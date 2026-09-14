Perú

MEF alerta que su cuenta oficial en X fue hackeada y advierte que las publicaciones difundidas durante el incidente no son oficiales

La entidad señaló que puso en marcha sus protocolos de seguridad para recuperar el control de la cuenta

El ministerio informó que su perfil en X sufrió un acceso no autorizado. Composición: infobae
El ministerio informó que su perfil en X sufrió un acceso no autorizado. Composición: infobae
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que su cuenta oficial en la red social X fue vulnerada, por lo que las publicaciones difundidas desde ese perfil durante la incidencia no deben ser consideradas comunicaciones oficiales de la entidad.

La institución comunicó que activó sus protocolos de seguridad tras detectar el acceso no autorizado. El objetivo de estas medidas es recuperar el control de la cuenta y restablecer su uso oficial.

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El MEF solicitó a la ciudadanía tomar precauciones frente a los mensajes que puedan aparecer en el perfil comprometido. La entidad precisó que cualquier contenido publicado mientras continúe el incidente carece de carácter oficial.

Según el comunicado difundido por el ministerio,la entidad también precisó que las publicaciones que aparezcan en el perfil durante el proceso de recuperación no corresponden a comunicaciones oficiales del ministerio. Por ello, los mensajes difundidos desde dicha cuenta no deben ser tomados como información institucional.

El MEF indicó que comunicará oportunamente la recuperación de la cuenta. Hasta que eso ocurra, la entidad pidió mantener precaución frente a cualquier contenido publicado desde el perfil.

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Comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas
Comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas

Sector público figura entre los principales objetivos de ciberataques

El incidente ocurre en un contexto de incremento de las amenazas digitales contra instituciones públicas. Según el más reciente informe global de Kaspersky, el sector público concentró el 19% de los incidentes de ciberseguridad de alta gravedad registrados durante 2025.

El mismo reporte ubicó después a la industria, con 17%, y al sector de tecnologías de la información, con 15%. Estos datos reflejan la exposición de organismos y empresas ante ataques destinados a obtener información, afectar operaciones o generar interrupciones.

Andrea Fernández, gerente general de Kaspersky para la región sur de América Latina, explicó a El Peruano que los ciberdelincuentes buscan acceder a datos confidenciales, paralizar operaciones o exigir pagos a las instituciones afectadas.

De acuerdo con Fernández, en Perú existen riesgos especiales para actividades relacionadas con servicios públicos, minería, energía y telecomunicaciones debido a su importancia para la economía y la continuidad de operaciones críticas.

Fernández señaló que los ataques contra sectores estratégicos pueden provocar interrupciones operativas, pérdidas económicas, daños reputacionales y problemas en las cadenas de suministro. En situaciones de mayor gravedad, también pueden comprometer información crítica o afectar servicios esenciales.

La especialista de Kaspersky identificó la ingeniería social como una de las principales vías utilizadas por los atacantes. Entre las prácticas que pueden facilitar estos incidentes figuran la apertura de enlaces sospechosos, la descarga de archivos sin verificar y el envío de información sensible sin comprobar la identidad del remitente.

El uso de inteligencia artificial también incrementa las capacidades de los ciberdelincuentes para desarrollar campañas de fraude. Estas herramientas permiten producir mensajes, audios y videos manipulados con mayor nivel de personalización y capacidad de engaño.

Post del Ministerio de Economía y Finanzas
Post del Ministerio de Economía y Finanzas

Perú registra más de 110 millones de intentos de phishing

La información proporcionada por Kaspersky señala que en Perú se detectaron más de 110 millones de intentos de phishing durante los últimos 12 meses. La cifra representa un incremento de 22% frente al periodo anterior.

Los ataques no se limitan a plataformas institucionales. Según la empresa, los delincuentes recurren también a canales de uso cotidiano como WhatsApp, el correo electrónico y las llamadas telefónicas para intentar obtener información o suplantar identidades.

Entre las modalidades identificadas figuran falsas alertas bancarias, supuestos problemas con operadores móviles, mensajes relacionados con compras por internet y comunicaciones destinadas a hacerse pasar por otra persona o entidad.

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