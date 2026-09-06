Perú

‘La Bella Luz’ volvió con ‘Adiós Jamás’: artistas invitados, fuegos artificiales y un show liderado por Óscar Junior

La orquesta se presentó en el Parque Zonal Lloque Yupanqui con una puesta que incluyó artistas invitados, una entrada en cuatrimoto, cambios de vestuario y fuegos artificiales.

‘La Bella Luz’ regresó a los escenarios con gran concierto en Lima: fotos y videos
Guardar
‘La Bella Luz’ volvió a los escenarios la noche del 5 de septiembre con un concierto en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, en Los Olivos. La orquesta retomó sus presentaciones luego de semanas marcadas por la denuncia de su exintegrante Naldy Saldaña, quien acusó de acoso sexual al exdirector musical César Sánchez.

El espectáculo reunió a seguidores de la agrupación en una jornada que incluyó artistas invitados, cambios de vestuario, fuegos artificiales y un despliegue escénico encabezado por los actuales integrantes. La presentación también significó una nueva aparición pública de Óscar Junior, quien estuvo a cargo del show.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “Adiós Jamás”, ‘La Bella Luz’ había anunciado días antes una serie de presentaciones en Lima y Chiclayo durante septiembre. El concierto en la capital fue el primer gran encuentro de la orquesta con su público en medio de esta nueva etapa.

La Bella Luz volvió a los escenarios con un concierto realizado el 5 de septiembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui.
La Bella Luz volvió a los escenarios con un concierto realizado el 5 de septiembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui.

Una noche con artistas invitados y el esperado retorno

La jornada comenzó con la participación de ‘Somos Norte’, Josimar, y cerró con El Lobo con José Luis Arroyo. El público llegó al recinto para seguir una programación que reunió a diferentes exponentes de la música y que tuvo como punto central el regreso de la orquesta.

La Bella Luz preparó una entrada especial para su reaparición. Los integrantes llegaron inicialmente en dos vehículos y saludaron a sus seguidores vestidos de gala. Luego, hicieron su ingreso al escenario a bordo de una cuatrimoto, en medio de una puesta que combinó música urbana y mezclas de DJ Peligro.

PUBLICIDAD

Las cantantes lucieron vestuarios plateados, mientras que los integrantes hombres apostaron por prendas negras. La llegada al escenario estuvo acompañada por una canción de Bad Bunny y una secuencia musical que dio paso al repertorio de la noche.

María Fernanda Urbina abrió el repertorio con “Y qué pasó”

Ya sobre el escenario, María Fernanda Urbina inició el show con “Y qué pasó”, uno de los temas más difundidos de la orquesta en YouTube, donde supera los 20 millones de reproducciones. La interpretación estuvo acompañada por fuegos artificiales y globos blancos, mientras el público recibía a la agrupación con entusiasmo.

La canción marcó el inicio de un repertorio que incluyó el “Mix quiero ser feliz”, “Tú fuiste mi gran amor”, el “Mix hombre feliz” y el “Mix recuerdos”, entre otros temas. Los seguidores acompañaron las interpretaciones y celebraron el retorno de los artistas a las presentaciones en vivo.

El show no se limitó a la tarima principal. En otro momento de la noche, los cantantes descendieron para dirigirse a una plataforma ubicada en el centro del recinto. Desde allí interpretaron más canciones y buscaron acercarse a los asistentes que seguían el espectáculo desde distintos sectores.

María Fernanda Urbina interpretó “Y qué pasó” durante el regreso de La Bella Luz a los escenarios de Lima. MegaMix.
María Fernanda Urbina interpretó “Y qué pasó” durante el regreso de La Bella Luz a los escenarios de Lima. MegaMix.

Cambios de vestuario y el protagonismo de Óscar Junior

La presentación incluyó un nuevo cambio de vestuario para los integrantes de La Bella Luz. La puesta buscó renovar la imagen de la orquesta durante el concierto y mantener el ritmo de una noche que alternó canciones, coreografías y efectos visuales.

Óscar Junior tuvo uno de los momentos centrales al interpretar “Senderito”. El cantante, quien asumió el liderazgo de la agrupación, recibió el respaldo del público durante su participación y fue parte del cierre de una presentación que apostó por los temas conocidos de la orquesta.

El final del concierto estuvo marcado por fuegos artificiales. Sobre el escenario también estuvieron Óscar Custodio, fundador y dueño de La Bella Luz, y su esposa Pilar Torres, quienes abrazaron a su hijo al término del espectáculo. La imagen familiar fue uno de los momentos que quedó registrado en fotos y videos compartidos por los asistentes.

Óscar Junior lideró el espectáculo y cerró la noche junto a Óscar Custodio y Pilar Torres. MegaMix.
Óscar Junior lideró el espectáculo y cerró la noche junto a Óscar Custodio y Pilar Torres. MegaMix.

Óscar Custodio respaldó el trabajo de su hijo

La presencia de Óscar Custodio durante el concierto generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios se preguntaron si Óscar Junior ejerce el control de la agrupación o si su padre mantiene el liderazgo, pese a que el fundador había cedido esa responsabilidad al joven cantante.

Frente a esas versiones, Custodio conversó con Nueva Q y explicó que su participación en esta etapa no busca intervenir en las decisiones de su hijo. Por el contrario, aseguró que su intención es acompañarlo y aportar la experiencia adquirida durante más de tres décadas de trayectoria.

“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, afirmó el dueño de la agrupación.

El mensaje de Custodio llegó luego del regreso de la orquesta y en medio de la expectativa por sus próximas fechas. Con el lema “Adiós Jamás”, La Bella Luz busca retomar el contacto con sus seguidores a través de sus presentaciones anunciadas para septiembre en Lima y Chiclayo.

Un hombre con camisa blanca coloca una mano sobre su pecho mientras habla frente a un micrófono verde sostenido por otra persona
Óscar Custodio ofrece una entrevista a un medio de comunicación tras el regreso de la agrupación La Bella Luz a los escenarios.

Temas Relacionados

La Bella LuzOscar CustodioOscar Junior Custodioperu-entretenimientoMackeily Luján

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

General Víctor Revoredo: “Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Tratamos de que se resocialicen”

El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional afirmó que la institución busca que los integrantes de la organización criminal sean llevados ante la justicia para su “corrección” y “resocialización”

General Víctor Revoredo: “Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Tratamos de que se resocialicen”

Juan Pablo Varillas, subcampeón en el Challenger de Como: regresa al Top 200 y llega fortalecido a la Copa Davis

El tenista peruano perdió 2-0 ante el croata Matej Dodig en la definición del certamen italiano, pero cerró una gran semana con cuatro victorias y un importante ascenso en el ranking. ‘Juanpi’ ahora se enfoca en la serie ante Paraguay

Juan Pablo Varillas, subcampeón en el Challenger de Como: regresa al Top 200 y llega fortalecido a la Copa Davis

Docente de la Universidad Científica del Sur fue detenido dentro de sede Lima Norte tras denuncia de estudiante

La Policía Nacional intervino al docente dentro del campus de la Universidad Científica del Sur ante una presunta denuncia formulada por una estudiante. El caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes

Docente de la Universidad Científica del Sur fue detenido dentro de sede Lima Norte tras denuncia de estudiante

La goleada de Deportivo Garcilaso a Atlético Grau que lo deja como único líder del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con el triunfo, Garcilaso le saca dos puntos a Universitario y aleja a Grau de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, donde los piuranos permanecen con 13 unidades

La goleada de Deportivo Garcilaso a Atlético Grau que lo deja como único líder del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día está repleto de diversos compromisos en el marco de la disputa de la Liga 1, así como otros campeonatos en América y de las principales ligas europeas

Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Plan Bukele’ en Perú: Gobierno de Keiko Fujimori contactó a El Salvador ante ola criminal, confirma premier

‘Plan Bukele’ en Perú: Gobierno de Keiko Fujimori contactó a El Salvador ante ola criminal, confirma premier

López Aliaga sobre gestión de Keiko Fujimori: “Un mes sin hacer nada, hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia”

Premier fija seis meses para ver resultados contra crímenes y extorsiones: “Vamos a esperar si Arriola muestra resultados”

Premier Luis Galarreta niega crisis en el Gabinete y asegura que no se ha planteado cambiar a ningún ministro

Exgeneral PNP califica como “capricho” de Renzo Reggiardo la creación de la Guardia Municipal

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luis Salinas conmovió a sus artesanas al invitarlas al Milan Fashion Week: “Nos vemos en Milán”

Jorge Luis Salinas conmovió a sus artesanas al invitarlas al Milan Fashion Week: “Nos vemos en Milán”

Fans de BTS ya acamparían afuera del estadio San Marcos a un mes de sus conciertos

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras condena de 35 años de cárcel contra asesino de ‘El Ruso’: “No nos rendiremos”

Johanna San Miguel revela duro episodio que vivió al terminar con una expareja: “Me demoré 8 años en recuperarme”

Trilogía de la salsa 90’s vuelve a Lima con una segunda edición: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el evento

DEPORTES

Juan Pablo Varillas, subcampeón en el Challenger de Como: regresa al Top 200 y llega fortalecido a la Copa Davis

Juan Pablo Varillas, subcampeón en el Challenger de Como: regresa al Top 200 y llega fortalecido a la Copa Davis

La goleada de Deportivo Garcilaso a Atlético Grau que lo deja como único líder del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Roberto Mosquera lanzó firme opinión sobre Sporting Cristal en medio de la irregularidad en Torneo Clausura: “No hay deuda de juego ni de entrega”

Fabio Gruber brilló en la aplastante victoria del Mainz por 5-0 ante el Hamburgo en la segunda fecha de la Bundesliga