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Juan Reynoso da inicio a su nuevo desafío en la Liga MX: anunciado como entrenador del Necaxa en el Torneo Apertura 2026

El pasado fin de semana se conoció que el ‘Ajedrecista’ reunía todas las condiciones para asumir los mandos del histórico club mexicano, que está en la obligación de enmendar su rumbo en el certamen doméstico

Juan Reynoso, presentado como nuevo entrenador de 'el campeonísimo'. - Crédito: @ClubNecaxa
Juan Reynoso, presentado como nuevo entrenador de 'el campeonísimo'. - Crédito: @ClubNecaxa
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Juan Reynoso se ha hecho esperar, pero por fin está de vuelta. Y lo hará en un circuito más que conocido: su entrañable Liga MX. Allí trabajará como entrenador del Necaxa, institución que se halla a la deriva en el Torneo Apertura 2026 y se amparará en la experiencia del peruano para reflotar.

No es menos cierto que el nombre del ‘Ajedrecista’ siempre atrajo a distintas instituciones mexicanas, pero por distintas circunstancias no se estableció algún punto de entendimiento. No obstante, ese contexto cambió radicalmente cuando los ‘electricistas’ se interesaron en sus servicios y tras una negociación exprés se abrochó el acuerdo de su contratación.

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Juan Reynoso, bajo los mandos del Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX. - Crédito: @ClubNecaxa
Juan Reynoso, bajo los mandos del Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX. - Crédito: @ClubNecaxa

Mediante una publicación en las redes sociales, el club le dio la calurosa bienvenida al profesional peruano, recordando su pasado con los colores de la entidad: “Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚!”.

A la directiva de ‘el campeonísimo’ le convenció el estricto trabajo táctico de Juan Máximo y su capacidad de transmitir fortaleza mental en situaciones capitales. Con esas aptitudes manifiestas, se espera que la institución recupere el terreno perdido, ese que acabó hundiendo a su predecesor Martín Varini.

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Aunque no se ha confirmado el tiempo de duración de su vínculo con el Necaxa, ha trascendido que su permanencia será hasta finales del 2027. Durante ese lapso comprendido, el ‘Cabezón’ se verá en la obligación de revitalizar a un equipo que no deja de dar tumbos en la actualidad.

Sin ir muy lejos, el Necaxa registra seis partidos sin ganar en el certamen mexicano, situación que aproxima al plantel a los últimos lugares de la clasificación. De la experiencia y rigurosidad de Reynoso dependerá la recuperación del conjunto hidrocálido.

Juan Reynoso, hombre conocido en la Liga MX por su amplia experiencia como entrenador y exfutbolista. - Crédito MEXSPORT
Juan Reynoso, hombre conocido en la Liga MX por su amplia experiencia como entrenador y exfutbolista. - Crédito MEXSPORT

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