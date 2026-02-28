Examen de la UNI 2026: adolescente de 17 años ocupa el primer lugar del cómputo general

La preparación de Ángel incluyó jornadas intensas de estudio, prioridad por el descanso y mínima vida social, lo que le permitió alcanzar un puntaje sobresaliente y cumplir su meta de ingresar a Ingeniería de Software - Créditos: Andina.

Ángel Hans Vilca Caqui, un adolescente de 17 años, se convirtió en el gran protagonista del más reciente proceso de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) al alcanzar el primer puesto general en el exigente examen 2026.

Con un puntaje de 1692, este joven aspirante a la carrera de Ingeniería de Software no solo confirmó su vocación, sino que consolidó un proyecto de vida forjado desde la infancia.

“Ingresar a la UNI es un gran mérito por el prestigio que tiene y por la dificultad de su examen”, declaró a Andina, agradeciendo el apoyo de sus padres, profesores y amigos que lo acompañaron en su formación.

El logro de Ángel destaca aún más considerando que la mayoría de postulantes de alto rendimiento a la UNI suele dedicar más de un año a su preparación tras culminar la secundaria.

Créditos: Andina.

Para él, la clave fue la disciplina: priorizó el descanso y mantuvo jornadas de estudio intensas, de ocho de la mañana a seis de la tarde, complementadas con refuerzos nocturnos y una vida social reducida al mínimo.

Su padre, orgulloso, confesó que la familia vivió el proceso con emoción y confianza, ya que Ángel se había ubicado en los primeros lugares en etapas previas del examen y llegó a la última fase seguro de su desempeño.

El esfuerzo y la constancia también fueron comunes en los otros dos jóvenes que completan el podio de la UNI. Piero Alessandro Ormeño Olivera (17), segundo lugar con 1647.6 puntos en Ingeniería Mecatrónica, dejó su natal Chiclayo para vivir en Lima y concluir su preparación en el colegio Saco Oliveros.

Créditos: Andina.

Adaptarse a una nueva ciudad y separarse de sus padres fue un sacrificio que, según Piero, hoy encuentra recompensa. “Fue un sacrificio enorme que hoy en día ha dado frutos”, relató. Su madre confirmó el esfuerzo diario y la presión de los días previos al examen, convencida de que la dedicación de su hijo tendría resultados.

En tercer lugar, Breyner Ágreda Juárez (18) eligió Ingeniería Electrónica y alcanzó 1576.2 puntos. Hijo de padres humildes —su madre es ama de casa y su padre taxista—, Breyner estudió en el colegio estatal Fe y Alegría de Comas y enfrentó las dudas iniciales de su familia.

Breyner Ágreda Juárez, de 18 años - Créditos: Andina.

Con determinación y humor, convenció a sus padres de apoyarlo en su meta de postular a la UNI. La disciplina fue su motor: resolvía exámenes completos bajo condiciones reales y aprovechó al máximo los recursos virtuales disponibles.

La historia de estos tres jóvenes, encabezada por Ángel Vilca, refleja no solo talento académico, sino también perseverancia, sacrificio familiar y la convicción de que la juventud peruana puede conquistar los desafíos más exigentes con esfuerzo y visión de futuro. Este nuevo ciclo académico marca el inicio de una etapa que, para estos jóvenes, promete dejar huella en la ingeniería peruana.

Ingresó con 14 años a la UNI

Con apenas 14 años, Thiago Gadiel Viviano Durán consiguió el puntaje requerido para la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), convirtiéndose en uno de los postulantes más jóvenes en alcanzar este logro.

Créditos: Andina.

Sin embargo, el reglamento de la institución establece que solo pueden matricularse quienes hayan cumplido al menos 16 años, por lo que o podrá acceder a la vacante obtenida.

A pesar de su destacado desempeño en el examen de admisión, deberá esperar dos años para volver a intentarlo. Su caso ha llamado la atención por su talento precoz y la normativa vigente.