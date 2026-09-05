Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada.

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El viernes 4 de septiembre comenzó la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, una jornada que podría generar cambios en la tabla de posiciones. Sigue en esta nota la clasificación en vivo y las actualizaciones durante el desarrollo de los partidos.

Tabla del Torneo Clausura en la fecha 8

Universitario y Deportivo Garcilaso comparten el liderato del Torneo Clausura con 16 puntos, a la espera del inicio de la fecha 8. Sport Boys los sigue de cerca con 14 unidades, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron rezagados tras caer en la jornada anterior.

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Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar gracias a su desempeño en el Torneo Apertura. No obstante, Universitario redujo la diferencia a siete puntos y se acerca a su clásico rival. Por su parte, Sporting Cristal se encuentra fuera de zona de clasificación a un certamen internacional.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca 2-5 Cienciano (Finalizado)

- Alianza Atlético 3-2 UTC (Finalizado)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Los mejores partidos de la fecha 8

Uno de los partidos que concentra mayor expectativa será el Sport Boys vs. Sport Huancayo, que se jugará en la altura. Los hinchas chalacos buscarán comprobar si el equipo de Carlos Desio puede trasladar su buen momento fuera de casa ante un rival que suele hacerse fuerte como local.

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Luego, Universitario vs. Comerciantes Unidos atraerá la atención de los aficionados. Los ‘cremas’ parten como favoritos tras su triunfo ante UTC en Cajamarca, aunque las ‘águilas cutervinas’ intentarán dar la sorpresa y cortar su mala racha.

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo, con el respaldo de su público y la necesidad de volver al triunfo. El cuadro de Roberto Mosquera llegará después de su derrota como visitante ante Boys.

Por último, Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape. Los ‘blanquiazules’, que atravesaron una semana marcada por problemas administrativos, buscarán una victoria que los acerque nuevamente a la pelea por el Torneo Clausura.

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Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

¿Dónde ver los partidos de la fecha 8?

Todos los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura se podrán ver por L1 MAX, canal que transmitirá los encuentros en los operadores que incluyan la señal en su programación.

La jornada también estará disponible vía streaming en L1 Play. La plataforma permitirá seguir los compromisos en directo desde celulares, tabletas y computadoras, mediante una suscripción y conexión a internet.

Infobae Perú realizará la cobertura digital de cada partido, con información previa, incidencias minuto a minuto, goles y resultados actualizados.