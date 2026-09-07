Perú

“He decidido presentar mi renuncia”: Óscar Arriola descarta pedido de Keiko Fujimori o del premier y explica su salida de la PNP

Durante una entrevista, el general defendió las capturas realizadas por el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario en Trujillo. Sostuvo que existen elementos de convicción que vinculan a los detenidos con Los Pulpos

El general dejará la Comandancia General de la PNP en los próximos días. Captura de pantalla
El general dejará la Comandancia General de la PNP en los próximos días. Captura de pantalla
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Óscar Arriola dejará la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los próximos días, en medio de los cuestionamientos surgidos por la actuación de la institución frente a la criminalidad y por los resultados de recientes operativos policiales. El propio oficial reconfirmó su decisión durante una entrevista en Punto Final, espacio en el que también participó el general Fredy López Mendoza.

La salida de Arriola se produce después de una reunión en Palacio de Gobierno. Según su versión, no recibió un pedido de renuncia por parte de la presidenta Keiko Fujimori ni del presidente del Consejo de Ministros. El oficial sostuvo que la decisión responde a una evaluación personal vinculada con la institucionalidad y la gobernabilidad.

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El relevo quedaría en manos de Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP. Arriola señaló que entregará la conducción de la institución al mencionado general, conforme a lo expresado durante su presencia en Palacio de Gobierno.

Durante la entrevista, uno de los principales puntos abordados fue la investigación por el secuestro y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo. Arriola defendió el trabajo de la Policía y sostuvo que existen elementos de convicción que respaldan la identificación de los detenidos como integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Arriola sostiene que decidió presentar su renuncia

Un oficial con uniforme militar y el distintivo Arriola habla ante un micrófono con banderas de Perú al fondo.
Óscar Arriola anunció su salida como director general de la PNP tras los cuestionamientos sobre su eficacia en la lucha contra la criminalidad. (Crédito: Captura video/Tv Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la consulta sobre una eventual solicitud de salida por parte del Ejecutivo, Arriola afirmó que la decisión partió de él. “He decidido presentar”, respondió durante la entrevista, tras ser consultado de manera directa sobre el origen de su renuncia.

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El oficial vinculó su determinación con su posición respecto de la institucionalidad policial. También mencionó las actividades de cooperación internacional que, según indicó, desarrolló la PNP con organismos como el FBI, la DEA y la Policía Boliviana.

Arriola sostuvo que esas labores adquirieron relevancia dentro de su gestión, pero consideró que determinados cuestionamientos desplazaron la atención hacia otros aspectos. En ese contexto, señaló que realizó una evaluación personal antes de tomar la decisión.

“Doy un paso al costado porque, aparte de ello, yo hablo de la gobernabilidad”, expresó. El general también afirmó que comunicó la situación a su familia antes de adoptar la decisión.

Defensa de las capturas por el caso de Trujillo

Secuestro de empresario minero: qué dijo alias Juliacho tras ser detenido por la Policía| Foto: Panamerica Noticias
Secuestro de empresario minero: qué dijo alias Juliacho tras ser detenido por la Policía

Otro punto central de la entrevista estuvo relacionado con las personas detenidas por el secuestro y el cuádruple asesinato de Trujillo. Arriola sostuvo que los cinco primeros sujetos presentados por la Policía pertenecen a la organización criminal Los Pulpos y participaron de manera directa en los hechos investigados.

“Integrantes de la organización criminal Los Pulpos, que han participado de manera directa en este cuádruple asesinato y en el secuestro”, afirmó el oficial al ser consultado sobre la participación de los detenidos.

Arriola también explicó que las pesquisas incluyeron inteligencia electrónica y escuchas legales. Según su versión, estas diligencias permitieron identificar comunicaciones entre Johnson Cruz, personas de su entorno y presuntos ejecutores del delito.

El general señaló que, a partir de esas comunicaciones, la Policía realizó capturas durante la misma noche de los hechos. También mencionó la intervención de equipos de la Divincri de Trujillo, personal especializado en homicidios y secuestros, así como integrantes de la Región Policial La Libertad.

Arriola afirma que existen elementos de convicción

Frente a los cuestionamientos sobre la correspondencia entre los detenidos y las imágenes registradas durante el ataque, Arriola sostuvo que la Policía cuenta con elementos que respaldan su versión de los hechos.

El oficial afirmó que los detenidos estuvieron en el lugar donde ocurrieron los hechos y que participaron directamente en el cuádruple asesinato y el secuestro. “Y están las pruebas por doquier”, manifestó durante la entrevista.

También precisó que el Ministerio Público participa en la conducción jurídica de las investigaciones junto con la Policía. Según Arriola, existen múltiples elementos de convicción dentro de las diligencias realizadas por ambas instituciones.

El general rechazó así la posibilidad de que las capturas respondieran únicamente a una decisión basada en una primera hipótesis. En su explicación, señaló que las intervenciones fueron resultado de un trabajo de seguimiento e inteligencia desarrollado durante la investigación.

Fredy López Mendoza asumiría la conducción policial

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo
Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

La salida de Arriola abrirá paso al relevo dentro de la Comandancia General de la PNP. De acuerdo con lo expresado por el propio oficial, Fredy López Mendoza asumirá la conducción de la institución.

López Mendoza ocupa actualmente la jefatura del Estado Mayor de la Policía Nacional. Su nombre fue mencionado por Arriola durante la entrevista como la persona con quien realizará el relevo de la máxima responsabilidad dentro de la institución.

Arriola sostuvo que su decisión busca preservar la institucionalidad y la gobernabilidad dentro de la Policía Nacional.

El oficial también afirmó que la propia oficialía le pidió permanecer en el cargo. Sin embargo, indicó que su determinación fue personal y que tomó la decisión luego de evaluar la situación interna y las críticas dirigidas hacia la institución.

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