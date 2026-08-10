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Examen de admisión UNI 2026-II: link oficial para visualizar los resultados de las pruebas

La casa de estudios pone a disposición la lista completa, disponible en línea tras la culminación de las evaluaciones presenciales y el proceso de verificación

Aspirantes de 16 a 48 años compiten por una vacante en la UNI, comienza la evaluación 2026-II con estricta supervisión
Aspirantes de 16 a 48 años compiten por una vacante en la UNI, comienza la evaluación 2026-II con estricta supervisión| Foto: UNI
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El Examen de Admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio este lunes 10 de agosto en la ciudad de Lima, marcando el comienzo de una de las convocatorias más exigentes del país. Los resultados serán publicados en el siguiente enlace en el transcurso de los días.

Son más de 5,500 aspirantes que compiten por una vacante en la prestigiosa casa de estudios, en una edición que destaca tanto por su rigurosidad como por las estrictas medidas de seguridad implementadas.

Postulantes y características del proceso

De acuerdo con datos oficiales, de los 7.142 preinscritos, 5.545 candidatos completaron el pago del prospecto de admisión, mientras que otros 320 accedieron a la modalidad de beca.

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Examen de admisión UNI 2026-II: más de 5,500 postulantes, costos diferenciados y monitoreo permanente
Examen de admisión UNI 2026-II: más de 5,500 postulantes, costos diferenciados y monitoreo permanente| Foto: UNI

La edad de los participantes oscila entre los 16 y los 48 años, y se incluye la presencia de 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

Asimismo, se registró jóvenes provenientes de distintas provincias y ciudades del país, como Tingo María, Ayacucho, Junín, Áncash, Puno y Arequipa, quienes arribaron a la capital para rendir el examen, lo que refuerza el carácter nacional de la convocatoria.

Cronograma oficial

El proceso de admisión consta de tres jornadas presenciales distribuidas a lo largo de una semana. La primera prueba, realizada el lunes 10 de agosto, abarca Aptitud Académica y Humanidades. El examen continúa el miércoles 12 con la evaluación de Matemática, y concluye el viernes 14 con las áreas de Física y Química. Esta estructura se mantiene para todas las modalidades ordinarias.

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El miércoles 12 de agosto se programó el examen para traslado externo, titulados o graduados y egresados de universidades no licenciadas.

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Según el cronograma oficial, los resultados y la información de los ingresantes serán enviados a la Dirección de Registro Central de Estudiantes (DIRCE) el lunes 24 de agosto, y a las facultades el martes 25. Las identificaciones, constancias de ingreso, renuncias y postergaciones de matrícula estarán disponibles entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto. El examen médico obligatorio se realizará del 24 al 28 de agosto en el Centro Médico UNI.

Costos por modalidad de ingreso

La tarifa general para el pago del prospecto de admisión varía de acuerdo con el tipo de colegio de procedencia. Los postulantes egresados de colegios estatales deben abonar S/. 410, mientras que aquellos provenientes de colegios privados deben pagar S/. 780. Esta diferenciación se aplica tanto en la modalidad ordinaria como en modalidades especiales.

La UNI contempla una serie de modalidades que incluyen beneficios y tarifas específicas para ciertos grupos. Para los postulantes que acceden por la modalidad de Primeros Puestos, Deportistas Calificados o Personas con Discapacidad, el costo para egresados de colegios estatales es de S/. 410 y para colegios privados, S/. 780.

En el caso de quienes postulan mediante la modalidad de Diplomado de Bachillerato o Convenios Internacionales, el pago asciende a S/. 850, sin distinción entre estatal o privada. Para el traslado externo, la tarifa es de S/. 620 si el postulante proviene de una universidad estatal, y de S/. 840 para quienes proceden de universidades privadas o extranjeras.

Los titulados o graduados de cualquier universidad, ya sea estatal o privada, deben abonar S/. 680 por concepto de admisión.

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