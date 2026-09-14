Ariel Bracamonte y qué pasó con la herencia de Myriam Fefer: poder legal a Liliana Castro, los viaje de Eva y la cuenta en Estados Unidos

En una reveladora entrevista, Ariel Bracamonte habla sobre el destino de la herencia de su madre, Myriam Fefer. Detalla cómo su hermana Eva negoció a través de su expareja, Liliana Castro Mannarelli, mientras él, siendo menor de edad, vivía en condiciones precarias. Video: América TV / Estás en todas

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Ariel Bracamonte Fefer rompió su silencio sobre el destino del patrimonio que dejó su madre, la empresaria Myriam Fefer, asesinada en 2006 en San Isidro. En una entrevista concedida al programa ‘Estás en todas’, el comunicador contó por primera vez los detalles de cómo se repartió la herencia familiar y señaló el papel que, según su versión, tuvo Liliana Castro Manarelli, expareja de su hermana Eva Bracamonte, en esas negociaciones.

Durante años, el caso generó preguntas sobre quién se benefició económicamente tras el crimen. Ariel decidió responder directamente a esas versiones y ofreció, por primera vez, su relato completo sobre cómo se manejó el dinero, los bienes y las propiedades que pertenecieron a su madre.

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Mi hermana le dio un poder a Liliana Castro para negociar la herencia conmigo

Ariel Bracamonte reveló que Eva Bracamonte nunca discutió con él directamente el tema de la herencia de Myriam Fefer. En cambio, según su relato, delegó esa función en su entonces pareja, Liliana Castro Manarelli, a quien le otorgó un poder legal para representarla.

“El patrimonio se repartió de una manera muy interesante. Mi hermana le da un poder a Liliana Castro Manarelli para que ella negocie la herencia de mi madre conmigo. Yo nunca conversé sobre la herencia con mi hermana. Nunca. Yo conversaba con Liliana”, relató Bracamonte en la entrevista.

El comunicador explicó que Castro Manarelli tenía autorización para administrar “cientos de miles de dólares” del patrimonio familiar. Sostuvo, además, que la injerencia de Castro no se limitaba a lo económico. “Con qué experiencia ella podía manejar, no solamente el tema de plata, también el tema de relación familiar”, cuestionó.

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Ariel Bracamonte afirmó que Eva Bracamonte le otorgó a Liliana Castro Manarelli un poder legal para negociar la herencia familiar.

Según Ariel, Castro también intervenía en la relación entre él y su hermana. “Porque ella no solamente maneja o negocia una herencia, ella negociaba la forma en que mi hermana y yo nos íbamos a llevar”, afirmó. Recordó incluso una escena puntual en la que Eva le indicaba que resolviera los temas pendientes directamente con Castro: “Mi hermana decía, al mediodía, en la cama, Ariel conversa con Liliana y ella se encarga”.

Uno de los episodios más concretos que mencionó Ariel involucra una cuenta bancaria en un banco israelí en Estados Unidos. Según su versión, Eva le ofreció 35 000 dólares para terminar de pagar un local en el Callao, a cambio de que firmara un documento que dejaba el resto del dinero en manos de ella. “El resto supuestamente eran 15 000 dólares. Y yo dije, ay, qué buena gente. (Pero) habían cientos de cientos de miles de dólares en esta cuenta”, relató.

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Ariel tenía 18 años cuando ocurrió ese episodio. “Yo tenía 18 años, yo confié en mi hermana. No había una investigación en contra de mi hermana sobre el asesinato de mi madre. Ella no había sido acusada por la fiscalía sobre el asesinato. Yo confiaba en mi hermana”, sostuvo.

El crimen que marcó a la familia y el proceso judicial contra Eva Bracamonte

Myriam Fefer fue asesinada a puñaladas el 15 de agosto de 2006 en su vivienda de San Isidro. Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades vincularon el crimen con conflictos familiares relacionados con el patrimonio de la empresaria.

En 2009, Eva Bracamonte y Liliana Castro Manarelli fueron acusadas como presuntas autoras intelectuales del homicidio, mientras que el ciudadano colombiano Alejandro Trujillo Ospina, conocido como ‘Payaso’, fue condenado a 35 años de prisión como autor material.

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Ariel Bracamonte acusó públicamente a Eva Bracamonte durante el juicio por el asesinato de Myriam Fefer y profundizó la ruptura entre los hermanos.

Eva Bracamonte recibió inicialmente una condena de 30 años, pero la Corte Suprema anuló esa sentencia en 2013. Tras un nuevo proceso judicial, fue absuelta en 2015 y, en 2017, la justicia confirmó de manera definitiva su inocencia. Actualmente reside en Europa.

Ariel también relacionó ese período con las condiciones en las que, según su testimonio, vivió siendo menor de edad. Mientras Eva y Castro viajaban, él era enviado a Ate Vitarte, donde permanecía sin electrodomésticos básicos. “No tenía refrigerador, no tenía microondas. Comía lo que podía comer en el momento, en el supermercado, en el mercado de la esquina, y sabía que no lo podía calentar”, relató.

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Respecto a la posibilidad de reconciliarse con su hermana, Ariel afirmó que ya superó esa etapa, aunque no evitó recordar las dificultades que atravesó. “Ya se lo perdoné”, dijo, y agregó: “Cuando a esa edad, no tenía qué comer”.

Propiedades a nombre de su padre y un vínculo que sigue roto

Además del papel de Liliana Castro Manarelli, Ariel abordó otro punto que, según explicó, continúa investigando: la situación de propiedades que pertenecieron a su madre y que terminaron registradas a nombre de su padre.

“Mi padre terminó siendo propietario de algunas propiedades que habían sido de mi madre en su momento, de la masa hereditaria”, señaló. El comunicador cuestionó cómo esos bienes, originalmente vinculados al apellido Fefer, pasaron a manos de su padre, de apellido Bracamonte. “No lo sé. Y lo vamos a investigar. Seguimos investigando”, afirmó.

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En una reveladora entrevista, Ariel Bracamonte cuenta su versión sobre lo que realmente sucedió con la herencia de su madre, Myriam Fefer. Detalla cómo su hermana Eva lo habría engañado para quedarse con una fuerte suma de dinero y cuestiona cómo su padre terminó con propiedades de la familia. Video: América TV / Estás en todas

Sobre el vínculo actual con su padre, Ariel contó que intentó retomar contacto tras su regreso al Perú, sin éxito. “Le mandé un mensaje en Facebook y no me contestó”, relató. Recordó, además, que su padre se alejó de su vida cuando él tenía apenas dos años.

Consultado sobre si su padre podría tener información que él desconoce respecto al patrimonio familiar, Ariel respondió con firmeza: “Mi padre no tendría por qué saber. Y mi padre no tendría por qué haberse convertido en dueño de propiedades que eran de mi madre”.

El testimonio de Ariel Bracamonte reabre las interrogantes sobre el destino final del patrimonio de la familia Fefer, casi dos décadas después del crimen que marcó a los hermanos y que, según su relato, definió gran parte de su vida adulta.

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