Franco Velazco y la denuncia de Universitario contra Alianza Lima: “Matute es un estadio chico, es horrible lo que nos pasó”

El dirigente ‘crema’ relató las restricciones que tuvo para desplazarse dentro del estadio y aseguró que algunos directivos recurrieron a un fiscal para evaluar el espacio donde fueron ubicados. (Video: L1MAX)

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La victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima por 2-1 en Matute no fue el único episodio que quedó tras el clásico. El club ‘crema’ también cuestionó las condiciones que, según su versión, tuvo su delegación durante su visita al estadio Alejandro Villanueva. Franco Velazco, administrador de la institución, se pronunció al respecto y calificó de “horrible” lo ocurrido.

En declaraciones para ‘L1 MAX’, el dirigente comparó lo sucedido con la visita del club ‘íntimo’ al Estadio Monumental en el Torneo Apertura. Aseguró que el cuadro ‘blanquiazul’ contó con las facilidades solicitadas, mientras que los representantes de la ‘U’ tuvieron restricciones para desplazarse dentro del recinto de La Victoria.

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“Cuando ellos vinieron de visita al Monumental, tuvieron todas las facilidades, todos los requerimientos fueron atendidos y no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, nosotros cada vez que vamos a Matute tenemos el problema de dónde vamos a estar ubicados, que no podemos subir al campo y debemos entrar dentro del camerino”, señaló.

Uno de los episodios que más molestia generó en el administrador de Universitario fue la indicación que recibió por parte del jefe de seguridad del estadio. Según relató, se le informó que no podía acceder al campo de juego debido a que su presencia podía generar una reacción negativa entre los aficionados.

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“A mí lo que me pareció una locura es que el jefe de seguridad me diga que yo, como Franco Velazco, no podía subir al campo de juego, porque iba a incitar a la violencia y que la hinchada se iba a fastidiar con mi presencia, y que iban a iniciarse actos de violencia”, sostuvo.

Franco Velazco contó qué ocurrió con el palco de Universitario en Matute: “Podías poner en riesgo la vida”. Crédito: Prensa U

El dirigente consideró que dicha medida no evitó los incidentes que se produjeron posteriormente. De acuerdo con su relato, luego del encuentro se arrojaron objetos contundentes contra el plantel de Universitario. “Al final, con o sin mi presencia, igual arrojaron objetos contundentes a la salida del equipo luego del partido. Es terrible lo que nos pasó en Matute”, manifestó.

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En ese sentido, Velazco pidió que exista reciprocidad entre ambos clubes cuando les corresponda actuar como locales y visitantes. “Esperamos un trato recíproco, porque nosotros a ellos no los encerramos en ningún lado cuando vienen acá al Monumental”, afirmó.

“Matute es un estadio chico, pero no puedes encerrar a la delegación en una trampa”

Otro de los puntos cuestionados por Universitario fueron las condiciones del espacio asignado a su delegación dentro de Matute. Velazco reconoció que el estadio Alejandro Villanueva tiene limitaciones de infraestructura por su tamaño, pero sostuvo que ello no justifica poner en riesgo a los representantes del club visitante.

“Matute es un estadio chico, claramente, pero el problema es que a la delegación del club no la puedes encerrar en una trampa, porque la posibilidad que había ahí ante una situación de emergencia, podías poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas que estaban ahí”, explicó.

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El administrador de Universitario incluso planteó escenarios de emergencia para explicar su preocupación por las condiciones del palco donde fueron ubicados los representantes del club.

“Si sucedía un incendio o una bomba lacrimógena, no había dónde respirar en ese palco. El único lugar donde había una separación entre el estadio era la puerta del palco, nada más”, manifestó.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Universitario asegura que un fiscal revisó el palco

Velazco también reveló que algunos directivos de Universitario decidieron comunicarse con un fiscal de prevención del delito durante su permanencia en el estadio. Según su versión, el representante del Ministerio Público acudió personalmente al lugar para evaluar las condiciones del espacio asignado a la delegación.

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“Tanto es así que algunos de los directivos llamaron al fiscal de prevención del delito y él subió al palco, lo revisó y levantó todas las observaciones: determinó que no era posible que personas se encuentren por tema de seguridad en el palco. Ha quedado consignado en un acta”, aseguró.

De acuerdo con el administrador, las observaciones quedaron registradas en un documento oficial. Este elemento forma parte de los argumentos con los que Universitario sustenta su denuncia formal por lo ocurrido durante el clásico en Matute.