Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

Olenka Mejía anuncia su embarazo mediante la publicación de una ecografía y una fotografía en la nieve junto a su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Olenka Mejía sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada y compartir imágenes que evidencian el avanzado estado de su gestación. La modelo y abogada, conocida por haber sido vinculada sentimentalmente con Jefferson Farfán y posteriormente relacionada con Piero Quispe, decidió hacer pública esta nueva etapa de su vida mediante su cuenta personal de Instagram.

La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, especialmente porque Olenka Mejía ha optado en los últimos meses por mantener un perfil mucho más reservado y alejado de los escándalos mediáticos que marcaron parte de su exposición pública. En esta oportunidad, sin embargo, decidió compartir un momento íntimo y especial: la llegada de un nuevo integrante a su familia.

PUBLICIDAD

La modelo publicó una fotografía en la que aparece mostrando su pancita de embarazada, dejando en evidencia que su gestación ya se encuentra bastante avanzada. Junto a la imagen también reveló una fotografía de su ecografía, con la que confirmó oficialmente la noticia ante sus seguidores.

Jefferson Farfán, Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a exfutbolista. IG

Olenka Mejía confirma su embarazo y comparte emotivo mensaje

A través de Instagram, Olenka Mejía acompañó las imágenes de su embarazo con un breve, pero significativo mensaje en el que expresó la felicidad que vive junto a su familia. “Nuestra familia crece. Llegaste para completarnos, te esperamos con mucho amor”, escribió la modelo y abogada al anunciar la llegada de su bebé.

PUBLICIDAD

Con estas palabras, Olenka dejó claro que atraviesa un momento especial en su vida personal. Aunque decidió revelar públicamente su embarazo, evitó brindar detalles sobre su actual pareja, pues desde hace un tiempo mantiene su relación amorosa en estricta reserva. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por esta nueva etapa. Entre los comentarios que recibió se pueden leer mensajes como: “Felicidades Reina”, “Felicidades amiga” y “Muy feliz por ustedes”.

Otros usuarios también destacaron el momento que atraviesa la modelo y le enviaron buenos deseos para su embarazo. “Qué bendición más grande, mi princesa. La llegada de un pedacito de cielo en tu vientre”, escribió una de sus seguidoras. Asimismo, otra persona le dedicó un mensaje haciendo referencia a su experiencia como madre: “Bendiciones, eres una excelente mami y ahora será por partida doble; lo harás espectacular”.

PUBLICIDAD

Olenka Mejía revela que está embarazada y mantiene en reserva la identidad del padre de su bebé. Captura: Instagram.

¿Quién es la pareja de Olenka Mejía?

Uno de los aspectos que más curiosidad generó tras el anuncio del embarazo fue la identidad del padre del bebé. Sin embargo, Olenka Mejía no ha revelado públicamente quién es su actual pareja y ha preferido mantener esta parte de su vida privada.

La modelo ha optado por compartir únicamente aquellos aspectos que considera importantes con sus seguidores, sin brindar mayores detalles sobre su relación sentimental. De esta manera, el anuncio del embarazo se centró en la llegada de su bebé y en la felicidad que representa para su familia.

Esta decisión también marca una diferencia respecto de años anteriores, cuando su vida sentimental estuvo vinculada a personajes conocidos de la farándula y el fútbol peruano, generando una importante exposición mediática.

PUBLICIDAD

Antes de esta nueva etapa, Olenka Mejía estuvo en el centro de la atención por su vínculo con Jefferson Farfán, además de haber sido relacionada posteriormente con el futbolista Piero Quispe. También es madre de un primer hijo, cuyo padre es George Plasencia, hermano de la cantante Yahaira Plasencia.

Olenka Mejía revela que está embarazada y mantiene en reserva la identidad del padre de su bebé. Captura: Instagram.

Olenka Mejía y su historia con Jefferson Farfán

La relación que tuvo con Jefferson Farfán también volvió a cobrar protagonismo a raíz del anuncio de su embarazo, debido a que ambos fueron vinculados sentimentalmente en el pasado. La propia Olenka habló públicamente sobre cómo conoció al exfutbolista.

En 2025, durante una entrevista para el podcast ‘Café con la Chevez’ de Trome, la modelo y abogada contó detalles sobre el inicio de su vínculo con Farfán y recordó cómo llegó por primera vez a la conocida vivienda que el exjugador tenía en La Molina.

PUBLICIDAD

Según relató, fue Bryan Torres quien la recogió para llevarla hasta la mansión. Olenka explicó que, en ese momento, tanto ella como Farfán estaban solteros y que inicialmente comenzaron a compartir en grupo.

Olenka Mejía revela que está embarazada y mantiene en reserva la identidad del padre de su bebé. Captura: Instagram.

“Él era soltero en ese momento, yo también y comenzamos a conversar, a salir. Todo era en grupo al principio. Yo asistía a La Molina con amigas, un montón de mis amigas son testigos y varios también de ahí. Había también varios futbolistas en esas reuniones”, reveló en aquella oportunidad.

La modelo también recordó la personalidad que, según su experiencia, mostró Farfán durante sus primeros encuentros. Olenka destacó particularmente el trato que recibió de parte del exfutbolista cuando coincidían en reuniones.

PUBLICIDAD

“Era supercaballero, atento. Cuando llegaba al sótano, a ‘La caliente’, siempre me recibió con muy buena onda a mí y a mis amigas... y poco a poco se fue dando y después ya”, añadió.

Olenka Mejía revela que está embarazada y mantiene en reserva la identidad del padre de su bebé. Captura: Instagram.