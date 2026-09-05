Perú Deportes

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas, al igual que Universitario ante Comerciantes Unidos. Por su parte, Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada.
Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada.
Guardar

El viernes 4 de septiembre comenzó la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, una jornada que podría generar cambios en la tabla de posiciones. Sigue en esta nota la clasificación en vivo y las actualizaciones durante el desarrollo de los partidos.

Tabla del Torneo Clausura en la fecha 8

Universitario y Deportivo Garcilaso comparten el liderato del Torneo Clausura con 16 puntos, a la espera del inicio de la fecha 8. Sport Boys los sigue de cerca con 14 unidades, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron rezagados tras caer en la jornada anterior.

PUBLICIDAD

Liga 1.
Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar gracias a su desempeño en el Torneo Apertura. No obstante, Universitario redujo la diferencia a siete puntos y se acerca a su clásico rival. Por su parte, Sporting Cristal se encuentra fuera de zona de clasificación a un certamen internacional.

Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca 2-5 Cienciano (Finalizado)

- Alianza Atlético 3-2 UTC (Finalizado)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

Los mejores partidos de la fecha 8

Uno de los partidos que concentra mayor expectativa será el Sport Boys vs. Sport Huancayo, que se jugará en la altura. Los hinchas chalacos buscarán comprobar si el equipo de Carlos Desio puede trasladar su buen momento fuera de casa ante un rival que suele hacerse fuerte como local.

PUBLICIDAD

Luego, Universitario vs. Comerciantes Unidos atraerá la atención de los aficionados. Los ‘cremas’ parten como favoritos tras su triunfo ante UTC en Cajamarca, aunque las ‘águilas cutervinas’ intentarán dar la sorpresa y cortar su mala racha.

Sporting Cristal recibirá a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo, con el respaldo de su público y la necesidad de volver al triunfo. El cuadro de Roberto Mosquera llegará después de su derrota como visitante ante Boys.

Por último, Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape. Los ‘blanquiazules’, que atravesaron una semana marcada por problemas administrativos, buscarán una victoria que los acerque nuevamente a la pelea por el Torneo Clausura.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

¿Dónde ver los partidos de la fecha 8?

Todos los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura se podrán ver por L1 MAX, canal que transmitirá los encuentros en los operadores que incluyan la señal en su programación.

La jornada también estará disponible vía streaming en L1 Play. La plataforma permitirá seguir los compromisos en directo desde celulares, tabletas y computadoras, mediante una suscripción y conexión a internet.

Infobae Perú realizará la cobertura digital de cada partido, con información previa, incidencias minuto a minuto, goles y resultados actualizados.

Temas Relacionados

Liga 1Universitario de DeportesAlianza LimaSporting CristalSport BoysCiencianoMelgarperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se viene el enfrentamiento más esperado, el ‘papá’ recibirá al cuadro uruguayo en Cusco en el primer cotejo de llave rumbo a las semifinales. Conoce todos los detalles del decisivo partido

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes duelos: Universitario defenderá el liderato ante Comerciantes Unidos, Sport Boys visitará a Sport Huancayo, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo HOY: partido en la altura por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tras el triunfazo frente Sporting Cristal, la ‘Misilera’ visitará al ‘rojo matador’ con el objetivo de asegurar los tres puntos para mantenerse arriba de la tabla. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo HOY: partido en la altura por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ reciben a las ‘águilas cutervinas’ en un duelo que los pueden mantener en la cima de la segunda fase de la Liga 1. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Gaby Pérez del Solar habló de Antonio Rizola y ponderó a Natalia Málaga en la selección peruana: “¿Qué entrenador puede hacer lo que ella hace?"

La excentral afirmó que varios entrenadores de la liga cumplen más un rol técnico que formativo, al considerar que no enseñan con el ejemplo como sí lo hace su excompañera de la ‘bicolor’

Gaby Pérez del Solar habló de Antonio Rizola y ponderó a Natalia Málaga en la selección peruana: “¿Qué entrenador puede hacer lo que ella hace?"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

Vladimir Cerrón no podrá viajar a Junín: El Poder Judicial negó el viaje del líder de Perú Libre a Huancayo

Keiko Fujimori lidera sesión del Consejo de Ministros: aprobación de política de gobierno y chatarreo policial

Senador pide al Mininter un examen psicológico y psiquiátrico al general Víctor Revoredo por su conducta en Trujillo

PJ ordena que Alberto Beingolea vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide 10 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren confirma que junto a Onelia Molina compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro

Mario Irivarren confirma que junto a Onelia Molina compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro

Brandon Gallesi encara a Mario Irivarren y Gerardo Pe por sus bromas: “Hay un límite entre el chiste y el respeto”

Johanna San Miguel revela duro episodio que vivió al terminar con una expareja: “Me demoré 8 años en recuperarme”

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras condena de 35 años de cárcel contra asesino de ‘El Ruso’: “No nos rendiremos”

DEPORTES

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo HOY: partido en la altura por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Gaby Pérez del Solar habló de Antonio Rizola y ponderó a Natalia Málaga en la selección peruana: “¿Qué entrenador puede hacer lo que ella hace?"