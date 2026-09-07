El Minsa señala que el plátano puede ser parte de una dieta saludable, pero aconseja no agregarle esto

El plátano puede formar parte de una alimentación saludable y variada por su aporte de energía, potasio y fibra, según el Ministerio de Salud. (Minsa)

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El plátano puede formar parte de una alimentación saludable y variada por su aporte de energía, potasio y fibra, pero se aconseja no agregarle azúcar y consumirlo como fruta entera o picada, según el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución indicó que el plátano se integra con facilidad en la alimentación cotidiana debido a su practicidad y sabor. Su consumo debe formar parte de una dieta variada y equilibrada, que incluya otros grupos de alimentos.

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La licenciada Norma Huaraka, nutricionista de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, explicó que sus nutrientes se vinculan con funciones específicas del organismo. El potasio participa en el funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso, mientras que la fibra contribuye al tránsito intestinal.

El Minsa indicó que el plátano se integra con facilidad en la alimentación cotidiana, aunque debe combinarse con otros grupos de alimentos. (Univisión)

“El plátano es una fruta que aporta energía, potasio y fibra, por lo que puede formar parte de una alimentación saludable y variada. Su contenido de potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, mientras que la fibra favorece el tránsito intestinal”, señaló.

El potasio y la fibra

El consumo de plátano aporta energía y nutrientes que el Minsa identifica como parte de una alimentación cotidiana. Entre ellos figura el potasio, relacionado con el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso.

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La fibra también está presente en esta fruta. De acuerdo con la especialista de la Diris Lima Norte, este componente favorece el tránsito intestinal.

Estos aportes no implican que el plátano cubra por sí mismo todos los requerimientos nutricionales. Huaraka recordó que ningún alimento, de manera individual, satisface todas las necesidades de la alimentación.

Por ese motivo, el Minsa recomendó alternar el consumo de frutas durante la semana e incluir otros alimentos en la dieta. Las verduras, menestras, cereales y tubérculos forman parte de los grupos mencionados por la entidad para acompañar una alimentación variada.

La nutricionista Norma Huaraka, de la Diris Lima Norte, explicó que el potasio del plátano contribuye al funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. (Clarín)

¿Cómo consumirlo preferentemente?

Una de las características señaladas por el Ministerio de Salud es la facilidad para incorporar el plátano a las comidas. Puede consumirse como fruta entera, aunque también es posible utilizarlo como complemento en desayunos y meriendas.

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La fruta puede picarse o aplastarse antes de añadirla a preparaciones como la avena. La recomendación apunta a aprovechar estas opciones sin sumar azúcar.

“Podemos consumirlo entero, picado o aplastado e incorporarlo a preparaciones como la avena, sin necesidad de añadir azúcar. Una recomendación práctica es elegir la fruta entera y variar su consumo con otras frutas durante la semana”, recomendó.

El plátano puede estar presente en distintas instancias del día, de acuerdo con estas alternativas de consumo. La elección de la fruta entera figura entre las pautas prácticas difundidas por la nutricionista.

A diferencia de los carbohidratos simples, el almidón del plátano verde actúa lentamente, mejora la glucosa en sangre y protege el intestino con efectos antiinflamatorios. (Freepik)

Priorizar los alimentos naturales

El Minsa aconsejó priorizar el consumo de fruta en su forma natural y evitar el agregado de azúcar en las preparaciones. Esta orientación se suma a la recomendación de diversificar la alimentación con productos naturales.

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Las cantidades y la frecuencia de consumo pueden requerir ajustes en determinados casos. Las personas que tengan alguna condición de salud y necesiten pautas específicas sobre su alimentación deben adecuarse a las recomendaciones de un profesional de salud.

La entidad indicó que mantiene su compromiso de promover una alimentación saludable y variada como parte de los hábitos vinculados al cuidado de la salud. También recomendó aprovechar la diversidad de alimentos naturales disponibles.

Quienes requieran orientación sobre alimentación saludable y nutrición pueden comunicarse de forma gratuita con la Línea 113 Salud del Minsa. El Ministerio de Salud también ofrece atención a través de sus canales digitales habilitados.

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