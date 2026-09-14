Lisandro Greppo, técnico del Deportivo Garcilaso, aborda duelo ante Universitario por Torneo Clausura 2026: “Tenemos confianza en nuestras formas”

Lisandro Greppo ha logrado revitalizar a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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A pesar de que Deportivo Garcilaso ha tenido un reciente desliz en el Torneo Clausura 2026, no deja de ser uno de los grandes protagonistas de la segunda parte de la temporada anual. Claro está que para seguir manteniendo esa ilustre etiqueta, está en la obligación de sacar adelante un arduo compromiso contra Universitario de Deportes, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Con respecto a ese duelo crucial, el entrenador Lisandro Greppo, quien ha sucedido a Sebastián Domínguez en la conducción del elenco cusqueño, ha reconocido que la ‘U’ es un oponente de cuidado y plenamente identificado por los suyos al que desafiarán con mucha convicción.

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Lisandro Greppo se ha hecho cargo de la dirección técnica de Deportivo Garcilaso. - Crédito: Liga 1

“Si uno quiere estar arriba, tiene que pensar en ganar. El equipo se ha acostumbrado a eso y está dispuesto a luchar. Vamos a preparar el partido en la semana. Sabemos el rival que vamos a enfrentar pero también tenemos mucha confianza en nuestras formas”, apuntó Greppo.

Garcilaso aprovechará su localía para imponer condiciones, desde el arranque de las acciones, contra Universitario de Deportes, que momentáneamente se ha asentado en la cima del Clausura 2026. Aquel equipo que se haga de los tres puntos, se hará fuerte en la cúspide de la clasificación.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

Traspié en el Callao

La reciente visita del Deportivo Garcilaso al estadio Miguel Grau acabó en un estrepito al caer por la renta mínima a manos del Sport Boys, otro aspirante a animador en el campeonato peruano. Aunque el resultado fue incómodo, no puede decirse lo mismo del trámite del compromiso, dado que los cusqueños se emplearon a lleno en una plaza complicada.

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Durante largos tramos de la contienda, surgieron una serie de ataques notables de ambos elencos. De hecho, las figuras estelares fueron los porteros Patrick Zubczuk y Diego Melián. Cerca de la conclusión del primer tiempo, además, surgió una polémica con un gol anulado para el ‘pedacito de cielo’ por un polémico offside.

Un jugador de Sport Boys disputa el balón frente a un rival de Deportivo Garcilaso durante un encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1. (@Liga1TeApuesto)

La sentencia, finalmente, llegó a partir de un penal canjeado por gol por Christian Cueva a pocos minutos de la conclusión del cotejo. Con ese score, los cusqueños se descolgaron del primer lugar y han quedado sembrados en el segundo casillero en detrimento de Universitario.

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Acerca de lo acontecido, Greppo analizó el ritmo del juego: “En líneas generales fue un partido parejo, los dos equipos fueron intensos, cada uno lucho con su propuesta. Estamos tristes, sí, pero hay que darle vuelta a la página y continuar. Hay un rival directo en la tabla de posiciones, por eso es que depende de nosotros. Toca pensar en lo que viene y enfrentarlos con mucha dedicación y esperanza”.

Vibrante momento en el partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso. Tras un tiro libre, el equipo cusqueño lograba anotar, pero el árbitro invalidó la jugada por una polémica posición adelantada. La celebración se convirtió en reclamos.

Fixture restante del Garcilaso

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental de la UNSA

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36

UTC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Chongoyape