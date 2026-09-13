Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Los integrantes del grupo de cumbia peruana Los Mirlos saludan al público durante su participación en la serie de conciertos Tiny Desk. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La agrupación peruana Los Mirlos fue anunciada como parte de los Tiny Desk Concerts de NPR Music, una serie de presentaciones íntimas que reunirá a artistas latinoamericanos durante las celebraciones del Mes de la Música Latina.

La banda de cumbia psicodélica peruana compartirá cartel con nombres como Mon Laferte, Draco Rosa, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, Yendry, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba, además de Tim Bernardes.

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El anuncio fue difundido por NPR Music a través de sus redes sociales. En un reel publicado por la entidad se incluyó el mensaje: “ya toca, no ?? a quien le toca ?? A MI GENTE LATINO Taking over El Tiny this year”.

La presentación marcará una nueva vitrina internacional para Los Mirlos, una agrupación originaria de Moyobamba que consolidó un sonido propio dentro de la cumbia peruana a partir de guitarras eléctricas, órganos y referencias musicales de la Amazonía.

Un vistazo rápido a la increíble alineación de talentos que se apoderaron del escritorio más famoso de la música. Desde leyendas hasta nuevas voces, El Tiny se llenó de los mejores ritmos latinos. - Tiny Desck

Los Tiny Desk Concerts se graban en las oficinas de NPR Music

Los Tiny Desk Concerts son una serie de conciertos organizada por el programa radial All Songs Considered, de NPR Music. Las sesiones suelen realizarse en las oficinas de la radio pública estadounidense, en Washington D. C., junto a un pequeño escritorio rodeado de libros, discos y objetos de trabajo.

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El formato nació en 2008 y se convirtió en una de las plataformas musicales con mayor circulación en internet. Cada presentación busca mostrar a los artistas en un contexto cercano, con arreglos adaptados a un espacio reducido y sin la puesta habitual de un escenario de gran escala.

La propuesta exige una ejecución centrada en la interpretación. No se permiten equipos de amplificación pesados ni efectos de voz como Auto-Tune, por lo que las canciones se presentan con un sonido directo y en vivo.

Susana Baca fue la única peruana que participó oficialmente en el ciclo

Hasta el momento, Susana Baca ha sido la única artista peruana que se presentó oficialmente en las sesiones de Tiny Desk Concerts. La participación de Los Mirlos ampliará la presencia del país en un formato que cuenta con actuaciones de músicos de distintas partes del mundo.

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La llegada de la agrupación amazónica permitirá que la cumbia peruana tenga un lugar dentro de la programación especial dedicada a la música latina. El anuncio no precisó aún la fecha de publicación del concierto ni el repertorio que interpretará el grupo.

La lista de artistas elegidos para esta edición incluye propuestas de varios países y estilos. En ese conjunto, Los Mirlos representarán una vertiente de la música peruana que logró proyección regional a través de composiciones instrumentales y canciones asociadas a la identidad selvática.

Los Mirlos celebraron 50 años de carrera y llegaron a nuevos escenarios

Los Mirlos fueron fundados en 1973, luego de que sus integrantes se trasladaran desde Moyobamba a Lima para profesionalizar el proyecto. A lo largo de su carrera editaron cerca de 30 discos entre LP y CD, con temas cantados e instrumentales.

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will.i.am queda sorprendido al escuchar a Los Mirlos: “Es de 1970 o algo así”. Captura: Instagram Coco Maggio.

La agrupación es reconocida como una de las referencias de la cumbia amazónica, también conocida por la combinación de ritmos tropicales con elementos psicodélicos. Entre sus canciones más difundidas figuran “La danza de los Mirlos” y “El lamento en la selva”.

En 2022, la historia del grupo llegó al documental La danza de los Mirlos, dirigido por Álvaro Luque. Un año después, la banda celebró cinco décadas de trayectoria con una presentación en vivo para KEXP, de 42 minutos de duración.

En 2024, Los Mirlos confirmaron además su inclusión en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2025. La próxima participación en Tiny Desk Concerts sumará otro escenario internacional a una trayectoria que mantiene vigente el sonido de la Amazonía peruana.

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