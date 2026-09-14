Lima tendrá días más cálidos por El Niño: temperaturas están hasta 9 °C por encima de lo normal

Senamhi advirtió que Lima Metropolitana podría registrar temperaturas máximas de entre 24 °C y 29 °C el lunes 14 y martes 15 de setiembre. (Andina)

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Lima Metropolitana podría alcanzar temperaturas máximas de entre 24 °C y 29 °C entre lunes 14 y martes 15 de septiembre, según la alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El aumento de la temperatura diurna afectará a la costa y tendrá una intensidad de moderada a extrema.

La previsión para la costa central, que incluye a Lima, coincide con un período de temperaturas superiores a los valores climatológicos que se han registrado durante septiembre. El aviso contempla además menor presencia de nubes hacia el mediodía, un escenario que elevará los niveles de radiación ultravioleta.

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De acuerdo con la información difundida por Andina, el incremento de calor también estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

El aumento de la temperatura diurna afectará a la costa peruana con una intensidad de moderada a extrema, según el aviso del Senamhi. (Senamhi)

La menor nubosidad

El Senamhi advirtió que la escasa cobertura nubosa prevista al mediodía permitirá una mayor exposición a la radiación UV. La entidad recomendó a la población adoptar medidas de protección solar y revisar los avisos oficiales sobre las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas previstas para este lunes y martes se ubican dentro de un período de anomalías térmicas que alcanzaron distintos distritos de la capital. En algunas zonas de Lima se informaron valores de hasta +9,0 °C por encima de lo normal.

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El organismo meteorológico, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), mantiene una vigilancia permanente de la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas en el litoral peruano.

El Niño Costero

El pronóstico de máximas de hasta 29 °C se relaciona con las condiciones del fenómeno El Niño Costero, que mantuvo a Lima Metropolitana con registros superiores a sus promedios durante todo el mes.

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Según la información oficial, el calentamiento anómalo del mar, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la reducción de la nubosidad explican las anomalías detectadas en la capital peruana.

La influencia de estas condiciones se reflejó tanto en los registros diurnos como en las temperaturas mínimas nocturnas. Las estaciones de monitoreo de Lima reportaron marcas que superaron sus referencias habituales durante la primera parte de septiembre.

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El martes 8 de setiembre, la estación Alexander Von Humboldt, en La Molina, alcanzó 29,0 °C, una cifra situada 9,0 °C por encima de su valor normal. El registro constituyó un nuevo récord mensual para setiembre, después de superar los 27,5 °C que se habían fijado en setiembre de 1997.

Ese mismo día, la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María, informó una máxima de 28,0 °C. El valor representó una anomalía de +8,8 °C frente a lo habitual.

Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Las temperaturas nocturnas

Las madrugadas del 8 y 9 de setiembre presentaron temperaturas mínimas por encima de los promedios en varias zonas de Lima. En La Molina, la mínima llegó a 20,9 °C, con una diferencia de +7,1 °C respecto de su promedio.

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En Jesús María, la temperatura mínima fue de 21,0 °C, 6,2 °C por encima de lo habitual. En tanto, la estación del Callao y Aeropuerto Internacional registró 21,7 °C, con una anomalía de +6,5 °C.

Estos registros nocturnos se sumaron a los máximos diurnos reportados en las estaciones de observación de la capital. La información oficial identifica una persistencia de temperaturas cálidas en distintos sectores de Lima.

Cien días de calor

La continuidad de las temperaturas elevadas también quedó reflejada en la cantidad de días cálidos acumulados por las estaciones. Campo de Marte suma 100 días consecutivos con calor diurno, mientras que el Callao acumula 92 y La Molina, 50.

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El calor en Lima Metropolitana se ubica por encima de los valores climatológicos de septiembre y en algunas zonas alcanzó anomalías de hasta +9,0 °C. (Infobae)

El monitoreo de las noches cálidas muestra una secuencia más extensa en el Callao, con 129 noches consecutivas. Jesús María registra 123 noches cálidas seguidas y La Molina alcanza 43.

El Senamhi informó que continuará con el seguimiento de las condiciones meteorológicas y pidió a los ciudadanos consultar sus avisos oficiales ante el incremento de temperatura previsto para la costa peruana hasta el martes 15 de setiembre.