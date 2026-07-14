Cursos gratis de las UNI: LINK de la inscripción y conoce cuáles son las materias disponibles

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió la convocatoria para la décima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una iniciativa académica que pone a disposición más de 80 cursos virtuales destinados a reforzar habilidades digitales y capacidades profesionales de los participantes.
Las inscripciones se habilitarán desde el 21 de julio mediante la plataforma oficial del programa (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/programapit/pit-uni-2026.php). El ciclo académico tiene previsto iniciar el 3 de agosto y estará dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos a nivel nacional, además de trabajadores del sector público que dispongan de un correo institucional.
Como requisito para acceder al programa, los postulantes deberán registrar una dirección electrónica activa asociada a la institución donde estudian, estudiaron o laboran.
Entre los beneficios que ofrece el PIT destacan las clases en vivo a cargo de docentes especializados, acceso a un aula virtual con material de apoyo y sesiones grabadas, así como contenidos actualizados que incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial.
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Además, los participantes podrán solicitar un certificado oficial emitido por la UNI, con un costo adicional de S/50 por cada curso aprobado.
¿Cuáles son los cursos disponibles?
Análisis de Datos, Ciencia de Datos y Business Intelligence
- Análisis de Datos con Excel
- Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis
- Ciencia de Datos 2: Big Data
- Estadística básica con SPSS
- Excel con Macros
- Fundamentos de Minitab
- Gestión de Datos Gráficos y Tablas Dinámicas con Excel
- Inteligencia de Negocios con Excel
- Power BI - Básico
- Power BI - Intermedio
Bases de Datos y Gestión de la Información
- Database Administrator (DBA) con Oracle 19C
- Fundamentos de Oracle
- SQL - BASE DE DATOS 1
- SQL - BASE DE DATOS 2
Ciberseguridad y Redes
- CCNA CISCO: Automation & Security
- CCNA CISCO: Fundamentos de Redes
- CCNA CISCO: Switching & Wireless
- Ciberseguridad: Análisis de Malware (CIAM)
- Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)
- Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)
- Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)
- Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)
- Fundamentos de Firewall Fortinet
Cloud Computing, DevOps y Automatización TI
- Ansible: Automatización de Servidores en Linux
- AWS Architect 1
- Azure Fundamentals
- Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud
- Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones
- Fundamentos de Linux
- Git y GitHub: Control de Versiones Software
<b>Diseño, UX/UI, Multimedia y Comunicación Digital</b>
- CANVA: Diseño Visual Creativo
- Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial
- Fundamentos de FIGMA Para UX/UI
Gestión de Proyectos
- Business Process Management – BPM con software Bizagi
- Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum
- Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública
- MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos
- Primavera P6 – Enterprise Project Portfolio Management
- Liderazgo y trabajo en equipo
Industria, Producción e Innovación
- Análisis de Negocio para la Transformación Digital
- Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas
- Gestión Financiera con Excel
- Gestión por Procesos
- Lean Manufacturing
- Six Sigma
Ingeniería, CAD, BIM y Manufactura
- Autocad 1: Dibujos planos a escala
- Autocad 2: Dibujos (isometría e impresiones)
- Autocad 3: Renderizado e iluminación
- Autodesk Inventor
- Fundamentos de Civil 3D
- Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)
- Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos
- Solidworks
Inteligencia Artificial, Machine Learning y Tecnologías Avanzadas
- Automatización de Negocios con Gemini
- Computación Cuántica
- Fundamentos de ESP32: IOT
- Fundamentos de Geoservicios Web
- Geoinformática y Teledetección Aplicada
- IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos
- Machine Learning con Python
- Procesamiento de imágenes con OpenCV
Normas, Calidad, Gobierno TI y Gestión Empresarial
- Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
- Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión
- Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo
- Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
- Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración
- Fundamentos de ITIL® 4
- Fundamentos de SSGMA
Productividad y Automatización Empresarial (Microsoft / Low-Code)
- Copilot Office 365
- Power Apps
- Power Automate
- Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word
Programación y Desarrollo de Software
- Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini
- Fundamentos de C++
- Javascript Básico
- LATEX
- Programación en PYTHON Básico
- Programación en PYTHON Intermedio
Para obtener mayor información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse mediante el WhatsApp 971 683 282 o escribir al correo electrónico pit@uni.edu.pe. Asimismo, tienen la opción de acudir de manera presencial a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ingresando por la puerta 5, ubicada en la avenida Túpac Amaru.
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