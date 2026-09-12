¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

Mariska Hargitay conducirá la edición 78 de los Premios Emmy desde el Peacock Theater de Los Ángeles

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Los Premios Emmy 2026 se entregarán este lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles. En Perú, la cobertura comenzará a las 18:00 con la alfombra roja y el pre-show, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 19:00. La gala podrá seguirse en vivo por TNT, HBO Max, DIRECTV y la plataforma DGO.

La edición número 78 de los galardones que concede la Academia de la Televisión de Estados Unidos reunirá a las principales figuras de la industria televisiva y del streaming. La actriz, directora y productora Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, será la anfitriona de la ceremonia.

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Los espectadores en Perú podrán seguir el evento desde la llegada de los nominados a la alfombra roja. TNT y HBO Max emitirán el pre-show Punto de encuentro, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, antes del inicio de la premiación.

A qué hora ver los Premios Emmy 2026 en Perú

La transmisión para el público peruano tendrá dos momentos. A las 18:00 comenzará la cobertura previa, centrada en la alfombra roja, las entrevistas y la llegada de los invitados al Peacock Theater.

La ceremonia de premiación empezará a las 19:00. En Estados Unidos, la emisión irá en vivo por NBC y Peacock desde las 17:00 en Los Ángeles y las 20:00 en la costa este.

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En Perú, la señal de TNT emitirá tanto el pre-show como la entrega de premios. Los clientes de DIRECTV podrán encontrar el canal en las señales 502 y 1502 HD. La transmisión también estará habilitada para los suscriptores de DGO, la plataforma de streaming y televisión en vivo de la empresa.

HBO Max ofrecerá la ceremonia en vivo a través de su servicio de streaming. La plataforma informó que también permitirá volver a ver la premiación durante los seis meses posteriores a la transmisión en vivo.

La cobertura de TNT y HBO Max incluirá el especial Punto de encuentro, que mostrará el paso de los nominados por la alfombra roja antes de la gala. El programa estará a cargo de Kuschevatzky y Sahagún.

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La edad dorada es una de las serie nominadas en los Emmy 2026.

Por su parte, DGO reúne canales de televisión en vivo y contenido bajo demanda. Los usuarios pueden acceder a su plataforma desde televisores inteligentes, celulares, tabletas o navegadores web, según el plan contratado.

The Pitt y Hacks llegan como las producciones con más nominaciones

La ceremonia tendrá como una de sus principales protagonistas a The Pitt, que encabeza las nominaciones de esta edición con 26 candidaturas, de acuerdo con la información difundida por HBO Max. La serie compite, entre otras categorías, por mejor serie dramática.

La producción se desarrolla en un hospital de Pittsburgh y sigue al personal médico durante una jornada de trabajo. También recibió postulaciones en categorías de actuación y guion.

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Le sigue Hacks, que suma 25 nominaciones y alcanzó un récord de candidaturas en un mismo año para una comedia. La serie también forma parte del catálogo de HBO Max.

La plataforma informó que obtuvo 122 nominaciones por 18 títulos HBO Original y tres producciones Max Original, distribuidas en 71 categorías.

La ceremonia se podrá ver en Perú este lunes 14 de septiembre por TNT, HBO Max, DIRECTV y DGO

El actor Noah Wyle es protagonista de The Pitt.

Qué producciones nominadas se pueden ver desde Perú

Entre los títulos disponibles en HBO Max figura La edad dorada, drama histórico ambientado en Nueva York en 1882 y nominado a mejor serie dramática. La historia sigue a Marian Brook, una joven de Pensilvania que se muda a la casa de sus tías luego de la muerte de su padre y de los problemas económicos de su familia.

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También se encuentra Rooster, comedia dramática protagonizada por Steve Carell. El actor compite por mejor actor principal gracias a su interpretación de un escritor que intenta recomponer el vínculo con su hija, una profesora universitaria, después de atravesar una crisis matrimonial.

Otra de las producciones que podrá verse en la plataforma es Task, drama encabezado por Mark Ruffalo. La serie recibió seis nominaciones e incluye la historia de un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y exsacerdote que lidera una unidad especial ante una cadena de asaltos relacionada con bandas de narcotráfico.

Asimismo, HBO Max ofrece Euphoria, protagonizada por Zendaya como Rue, una joven con adicción a las drogas. La serie aborda asuntos como la salud mental, las relaciones personales, la identidad y las adicciones.

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En DGO, mediante sus aplicaciones asociadas, se encuentran otras producciones nominadas. The Bear está disponible en Disney+ y compite por mejor serie de comedia, además de la postulación de Ayo Edebiri como mejor actriz principal. La historia gira en torno a Carmy Berzatto, un chef que vuelve a Chicago para hacerse cargo del negocio familiar tras la muerte de su hermano.

En Prime Video se puede ver All Her Fault, miniserie sobre una madre que llega a recoger a su hijo y descubre que la familia que supuestamente lo recibió no existe. Sarah Snook y Dakota Fanning figuran entre las intérpretes nominadas por el proyecto.

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La cobertura de la alfombra roja comenzará a las 18:00 en Perú con el especial Punto de encuentro