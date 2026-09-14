Perú

Camioneta atropella a presidente de la Sala Penal de Huaura en Huacho y conductor huye del lugar: autoridades buscan identificarlo

El magistrado permanece con estado de salud reservado. La Corte Superior difundió un video del accidente y solicitó información para identificar al vehículo involucrado

La Corte Superior de Justicia informó que Víctor Raúl Reyes Alvarado recibe seguimiento médico. El accidente ocurrió en la avenida María Parado de Bellido. Corte Superior de Justicia de Huaura
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El presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Víctor Raúl Reyes Alvarado, sufrió un accidente de tránsito en Huacho, donde fue atropellado por una camioneta en las inmediaciones de su domicilio. El hecho ocurrió en la avenida María Parado de Bellido, a la altura del condominio Los Robles, en la provincia de Huaura.

La institución judicial informó que el magistrado permanece con estado de salud reservado. La Corte Superior de Justicia de Huaura mantiene seguimiento de su evolución médica y comunicó su solidaridad con Reyes Alvarado y su familia ante la situación registrada.

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El accidente quedó registrado en un video de una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que un vehículo impacta contra el magistrado en la mencionada vía de Huacho. La institución difundió el registro con el objetivo de contribuir al esclarecimiento del caso.

Las autoridades competentes realizan las diligencias para establecer las circunstancias del atropello y determinar las responsabilidades correspondientes. La Corte Superior de Justicia de Huaura también pidió colaboración a las personas que puedan aportar información sobre el vehículo involucrado.

Investigación busca identificar al vehículo involucrado

Víctor Raúl Reyes Alvarado, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, fue atropellado por una camioneta en Huacho. Composición: Infobae
Víctor Raúl Reyes Alvarado, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, fue atropellado por una camioneta en Huacho. Composición: Infobae

De acuerdo con la información difundida por la Corte Superior de Justicia de Huaura, el atropello ocurrió en las inmediaciones del domicilio de Víctor Raúl Reyes Alvarado. El punto señalado corresponde a la avenida María Parado de Bellido, en el sector del condominio Los Robles, Huacho.

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La institución publicó un video de seguridad en el que se aprecia el momento del impacto. El registro forma parte de la información puesta a disposición de las autoridades para las diligencias relacionadas con el accidente.

La Corte solicitó a quienes puedan identificar la camioneta involucrada que comuniquen los datos a las autoridades. También pidió que cualquier persona con información relevante formule la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana.

La Corte Superior de Justicia de Huaura señaló que el estado de salud del presidente de la Sala Penal de Apelaciones es reservado. La institución indicó que realiza un seguimiento de su evolución médica y expresó sus deseos de una pronta recuperación.

En su comunicado, la Corte también pidió prudencia respecto de las versiones que circulen sobre el accidente. La institución exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información que no proceda de sus canales oficiales.

“La Corte Superior de Justicia de Huaura informa a la ciudadanía que el Dr. Víctor Raúl Reyes Alvarado, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de esta institución, sufrió un accidente de tránsito en las inmediaciones de su domicilio tras ser atropellado por una camioneta”, señaló.

Las autoridades competentes mantienen a su cargo las investigaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el atropello y las responsabilidades que correspondan.

Comunicado de Poder Judicial Perú
Comunicado de Poder Judicial Perú

Solicitan información para esclarecer el accidente

La Corte Superior de Justicia de Huaura difundió el material audiovisual junto con un pedido de colaboración ciudadana. Según la institución, cualquier dato que permita identificar el vehículo puede resultar relevante para el desarrollo de las diligencias.

El llamado comprende a las personas que hayan presenciado el hecho o dispongan de información relacionada con la camioneta. La institución indicó que esos datos pueden ser comunicados a las autoridades y que también corresponde formular la denuncia en la dependencia policial más cercana.

La Corte precisó que el hecho ocurrió en la avenida María Parado de Bellido, a la altura del condominio Los Robles, en Huacho, provincia de Huaura. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.

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