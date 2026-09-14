Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

Zully viajó a Miami para someterse a una intervención estética y documentó en redes sociales su ingreso al quirófano y su postoperatorio.

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La creadora de contenido Zully, cuyo nombre real es Abigail Sulamita Salazar Cotrina, sorprendió a sus seguidores al revelar que viajó hasta Miami para someterse a una intervención estética y documentar, sin filtros, cada etapa del proceso. La tiktoker compartió en sus redes sociales videos desde los momentos previos a la cirugía hasta las primeras semanas de recuperación, en los que se muestra con fajas de compresión, un brasier quirúrgico y un drenaje en la zona del pecho.

“Acompáñenme en esta nueva etapa, ya que me voy a operar. Qué nervios. Pero lo importante es que nos vamos a ver unas lobas”, expresó la influencer en uno de sus primeros videos, grabado mientras alistaba su equipaje para el viaje. La creadora de contenido explicó que permanecería varias semanas en una casa de recuperación tras la intervención, antes de regresar a sus actividades habituales frente a cámara.

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Del ingreso al quirófano a los primeros días de recuperación en una clínica de Miami

Zully documentó su llegada a la clínica Nikki’s Plastic Surgery, donde fue recibida por la propia dueña del centro, la influencer salvadoreña Nicolle Figueroa, conocida en redes como Nikki. “Hoy se va a operar una amiga que viene desde muy lejos. Amiga, bienvenida”, expresó Figueroa en un video compartido en sus plataformas, mientras acompañaba a la tiktoker peruana hasta la sala de operaciones. “Ya Zully está adentro, así que pronto vamos a ver sus resultados”, agregó.

Antes de ingresar al quirófano, la creadora de contenido relató el proceso de exámenes previos a la intervención. “Llegué a la clínica a hacer mis exámenes y empezamos con el tensiómetro. Después me fui a ver mi peso. Por aquí andaba echada para sacarme más pruebas.

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Este es el vlog más personal que ha hecho la influencer y tiktoker Zully, mostrando su experiencia con la cirugía plástica que se ha realizado en Miami, compartiendo los momentos previos, la operación y cómo se va sintiendo durante la recuperación. Video: Instagram/ TikTok Zully

Y por último me sacaron sangre para que todo esté perfecto”, detalló Zully en uno de sus videos, en los que también mostró el momento en que recibió la bata quirúrgica y se preparó para el procedimiento. “Por aquí ya estaba echada para operarme y me estaban poniendo anestesia, así que cualquier cosa les aviso”, añadió minutos antes de ingresar a cirugía.

La tiktoker confirmó una operación de busto y evitó precisar los demás procedimientos

Tras la intervención, la influencer reapareció en redes utilizando una faja postquirúrgica compresiva, un brasier de soporte y, en algunas imágenes, sentada en una silla de ruedas con un drenaje visible en la zona del pecho. De acuerdo con lo reportado por América Noticias, Zully viajó a Estados Unidos específicamente para someterse a una operación de busto, aunque no ha detallado públicamente si se realizó procedimientos adicionales.

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En la descripción de una de sus publicaciones, la creadora de contenido únicamente precisó el nombre del centro donde se realizó la intervención. “Es que me operé en Nikki’s Plastic Surgery”, escribió en Instagram. Esa reserva inicial generó especulaciones entre sus seguidores, quienes plantearon en redes sociales la posibilidad de que también se hubiera sometido a una liposucción o a una luxación de costillas, versiones que la influencer no confirmó ni desmintió en un primer momento.

Días después, durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, Zully ofreció una respuesta más amplia frente a la insistencia de sus seguidores por conocer el alcance de su intervención.

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La dueña de Nikki’s Plastic Surgery es la influencer salvadoreña Nicolle Figueroa, más conocida en redes como Nikki, fue quien acompañó a Zully en todo el proceso estético que se realizó en su clínica. Video: TikTok Nikki’s Plastic Surgery

“Para toda la gente que me dice, Zully, qué te has hecho. Me hice todo, todo, menos la cara, obviamente, porque mi cara, aunque sea, está más o menos. Pero de aquí para abajo todo me he hecho”, afirmó la tiktoker, quien reconoció entre risas la insistencia de su comunidad digital. “Están bien preguntones. Sí, bueno, algo así es. Parezco toda una payasada, si lo ven raro es porque estoy hinchada”, agregó, sin detallar la lista completa de procedimientos.

Entre las molestias del postoperatorio y el humor característico de la creadora de contenido

Pese a las dificultades propias de la recuperación, la creadora de contenido mantuvo informados a sus seguidores sobre su evolución y agradeció las muestras de apoyo recibidas en redes. “Quiero decirles que ya me encuentro, cada día estoy mejor. Hoy vamos a desayunar pancito con huevito y paltita, y por aquí hay frutitas”, relató Zully en una de sus historias de Instagram.

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“También aquí está mi remedio para recuperarme más rápido y decirles que quizás hoy voy a prender stream o mañana. Gracias por todos los comentarios hermosos que nos dan, son la mejor comunidad del mundo”, añadió, en un mensaje dirigido a su comunidad de seguidores.

En medio del proceso de recuperación, la tiktoker también apeló al humor que caracteriza su contenido habitual. En uno de sus videos apareció bailando con una bata de seda, debajo de la cual se apreciaba el brasier quirúrgico y parte de la faja de compresión, mientras interpretaba una canción alusiva a los retoques estéticos.

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La influencer Zully se sincera sobre sus procedimientos estéticos y muestra sin tapujos cómo quedó su cuerpo tras la operación. Mira el antes y el después. Video: TikTok @aliclips19

“Es que me operé, me quité un poquito aquí, me quité un poquito allá, me respingué la nariz, sin nada de cicatriz, párpado, mentón, un diseño de sonrisa, yo quería quedar bonita como mi amiga Melisa, me quité grasita”, entonó la creadora de contenido en el clip, que se sumó a la serie de publicaciones con las que documentó su paso por el quirófano y las semanas posteriores a la intervención.