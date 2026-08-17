Dos escolares de 17 años y amigos de El Agustino ocupan los primeros puestos de la UNI tras prepararse juntos para el examen de admisión

Maikel Fabrizio Alejos Lapa consiguió el primer puesto del cómputo general y Javier Reyes Zeballos obtuvo el segundo. Difusión

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Dos estudiantes de 17 años procedentes del colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino, ocuparon los dos primeros lugares del cómputo general del proceso de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Maikel Fabrizio Alejos Lapa obtuvo el primer puesto para Ingeniería Industrial, mientras que Javier Reyes Zeballos consiguió el segundo lugar.

El resultado se produjo en una convocatoria con más de 5.500 postulantes, quienes compitieron por una vacante en la universidad. La institución educativa informó que, además de Maikel y Javier, otros seis escolares del mismo colegio consiguieron ingresar a la UNI en esta edición.

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El desempeño de ambos estudiantes también se vincula con una trayectoria previa en procesos de admisión y evaluaciones académicas. Según la información difundida por el colegio Juventud Científica, Maikel consiguió primeros puestos e ingresos destacados en instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional del Callao (UNAC), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Javier Reyes, por su parte, consiguió el segundo puesto en la UNI y cuenta con ingresos en primer lugar a distintas carreras de la UNI, UNMSM, UNAC, UNALM y PUCP, de acuerdo con la información proporcionada por su institución educativa. Ambos compartieron durante su etapa escolar jornadas de preparación y resolución de problemas como parte de su preparación para los exámenes de admisión.

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Maikel Alejos obtiene el primer puesto para Ingeniería Industrial

Ambos cursaron sus estudios en el colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino, institución que consiguió además otros seis ingresos en esta convocatoria. Difusión

Maikel Fabrizio Alejos Lapa alcanzó el primer lugar del cómputo general de la UNI y consiguió una vacante para la carrera de Ingeniería Industrial. El estudiante, de 17 años, cuenta con antecedentes de resultados destacados en procesos de admisión de distintas universidades del país.

La información difundida por el colegio señala que el estudiante registra nueve ingresos universitarios a los 17 años. Su desempeño en matemáticas también figura entre los aspectos destacados de su trayectoria escolar, con participación y triunfos en concursos interescolares.

El joven atribuyó parte de su motivación académica a su madre, Maribel, quien ejerce como profesora de primaria. Según la información entregada por el colegio, ella le inculcó desde pequeño el interés por el estudio.

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Para su preparación específica hacia la UNI, Maikel dedicó más de 12 horas diarias al estudio. Ese proceso también implicó dejar temporalmente una de sus principales aficiones: el fútbol.

Javier Reyes alcanza el segundo lugar

Javier Reyes Zeballos consiguió el segundo puesto del cómputo general y obtuvo una vacante para Ingeniería Económica. El estudiante también cuenta con resultados destacados en procesos de ingreso a universidades nacionales y privadas.

Según la información del colegio Juventud Científica, Reyes consiguió el primer puesto en procesos de admisión de distintas carreras en la UNI, UNMSM, UNAC, UNALM y PUCP. Estos resultados forman parte de su trayectoria académica previa al examen 2026-II.

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El estudiante dedicó este resultado a sus padres y a los profesores que participaron en su preparación. Su ingreso a Ingeniería Económica quedó registrado como el segundo mejor resultado del cómputo general de esta convocatoria.

Seis escolares más del mismo colegio ingresaron a la UNI

Además de los dos primeros puestos, otros seis estudiantes de Juventud Científica obtuvieron una vacante en la UNI en este proceso. Difusión

El resultado de Maikel y Javier no fue el único ingreso conseguido por estudiantes del colegio Juventud Científica. La institución educativa informó que otros seis escolares también obtuvieron una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería durante el proceso 2026-II.

El desempeño conjunto se produjo en una convocatoria que reunió a postulantes de diferentes edades y lugares del país. La UNI reportó que los participantes tenían entre 16 y 48 años. Dentro del grupo también figuraron 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

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La presencia de jóvenes procedentes de distintas regiones también formó parte del proceso. Entre los lugares de origen registrados figuran Tingo María, Ayacucho, Junín, Áncash, Puno y Arequipa.

Más de 5.500 postulantes participaron en el proceso 2026-II

Varios estudiantes, incluido un joven latino en primer plano, realizan un examen de admisión al aire libre frente al edificio principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos oficiales de la Universidad Nacional de Ingeniería, el proceso de admisión 2026-II registró 7.142 personas preinscritas. De ese total, 5.545 candidatos completaron el pago del prospecto de admisión, mientras que 320 accedieron a la modalidad de beca.

El examen se realizó en Lima bajo medidas de seguridad y controles establecidos por la universidad para el desarrollo de la evaluación. La convocatoria permitió la participación de postulantes de diferentes puntos del territorio nacional.

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En ese escenario, los resultados de Maikel Fabrizio Alejos Lapa y Javier Reyes Zeballos ubicaron a dos estudiantes del colegio Juventud Científica en los primeros lugares del cómputo general de la UNI para el proceso 2026-II.