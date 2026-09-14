Keiko Fujimori anuncia construcción de 500 colegios por año y conexión total a internet para julio del 2027

La presidenta Keiko Fujimori anunció la construcción de 500 colegios por año y la remodelación de otras 3.000 instituciones educativas. (Video: TV Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031 y anunció que su administración se compromete a construir 2.000 colegios y modernizar 3.000 centros educativos como respuesta a la falta de servicios básicos que alcanza a la mayoría de las escuelas del Perú.

La mandataria situó la urgencia del plan en un indicador de infraestructura: apenas el 30% de los colegios cuenta de manera simultánea con agua, desagüe y electricidad. “Con los recursos que tiene el país, es inaceptable ver estas cifras”, sostuvo.

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Sobre los impedimentos para intervenir en los locales escolares, Fujimori señaló que la falta de títulos de propiedad limita la inversión estatal. “Por no tener un título de propiedad, el Estado, nosotros estamos impedidos de ponerle las cosas básicas a nuestros niños”, afirmó.

Más de un colegio inaugurado al día

Fujimori indicó que las obras de los 2.000 colegios se realizarán durante los próximos cuatro años, con un ritmo de 500 nuevos colegios por año, que resulta en un promedio de 1.3 colegios inaugurados por día durante 4 años. La intervención incluirá la remodelación de locales existentes para que los estudiantes puedan asistir a espacios con mejores condiciones.

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Keiko Fujimori anuncia construcción de 500 colegios por año y conexión a internet para julio del 2027. (Foto: Presidencia)

La presidenta planteó además la participación del sector privado en el proceso. “Daremos todos los mecanismos para que ellos también participen”, dijo al referirse a las fórmulas de apoyo que el Ejecutivo pondrá a disposición de las empresas.

La conectividad forma parte de la estrategia para ampliar los recursos disponibles en las aulas. Fujimori informó que el Ejecutivo evalúa, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, la adquisición de internet satelital con la meta de conectar a todos los colegios del país en julio del próximo año.

“Además de proveer de los servicios básicos que tienen que tener nuestros colegios, vamos a conectarlos, porque hoy tenemos herramientas fundamentales, el Internet satelital, que permitan que nuestros alumnos y los maestros tengan herramientas para tener más información. Por eso que apostamos a julio del próximo año, todos los colegios del Perú estarán conectados por el Internet”, afirmó la presidenta.

Lectura diaria y la evaluación docente

El Ministerio de Educación prevé aprobar una resolución ministerial para instaurar una hora diaria de lectura en las instituciones educativas. Fujimori vinculó esa medida con una revisión del currículo escolar, que, según dijo, debe contener “datos, estadísticas, información real” y estar libre de ideología.

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La mandataria defendió el retorno de las evaluaciones para los maestros frente a la posibilidad de cuestionamientos del sector. “Estas evaluaciones lo que busca es que los propios maestros vayan mejorando, no se busca sancionar sino se busca mejorar”, manifestó.

Ministro de Educación anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”. (Video: TV Perú)

El plan también contempla capacitaciones para docentes y una escuela destinada a la formación de directores. Fujimori sostuvo que la preparación, el liderazgo y el compromiso de quienes conducen los colegios inciden en los resultados de cada institución.

Entrega de 6 millones de kits escolares

La distribución de materiales escolares incluirá uniformes, mochilas, calzado y cuadernos. El Ejecutivo anunció 6 millones de kits escolares para el quinquenio, a razón de 1,2 millones por año.

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Fujimori señaló que los padres recibirán una guía para conocer el proceso de aprendizaje de sus hijos. La propuesta parte de la premisa de que la participación de las familias influye en los sistemas educativos con mejores resultados.

La formación para el trabajo será otra de las líneas del programa, con cursos técnicos en cuarto y quinto de secundaria y la modernización de los Centros de Educación Técnico-Productiva. La presidenta agregó que las becas están garantizadas.