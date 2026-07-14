Cursos gratis de las UNI: LINK de la inscripción y conoce cuáles son las materias disponibles

Las capacitaciones se desarrollan con el acompañamiento de docentes especializados y brindan acceso a una plataforma virtual donde los participantes pueden revisar las clases grabadas y complementar los conocimientos aprendidos durante el programa - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió la convocatoria para la décima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una iniciativa académica que pone a disposición más de 80 cursos virtuales destinados a reforzar habilidades digitales y capacidades profesionales de los participantes.

Las inscripciones se habilitarán desde el 21 de julio mediante la plataforma oficial del programa (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/programapit/pit-uni-2026.php). El ciclo académico tiene previsto iniciar el 3 de agosto y estará dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos a nivel nacional, además de trabajadores del sector público que dispongan de un correo institucional.

Como requisito para acceder al programa, los postulantes deberán registrar una dirección electrónica activa asociada a la institución donde estudian, estudiaron o laboran.

Los participantes accederán a clases en vivo con docentes especializados, aulas virtuales, grabaciones de sesiones y contenidos actualizados con herramientas de inteligencia artificial - Créditos: Andina.

Entre los beneficios que ofrece el PIT destacan las clases en vivo a cargo de docentes especializados, acceso a un aula virtual con material de apoyo y sesiones grabadas, así como contenidos actualizados que incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial.

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Además, los participantes podrán solicitar un certificado oficial emitido por la UNI, con un costo adicional de S/50 por cada curso aprobado.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Análisis de Datos, Ciencia de Datos y Business Intelligence

Análisis de Datos con Excel

Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis

Ciencia de Datos 2: Big Data

Estadística básica con SPSS

Excel con Macros

Fundamentos de Minitab

Gestión de Datos Gráficos y Tablas Dinámicas con Excel

Inteligencia de Negocios con Excel

Power BI - Básico

Power BI - Intermedio

Bases de Datos y Gestión de la Información

Database Administrator (DBA) con Oracle 19C

Fundamentos de Oracle

SQL - BASE DE DATOS 1

SQL - BASE DE DATOS 2

Ciberseguridad y Redes

CCNA CISCO: Automation & Security

CCNA CISCO: Fundamentos de Redes

CCNA CISCO: Switching & Wireless

Ciberseguridad: Análisis de Malware (CIAM)

Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)

Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)

Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)

Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)

Fundamentos de Firewall Fortinet

Cloud Computing, DevOps y Automatización TI

Ansible: Automatización de Servidores en Linux

AWS Architect 1

Azure Fundamentals

Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud

Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones

Fundamentos de Linux

Git y GitHub: Control de Versiones Software

<b>Diseño, UX/UI, Multimedia y Comunicación Digital</b>

CANVA: Diseño Visual Creativo

Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial

Fundamentos de FIGMA Para UX/UI

Gestión de Proyectos

Business Process Management – BPM con software Bizagi

Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum

Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública

MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos

Primavera P6 – Enterprise Project Portfolio Management

Liderazgo y trabajo en equipo

Industria, Producción e Innovación

Análisis de Negocio para la Transformación Digital

Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas

Gestión Financiera con Excel

Gestión por Procesos

Lean Manufacturing

Six Sigma

Ingeniería, CAD, BIM y Manufactura

Autocad 1: Dibujos planos a escala

Autocad 2: Dibujos (isometría e impresiones)

Autocad 3: Renderizado e iluminación

Autodesk Inventor

Fundamentos de Civil 3D

Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)

Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos

Solidworks

Inteligencia Artificial, Machine Learning y Tecnologías Avanzadas

Automatización de Negocios con Gemini

Computación Cuántica

Fundamentos de ESP32: IOT

Fundamentos de Geoservicios Web

Geoinformática y Teledetección Aplicada

IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos

Machine Learning con Python

Procesamiento de imágenes con OpenCV

Normas, Calidad, Gobierno TI y Gestión Empresarial

Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental

Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión

Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo

Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad

Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración

Fundamentos de ITIL® 4

Fundamentos de SSGMA

Productividad y Automatización Empresarial (Microsoft / Low-Code)

Copilot Office 365

Power Apps

Power Automate

Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word

Programación y Desarrollo de Software

Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini

Fundamentos de C++

Javascript Básico

LATEX

Programación en PYTHON Básico

Programación en PYTHON Intermedio

Para obtener mayor información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse mediante el WhatsApp 971 683 282 o escribir al correo electrónico pit@uni.edu.pe. Asimismo, tienen la opción de acudir de manera presencial a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ingresando por la puerta 5, ubicada en la avenida Túpac Amaru.

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