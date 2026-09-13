Perú

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

El líder de Renovación Popular destacó la experiencia del actual burgomaestre en seguridad y respaldó su propuesta para que los serenos porten armas de fuego

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo continúe vinculado a la Municipalidad de Lima, incluso “aunque sea ad honorem”, y considera que su experiencia en seguridad puede ser aprovechada
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que le gustaría que el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, continúe vinculado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), incluso “aunque sea ad honorem”, debido a su experiencia en materia de seguridad.

En declaraciones a RPP, el exburgomaestre fue consultado sobre la posibilidad de ofrecer algún cargo a Reggiardo en una eventual gestión municipal, después de que quedara virtualmente al frente de la lista de su partido para la Alcaldía de Lima tras la renuncia de su candidato Luis Rubio.

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“Lo que tengo entendido es que tiene una muy buena oferta privada, que es su vida personal y él lo informará. Pero a mí me gustaría que Renzo continúe, aunque sea ad honorem”, señaló al agregar que una eventual participación de su aliado político podría estar vinculada con la lucha contra la criminalidad.

“Renzo ha avanzado mucho con darle arma, por ejemplo, a funcionarios municipales (...) para que no sigan matando ingenieros. Su estrategia me parece muy inteligente, que el sereno tenga arma de fuego, igual como tienen los bancos y nadie dice nada”, afirmó.

El líder de Renovación Popular respalda que los serenos porten armas de fuego, una propuesta que reconoce como “polémica” y que considera parte de la estrategia de seguridad impulsada por Reggiardo
El líder de Renovación Popular respalda que los serenos porten armas de fuego, una propuesta que reconoce como “polémica” y que considera parte de la estrategia de seguridad impulsada por Reggiardo

López Aliaga defendió así la propuesta de que los serenos de Lima Metropolitana porten armas de fuego para protegerse y reforzar la seguridad en las vías metropolitanas, una iniciativa que reconoció como “polémica”.

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El dirigente también valoró el proyecto de Reggiardo para implementar el Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), desde el cual la Municipalidad de Lima prevé integrar y supervisar la seguridad ciudadana, el tránsito y el orden urbano a través de más de 4.500 cámaras de videovigilancia.

A ello sumó su reconocimiento a la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo y Videovigilancia C2 de Lima Norte, cuya infraestructura permite supervisar unos 44 kilómetros de vías metropolitanas mediante 41 cámaras conectadas por fibra óptica, con capacidad para detectar incidencias y generar alertas.

El escenario electoral

La eventual continuidad de Reggiardo en la comuna capitalina se plantea en un contexto de controversia por la candidatura de Renovación Popular para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Renzo Reggiardo
López Aliaga valoró los proyectos de videovigilancia de Reggiardo, entre ellos el C5, que prevé integrar más de 4.500 cámaras para monitorear seguridad, tránsito y orden urbano

Luis Rubio, quien había sido presentado como aspirante de esa agrupación para la Alcaldía de Lima, anunció su renuncia un día antes del vencimiento del plazo para la admisión de listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), alegando “razones estrictamente personales”.

Su salida dejó a López Aliaga virtualmente al frente de la lista de su partido para la alcaldía metropoliana, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

El dirigente renunció a la MML en 2025 para postular a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre el consistorio, bajo la vía de ser candidato a teniente alcalde.

Ya existen precedentes anteriores donde los ediles buscan esquivar la prohibición de reelegirse de manera inmediata al presentarse para tenientes alcaldes (número dos del gobierno municipal) y después asumir nuevamente el cargo cuando el titular dimite.

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