BCRP lanza moneda de plata por los 150 años de la Universidad Nacional de Ingeniería: ¿Cuál será su precio?

El reverso de la moneda de la UNI muestra el Pabellón Central, la inscripción “150 Años” y el escudo institucional de la universidad.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación una moneda de plata alusiva al sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), como parte de su serie de emisiones numismáticas de 2026.

La medida, oficializada mediante la Circular N° 0018-2026-BCRP publicada en Lima este jueves 16 de julio, busca reconocer la trayectoria de la casa de estudios fundada en 1876.

La nueva moneda, con denominación de S/ 1,00, fue emitida en una cantidad máxima de 5.000 unidades y está elaborada en plata 0,925, con peso de media onza troy y diámetro de 33 mm.

Según informó el BCRP, esta pieza numismática posee calidad proof y canto estriado, cualidades que la convierten en un objeto de colección destinado tanto a entusiastas como al público general.

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El BCRP incorporó en la moneda de la Universidad Nacional de Ingeniería un micro grabado de 0,2 milímetros con tecnología láser de alta precisión.

Nueva moneda de la UNI: diseño conmemorativo y tecnología de grabado

El reverso de la moneda presenta una composición lineal del Pabellón Central de la UNI como eje visual, acompañado a la derecha por el texto “150 Años”, en el que el cero adopta la forma de una rueda de engranaje, y a la izquierda por el escudo institucional de la universidad.

En el anverso figura el Escudo de Armas nacional, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El BCRP destacó que la moneda incorpora tecnología láser de alta precisión para el grabado de sus elementos gráficos.

Entre los detalles técnicos incluidos, sobresale un micro grabado de apenas 0,2 milímetros en la parte superior del Pabellón Central, que reproduce el texto “UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”. Este nivel de sofisticación refuerza la autenticidad y el valor numismático de la pieza.

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La moneda conmemorativa de la UNI tiene curso legal desde el 16 de julio y salió a la venta con un precio inicial de S/ 149.

¿Cuánto costará la moneda de la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería fue fundada por el ingeniero polaco nacionalizado peruano Eduardo de Habich en 1876 como la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas.

Esta universidad ha sido protagonista en la formación de profesionales vinculados a proyectos estratégicos de energía, minería, transporte, telecomunicaciones, vivienda, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental.

La moneda, que tiene curso legal desde el 16 de julio de 2026, está disponible para la venta en el portal virtual del BCRP a un precio inicial de S/ 149. El banco precisó que el valor de comercialización podrá reajustarse según la evolución de los costos.

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El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Otras emisiones conmemorativas del BCRP en 2026

En lo que va del año, el Banco Central de Reserva del Perú ha presentado otras monedas conmemorativas que reflejan la diversidad cultural y la historia del país.

El 18 de junio se puso en circulación la moneda de la Cultura Recuay de S/ 1, parte de la serie “Cerámica Precolombina Peruana”, que retrata un ceramio con forma de mujer.

Además, el 30 de abril salió al mercado una moneda de plata por los 200 años de relaciones Perú-Estados Unidos, con un valor de venta de S/ 338, que lleva grabados Machu Picchu y la Freedom Tower de Miami.

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De acuerdo con el máximo ente emisor, el lanzamiento de estas monedas tiene por objetivo conmemorar hitos históricos, culturales y académicos del Perú, y promover el coleccionismo numismático nacional.