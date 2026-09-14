Keiko Fujimori: Perú registra 248 homicidios registrados durante el gobierno de la presidenta

Perú registra 248 homicidios registrados durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. (Presidencia Perú)

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El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 248 homicidios durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, según los últimos datos difundidos por el analista de datos Juan Carbajal.

Según indicó el experto en su cuenta de X, la cifra de personas asesinadas todavía puede aumentar por la actualización de registros pendientes. Carbajal indicó que del total de víctimas, 28 muertes violentas habrían sido causadas por proyectil de arma de fuego, pero aparecen clasificadas como “ignoradas”. En esa categoría figuran siete casos en Lima y ocho en el Callao.

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A nivel nacional, 181 homicidios fueron causados por proyectil de arma de fuego, equivalentes al 73% del total registrado. El SINADEF continúa incorporando información de días anteriores a medida que actualiza su base de datos.

Fujimori pide acelerar facultades legislativas para enfrentar inseguridad

En conversación con Exitosa, la presidenta Keiko Fujimori insistió en la necesidad de que el Congreso revise y apruebe el pedido de facultades presentado por su gobierno pues, segúnla mandataria, es una herramienta necesaria para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana en el Perú.

Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

Fujimori planteó que el pedido no está destinado exclusivamente a su administración, sino a acelerar la llegada de servicios públicos a la ciudadanía. Al referirse al alcance de las medidas solicitadas, afirmó: “Esto no es para el gobierno, esto es para que los servicios del Estado lleguen de manera más rápida y eficiente a los ciudadanos”.

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El debate se desarrolla bajo un Congreso bicameral, una condición que, según la presidenta, obliga a determinar la viabilidad de mecanismos que deben atravesar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. “Ahora, hoy tenemos un congreso bicameral, entonces yo entiendo que estamos en un proceso también de ver cuál es la viabilidad que tienen esos mecanismos que tienen que pasar por dos cámaras”, dijo.

Fujimori pidió que las dos cámaras y sus comisiones faciliten la evaluación de la iniciativa ante la demanda ciudadana de decisiones más rápidas para enfrentar la criminalidad a nivel nacional.

La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso de la República del Perú delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y reforma estatal. (Infobae Perú/Agencia Andina)

“Lo que sí apelo es al sentido común, y lo único que yo pido a ambas cámaras es celeridad, porque es lo que la población además a nosotros nos está exigiendo con justa razón. Piden que tomemos decisiones más rápidas. Entonces yo solicito respetuosamente al Congreso de la República, a ambas cámaras y a todas las comisiones, que podamos facilitar el debate y podamos dar esta viabilidad”, indicó la mandataria en Exitosa.

Oposición pide al Gobierno presentar nuevo proyecto de facultades

Por su parte, los diputados César Holguín, Ernesto Zunini y Víctor Piñan , voceros de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras, respectivamente, remitieron un oficio al primer ministro Luis Galarreta en el que piden que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas.

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El documento solicita que la iniciativa se limite de manera expresa a dos materias: seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, con atención específica al fenómeno de El Niño. Según el oficio, esas materias “son las que concitan el mayor consenso ciudadano y urgencia nacional”, frente a otros contenidos que integrarían el proyecto original, actualmente en trámite en el Congreso.

Un oficio de la Cámara de Diputados de Perú pide al Consejo de Ministros presentar un proyecto urgente de delegación de facultades en materia de seguridad y gestión de riesgos.

El texto añade que la petición “no solo responde a una necesidad objetiva de priorización temática, sino también a una grave preocupación institucional respecto del trámite legislativo actual”.

En el oficio, los voceros de oposición hacen referencia directa a manifestaciones públicas de senadores de Fuerza Popular, Martha Chávez y Carlos Mesía. De acuerdo con el documento, existiría “la expresa intención de que, en caso la Cámara de Diputados apruebe únicamente algunas de las materias contenidas en el proyecto original, el Senado proceda a restituir íntegramente las materias no aprobadas por la Cámara de Diputados”. El oficio sostiene que esa posición “contraviene el diseño constitucional y reglamentario vigente”.

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