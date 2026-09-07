La delincuencia se hace pasar por la PNP: ¿Cómo reconocer a un policía real en una intervención?

La identificación de un agente de la Policía Nacional del Perú exige verificar el uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad policial o CIP. (Andina)

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Una intervención en la vía pública puede generar dudas sobre la identidad de quien porta un uniforme policial. Para identificar a un efectivo auténtico de la Policía Nacional del Perú (PNP), deben verificarse el uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad policial, conocido como CIP.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) difundió recomendaciones sobre los elementos que debe llevar un integrante de la institución durante una intervención. El mensaje parte de una advertencia: los uniformes policiales pueden adquirirse en diversos lugares, por lo que su uso no basta para confirmar que una persona pertenece a la PNP.

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La identificación adquiere relevancia ante situaciones en las que una persona es detenida o requerida en la calle. El material del IDL señala que un agente debe acreditar su condición antes de efectuar solicitudes al ciudadano.

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El uniforme

El primer elemento para reconocer a un miembro de la Policía Nacional es el uniforme reglamentario. De acuerdo con el contenido difundido, esa indumentaria incluye los apellidos del efectivo, su grado y el año en que obtuvo su ascenso.

Estos datos permiten revisar la información visible en el uniforme. El video recomienda no confiar únicamente en la apariencia de la prenda, debido a que existen lugares donde se pueden conseguir uniformes similares a los oficiales.

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La presencia de los distintivos forma parte de los criterios mencionados en el material. Si falta alguno de los tres elementos de identificación, el IDL recomienda sospechar y pedir que el agente se identifique correctamente.

La placa insignia

La placa policial es el segundo componente señalado para verificar la identidad de un agente. El video del IDL pide recordar su aspecto y revisar que el efectivo la porte durante la intervención.

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La placa se suma a la información que debe estar presente en el uniforme. La recomendación plantea que el ciudadano observe estos elementos antes de entregar documentos o atender algún requerimiento.

El material sostiene que, según el Decreto Legislativo 1267, un policía debe llevar el uniforme reglamentario, la placa insignia y su documento de identidad. “No te pueden pedir nada sin mostrar su identificación primero”, afirma el video.

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El CIP

El tercer elemento es el carné de identidad policial (CIP). Este documento debe incluir el nombre completo del integrante de la PNP y su número personal de identificación, según el contenido difundido por el IDL.

El ciudadano puede solicitar que el efectivo exhiba este carné para comprobar los datos. La identificación debe permitir contrastar el nombre del agente con la información que lleva en el uniforme y con los demás distintivos.

El mensaje resume el criterio de verificación con una advertencia dirigida a quienes afrontan una intervención policial: “Un verdadero policía siempre se identifica correctamente. Confía, pero siempre verifica”.

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El uniforme de la Policía Nacional del Perú debe mostrar los apellidos del efectivo, su grado y el año de ascenso durante una intervención. (Andina)

Mantener la calma

Además de revisar la identificación del efectivo, el IDL aconseja mantener la calma durante una intervención. El material recomienda seguir las indicaciones impartidas y mostrar el documento de identidad personal, en caso de tenerlo.

La colaboración del ciudadano forma parte de las recomendaciones incluidas en el video. La entidad señala que esa conducta puede contribuir a que el procedimiento se desarrolle de forma rápida y segura.

El contenido no plantea que la persona deba omitir la verificación de los distintivos. Por el contrario, expone que se puede colaborar con la intervención después de constatar que quien realiza el requerimiento se identifica como integrante de la institución.

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