Perú

Detienen a tres presuntos secuestradores en SMP que operaban con falsos taxis

La intervención permitió capturar a los ocupantes de un vehículo con lunas polarizadas, que ya habrían retirado 2 mil soles de las cuentas del agraviado

Tres delincuentes que operaban bajo la modalidad del falso servicio de taxi fueron capturados por la Policía. Su última víctima fue un empresario del rubro farmacéutico a quien secuestraron para robarle de sus cuentas bancarias. Video: Latina Noticias
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La Policía detuvo a tres presuntos integrantes de una banda dedicada al secuestro bajo la modalidad del falso servicio de taxi. Los intervenidos habrían retenido a un empresario del sector farmacéutico y retirado dinero de sus cuentas bancarias.

La intervención ocurrió la mañana del domingo en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. Agentes de la División de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) interceptaron el vehículo en el que trasladaban a la víctima.

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De acuerdo con las primeras pesquisas, el empresario había salido de un spa cuando abordó el automóvil. Dentro de la unidad, los sospechosos lo habrían retenido y habrían iniciado operaciones para retirar dinero de sus cuentas.

Detienen a tres sospechosos por secuestrar a empresario con falso taxi en San Martín de Porres| Foto: América Noticias
Detienen a tres sospechosos por secuestrar a empresario con falso taxi en San Martín de Porres| Foto: América Noticias

Los agentes hallaron en el vehículo una réplica de arma de fuego y constataron que tenía las lunas polarizadas. Según la información policial, los detenidos ya habían retirado 2 mil soles y se disponían a obtener otros 40 mil soles.

Los intervenidos fueron identificados como Miguel Maturrano Moreno, quien registra una detención anterior por delitos informáticos; Renzo Ríos Lay, intervenido antes por robo y hurto; y el ciudadano extranjero Ronald Benítez Elisandre.

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Las autoridades investigan si los detenidos estarían vinculados con el secuestro de al menos otra persona. La Dirincri pidió a quienes hayan sufrido hechos similares que se acerquen a denunciar el caso para ampliar las investigacion.

Sismo en la PNP

El general Óscar Arriola anunció que dejará el cargo de director general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los próximos días. La salida ocurre luego de cuestionamientos sobre la respuesta de la institución frente a la criminalidad.

El jefe policial comunicó su decisión durante un pronunciamiento en el que estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo. Arriola indicó que su relevo forma parte de una decisión relacionada con la institucionalidad de la Policía, la gobernabilidad y los objetivos establecidos durante su gestión.

El teniente general Fredy López Mendoza asumirá la conducción de la PNP. El premier explicó que el cambio responde a un proceso de transferencia institucional y al respeto de la prelación dentro de la Policía. También informó que Arriola presentará su solicitud de pase al retiro.

El general dejará la Comandancia General de la PNP en los próximos días. Captura de pantalla
El general dejará la Comandancia General de la PNP en los próximos días. Captura de pantalla

Durante su mensaje, Arriola defendió su paso por la comandancia general. Dijo que uno de los ejes de su gestión fue enfrentar la delincuencia común y las organizaciones criminales nacionales y transnacionales. Afirmó que se retira con la “conciencia absolutamente limpia” y señaló que no se arrepiente de las decisiones que tomó mientras estuvo al frente de la institución.

El general también agradeció a las autoridades que respaldaron su permanencia en el cargo. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo designó como comandante general; al presidente Jerí, quien lo mantuvo en funciones; y al presidente Balcázar, por darle una nueva oportunidad. Además, expresó un agradecimiento a la presidenta Keiko Fujimori por el respaldo recibido.

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