Diputado Julián Pérez Mallqui contrató en su despacho a una abogada con quien fue captado besándose

Panamericana difundió imágenes del legislador junto a la trabajadora Ketty Susana, y una conversación atribuida a ambos con referencias a una supuesta planificación familiar

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El diputado de Juntos por el Perú Julián Pérez Mallqui contrató en su despacho a una trabajadora con quien fue captado besándose durante un trayecto en taxi, según un reportaje difundido este domingo por el programa Sin Rodeos de Panamericana TV.

La trabajadora fue identificada como Ketty Susana Landeo Quiñones, una abogada de 25 años que obtuvo su título profesional en julio de 2025 y que, de acuerdo con el informe, ocupa el cargo de técnica en el despacho del parlamentario.

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La letrada percibe un sueldo mensual de 7.200 soles, al que se sumarían bonos y gratificaciones, con lo que sus ingresos superarían los 10.000 soles al mes.

Las imágenes difundidas muestran al legislador y a su trabajadora saliendo juntos, la noche del pasado 10 de septiembre, del edificio Roberto Ramírez del Villar, una de las sedes del Congreso bicameral que alberga despachos parlamentarios. Ambos caminaron por varias calles hasta abordar un taxi.

Landeo, de 25 años, ocupa el cargo de técnica en el despacho y percibe 7.200 soles mensuales, según el reportaje

Durante el trayecto, las cámaras los registraron besándose dentro del vehículo. Luego, Pérez Mallqui apareció recostado sobre el hombro y posteriormente sobre el regazo de su allegada.

La televisora difundió además una conversación de Messenger que atribuyó a ambos, fechada el 29 de julio, en la que aparecen referencias a una supuesta planificación familiar, entre ellas: “Sí, quiero, Julián, quiero una compañera y la quiero contigo” y “Sí, seremos una familia”.

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El diputado fue abordado por el equipo periodístico, pero no respondió a las preguntas sobre la contratación ni sobre las imágenes difundidas en el reportaje. El programa anunció, por su parte, que presentará más imágenes y conversaciones relacionadas con el caso en esta jornada.

Consultado sobre el caso, el penalista Mario Amoretti sostuvo que Pérez Mallqui habría incurrido en el delito de negociación incompatible, un delito que contempla una pena de “entre cuatro y seis años de prisión”.

El penalista Mario Amoretti señaló que el caso podría configurar el delito de negociación incompatible, que contempla una pena de cuatro a seis años, según su interpretación

El parlamentario quedó en el ojo público en julio pasado, cuando fue detenido por la Policía tras una denuncia de violencia presentada por su expareja. La intervención ocurrió luego de que fuera detenido en flagrancia por protagonizar un forcejeo con el padre de su expareja cuando intentaba ingresar a la vivienda de esta.

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El caso es ahora investigado por la Comisión de Ética de la Cámara Baja. Además, Pérez Mallqui afronta un proceso por el atropello que protagonizó en 2024 contra una mujer y su hija en el distrito de Pichari, en la región surandina de Cusco, por la que fue elegido.

Juntos por el Perú, cuyo líder Roberto Sánchez perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a la hoy mandataria Keiko Fujimori, es la segunda mayor bancada en el Legislativo con 32 diputados y 14 senadores para el periodo 2026-2031.