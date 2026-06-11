La Universidad Nacional de Ingeniería anunció fecha de su examen de admisión

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que examen de admisión 2026-2 se llevará a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto, y aplicará la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura el 8 de agosto.
Como parte de su estrategia de preparación, la institución ofrecerá acceso gratuito al simulacro a quienes completen su inscripción y el pago del proceso hasta el 30 de junio.
La medida apunta a que los postulantes lleguen al examen con una práctica bajo condiciones similares a las de la evaluación oficial. La prueba se llevará a cabo el 5 de julio y permitirá a los participantes familiarizarse con la estructura, el tiempo disponible por sección y el nivel de exigencia académica característico de la casa de estudios.
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Según precisó la Dirección de Admisión, el beneficio aplica para quienes formalicen el pago del derecho del examen de la UNI hasta el 30 de junio. La universidad busca incentivar una preparación anticipada y ampliar las oportunidades de entrenamiento para quienes planean competir por una vacante en una de las instituciones públicas más demandadas del país.
El registro para rendir el ensayo estará habilitado del 8 de junio al 3 de julio. Para quienes no accedan a la promoción, el costo regular del simulacro será de S/ 100. La UNI indicó que este ejercicio presencial ofrece un espacio para ensayar la administración del tiempo y la concentración en un entorno de evaluación, con el objetivo de reducir el margen de error por nerviosismo o falta de familiaridad con el formato.
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La inscripción se realizará a través de la web de la UNI (LINK). Entre los requisitos figura la presentación de una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. El pago se efectuará mediante canales autorizados, entre ellos BCP, Yape y Banca Móvil BCP, de acuerdo con la información difundida por la institución.
Para consultas y orientación durante el proceso, la universidad habilitó los números 981 609 170, 981 606 955 y 981 600 816. La atención busca resolver dudas sobre pasos de registro, validación de datos y modalidades de pago, así como sobre condiciones generales del simulacro y del examen oficial.
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La UNI informó que el proceso de agosto ofrecerá 1.630 vacantes en sus distintas modalidades de ingreso. En ese escenario, el simulacro servirá como una herramienta de diagnóstico: permitirá medir desempeño, identificar temas por reforzar y ajustar el plan de estudio antes de las fechas clave del calendario de admisión.
Carreras de la UNI
Para este examen, la UNI pone a disposición la oferta académica vinculada a su proceso de admisión, que incluye especialidades de ciencias básicas, ingenierías clásicas, disciplinas tecnológicas y áreas con alta demanda internacional. Entre las carreras consideradas figuran las siguientes:
- Arquitectura
- Urbanismo
- Física
- Matemática
- Química
- Ingeniería Física
- Ciencias de la Computación
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica – Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil
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