó entonces que la artista había dedicado un poema al cedro que permaneció frente a la vivienda donde residió, en la avenida Veintiocho de Julio.

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Peña señaló que el municipio inició las acciones para recuperar el árbol. El equipo de áreas verdes evaluará el daño en el sector desprendido y aplicará las medidas necesarias para preservar el ejemplar declarado patrimonial.

Derriban parte de histórico árbol al que Chabuca Granda salvó de ser talado en Miraflores y al que dedicó un poema - Canal N

El conductor y el vehículo quedaron en la comisaría

La funcionaria municipal precisó que el conductor y el camión involucrado fueron trasladados a una comisaría. La Procuraduría de Miraflores y las áreas responsables de la comuna formalizaron las denuncias correspondientes por el daño al árbol.

El municipio también cuestionó que el vehículo pesado se haya aproximado al borde de la vía, donde se encuentran los árboles y las veredas. Según Peña, incluso si hubiera contado con autorización para circular por el sector, el conductor disponía de espacio para evitar el contacto con las ramas.

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La Municipalidad de Miraflores anunció que buscará reparar el cedro y recuperar la parte afectada. El resultado de la evaluación técnica determinará las labores de restauración para el árbol que sobrevivió a un intento de tala en 1977 y que ahora volvió a sufrir daños en la misma avenida.