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Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”

El entrenador argentino reconoció que captó el interés de clubes de Brasil y Argentina, pero le dio prioridad al conjunto cusqueño, con el que viene haciendo una notable campaña internacional

El DT argentino habló de la posibilidad de renovar con el 'papá' en medio de la tremenda campaña en la Copa Sudamericana 2026. (Video: Fútbol Satélite)
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La campaña internacional de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026 lo instaló en los cuartos de final con una ventaja para la revancha ante Montevideo City Torque de Uruguay. El 2-0 obtenido en Cusco reflejó el trabajo de Horacio Melgarejo, quien ahora también empieza a despertar interés fuera del Perú.

El técnico argentino confirmó que recibió sondeos desde Brasil y Argentina para el próximo año. Aun así, dejó claro que su cuerpo técnico mantiene el foco en el equipo cusqueño, con el que tiene contrato hasta fines de noviembre.

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Es verdad que hubo sondeo de dos equipos de Brasil, no tan profundo, pero sí averiguaciones. De un equipo de Argentina también. Lo que sí puedo decir es que el cuerpo técnico está implicado al 1000% con Cienciano. Queremos terminar nuestro contrato, que es hasta fines de noviembre, lo más alto posible en la Copa Sudamericana y en el torneo local”, expresó en el programa Fútbol Satélite.

El entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de prolongar su estadía, aunque condicionó cualquier diálogo a una decisión concreta del club. “La prioridad siempre la va a tener Cienciano a la hora de hablar, siempre y cuando el club tenga esa intención. Nosotros estamos felices acá. Tratamos de dejar lo máximo el día a día. Contentos con la ciudad y con la hinchada. Después, es verdad que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero hoy por hoy estamos pensando única y exclusivamente en Cienciano”, precisó.

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El respaldo de los jugadores de Cienciano hacia el técnico Horacio Melgarejo se reflejó tras la clasificación de la Copa Sudamericana ante Botafogo en Brasil. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes
El respaldo de los jugadores de Cienciano hacia el técnico Horacio Melgarejo se reflejó tras la clasificación de la Copa Sudamericana ante Botafogo en Brasil. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

La consulta sobre su futuro incluyó una versión surgida de una charla del periodista Kevin Pacheco con un directivo de Cienciano sobre la intención de renovar por tres temporadas a Horacio Melgarejo.

La respuesta del DT ‘gaucho’ no se hizo esperar y, fiel a su estilo humorístico, dijo: “Me alegro si ese dirigente dijo que tiene la intención de hacernos tres años de contrato, porque es una forma de trabajar tranquilo, pero que aparezca el papelito (risas)”, sostuvo.

Horacio Melgarejo sobre el triunfo de Cienciano ante Montevideo City Torque en Cusco

Después de la victoria ante Montevideo City Torque en Cusco, Horacio Melgarejo frenó cualquier celebración anticipada. Cienciano sacó una ventaja de dos goles en la ida, pero el estratega advirtió que el duelo de vuelta en Montevideo exigirá la misma concentración.

El cuadro ‘rojo’ se impuso con tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. El resultado acercó al equipo a las semifinales, aunque el DT sostuvo que la serie todavía no ofrece garantías. “La llave no está cerrada ni con un diez a cero”, afirmó en conferencia de prensa.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

El técnico de 53 años consideró que Montevideo City Torque planteó un esquema defensivo y buscó lastimar mediante pelotas largas o ataques rápidos. En esa línea, para el argentino, el ‘papá’ asumió la iniciativa durante el encuentro. También destacó el compromiso de sus futbolistas para sostener la presión y buscar el resultado desde el comienzo. “Tenemos que ser justos con nuestros futbolistas. Hoy un solo equipo fue a buscar la victoria. Esa es la gran verdad”, expresó.

Horacio Melgarejo anticipó que el partido en Uruguay (jueves 17 de setiembre) tendrá características diferentes. El rival deberá salir a buscar el marcador por la desventaja, mientras que Cienciano intentará mantener el orden sin renunciar a su propuesta. “Vamos a ir a hacer un partido inteligente, con orden, pero no vamos a ir a resignar nuestro ADN, que es tratar de ganar”, afirmó. La consigna será defender la diferencia sin limitarse a esperar al rival.

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