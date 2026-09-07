Gisela Valcárcel aclara a Viviana Rivasplata luego de expresar su incomodidad: “En el libro no se menciona a nadie”

Gisela Valcárcel afirmó que 'El poder de ser tú 'no menciona a Viviana Rivasplata ni a otras personas de manera directa.

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Gisela Valcárcel aclaró que en su libro no menciona a Viviana Rivasplata ni a otra persona de manera directa. La exconductora respondió después de que la exreina de belleza expresara su incomodidad por volver a ser vinculada públicamente con la historia de Roberto Martínez, una etapa que, según dijo, ocurrió hace casi tres décadas.

La popular ‘Señito’ habló con las cámaras de ‘Q’Bochinche’ durante una firma de ejemplares de su reciente libro y señaló que su intención no es incomodar a quienes puedan sentirse aludidos por pasajes de su relato.

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La respuesta de Valcárcel llegó después de las declaraciones de Rivasplata en el mismo espacio digital. La empresaria sostuvo que no le resulta agradable que su nombre vuelva a relacionarse con el pasado de la conductora y Roberto Martínez, especialmente porque ya construyó una familia y es madre de dos hijos.

Gisela Valcárcel aclara a Viviana Rivasplata luego de su rechazo a ser mencionada: “En el libro no se menciona a nadie”. IG: 'Q'Bochinche'.

La aclaración de Gisela Valcárcel sobre ‘El poder de ser tú’

Gisela Valcárcel remarcó que el contenido de ‘El poder de ser tú’ no identifica a las personas involucradas en los episodios que narra. Para la conductora, la publicación tiene como propósito revisar situaciones de su vida desde la aceptación y no exponer a terceros.

“Hay algo claro. En el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó”, expresó para las cámaras de ‘Q’Bochinche’.

La ampliación de la entrevista se verá este lunes 7 de septiembre a las 14:00 en el canla digital de Q+. El pronunciamiento de la conductora ocurre luego de que Viviana Rivasplata cuestionara que una historia vinculada con Roberto Martínez volviera a instalarse en programas de entretenimiento y redes sociales.

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Rivasplata había señalado que entiende que Gisela Valcárcel tiene una percepción propia sobre lo ocurrido. Sin embargo, pidió que también se considere su versión y afirmó que el exfutbolista es quien conoce qué hechos fueron ciertos y cuáles no durante aquel período.

La conductora habló con Q’Bochinche durante una firma de ejemplares de su reciente libro. YouTube: Q+

Viviana Rivasplata expresó su incomodidad por las menciones al pasado

Viviana Rivasplata habló en Q’Bochinche sobre el impacto que le genera volver a ser relacionada con una historia que, según sostuvo, pertenece a una etapa superada. La empresaria afirmó que han pasado casi 30 años y que su vida actual está enfocada en su esposo, sus hijos y los proyectos que ha construido lejos de aquella situación.

La exreina de belleza señaló que tanto ella como Gisela Valcárcel fueron afectadas por el comportamiento de una misma persona. “Entonces, es parte de su sentir, de su lado de la historia. Acá hay tres lados de la historia: el de él, que él solo conocerá qué engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y tranquilo por mi parte; y el de ella, que también es válido, porque, bueno, a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

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Rivasplata también recordó que conversó con Valcárcel años atrás, cuando nació su primer hijo. Según contó, ese encuentro buscó cerrar las versiones que se habían mantenido alrededor de su vínculo con Roberto Martínez.

“Y han pasado bastantes años, ahí hemos estado juntas, ya no hemos tenido ningún problema. El año pasado he estado en el programa que ella producía casi todas las semanas. Entonces, sí, porque la gente vuelve a tomar un tema que no tiene fundamento y que, digamos, no es agradable para nadie”, manifestó.

Viviana Rivasplata confiesa que le parece desagradable que Gisela Valcárcel vuelva a contar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q'Bochinche.

La versión de Rivasplata sobre su relación con Roberto Martínez

La empresaria afirmó que su relación con Roberto Martínez empezó cuando él ya había firmado su divorcio. Rivasplata sostuvo que el exfutbolista estaba separado cuando la buscó y que ambos decidieron iniciar una relación que, posteriormente, llegó al matrimonio.

“Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también”.

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Viviana Rivasplata no negó que, de acuerdo con su versión, hubo faltas de lealtad en aquella relación. “Ya quedará en la conciencia de cada uno”, respondió al ser consultada por ese aspecto de su matrimonio con Martínez.

La empresaria señaló que no busca invalidar los sentimientos de Gisela Valcárcel, pero consideró que volver sobre esa historia puede resultar incómodo para las familias que ambas formaron con el paso de los años. También cuestionó que se tome en cuenta la situación familiar de una persona para no mencionarla, mientras que ella también tiene hijos.

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q’Bochinche.