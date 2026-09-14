Minedu anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”

Ministro de Educación anuncia una reestructuración en la currícula escolar: “Vamos a retirar todo tipo de ideología”. (Video: TV Perú)

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori realizó una evaluación de la currícula educativa y se decidió hacer una reestructuración de la misma como parte de la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031.

Durante su exposición junto a la presidenta y el diretor de la I.E. 1211 José María Arguedas, el ministro Chang criticó el diseño actual del programa de estudios y afirmó que “la currícula, por alguna razón, ha sido considerada una especie de bolsa sin fin, donde se pueden meter muchos contenidos de todo tipo. Tanto así que ya la currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad”.

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En ese sentido, indicó que su gestión buscará concentrar esfuerzos en impulsar “los conocimientos más importantes que ayuden a nuestros estudiantes a desarrollar pensamiento crítico, que mejoren su comprensión de lectura, su razonamiento matemático, una orientación técnica, que al final puedan tener un oficio (...)”.

Nuevos contenidos de la currícula educativa

Chang también sostuvo que la modificatoria de la currícula en escuelas a nivel nacional tendrá un cambio orientado a supuestas “ideologías” que podrían encontrarse en los contenidos actuales.

Ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncia una reestructuración en la currícula escolar. (Foto: Presidencia)

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia. Nosotros vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello y que su pensamiento crítico les dé su opinión. Pero nosotros no vamos a manejar a través de la currícula, ideológicamente, ningún tipo de pensamiento”, indicó el titular del Minedu.

Por otro lado, Chang sostuvo que se incorporarán nuevos contenidos a la currícula e indicó que se pedirá sumar “temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”.

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Participación de padres de familia en la educación

El ministro planteó que se retomará una guía para padres de familia, tras sostener que la evaluación PISA advierte un alejamiento de los hogares del proceso escolar. “Vamos a hacerle llegar a cada uno de los padres una guía para que puedan darle soporte a sus hijos”, afirmó durante el evento oficial en Santa Anita.

Chang indicó que los estudiantes pasan entre 6 y 7 horas en la escuela, mientras que en sus hogares permanecen el doble de tiempo. “Tan importante es la presencia del padre como la del maestro”, señaló el funcionario.

José Antonio Chang, ministro de Educación, anunció que se entregará una "guía para padres".

Según su presentación, la guía que se entregará a los padres de familia propondrá “temas de conversación según cada grado escolar” y buscará orientar a las familias sobre la educación de sus hijos.

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“(Los padres) siempre han sido grandes colaboradores con la educación de sus hijos, pero este tiempo, en estos últimos diez años, se ha descuidado. Por eso vamos a hacerles llegar a cada uno de los padres una guía para que puedan darle soporte a sus hijos, conversar con sus hijos. Le vamos a decir en esta guía qué temas podrían ser de interés, grado por grado, de qué deben conversar con sus hijos sobre la educación de ellos”, sostuvo Chang.

Sobre la entrega de útiles y textos escolares, el ministro de Educación cuestionó los retrasos registrados en zonas alejadas, donde los materiales han llegado en ocasiones durante el último trimestre o cuando el año escolar estaba por concluir. “Lo que queremos garantizar es que todos los alumnos tengan al inicio de su año escolar sus materiales debidamente entregados”, afirmó.

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