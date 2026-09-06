‘La Bella Luz’ volvió con ‘Adiós Jamás’: artistas invitados, fuegos artificiales y un show liderado por Óscar Junior

‘La Bella Luz’ regresó a los escenarios con gran concierto en Lima: fotos y videos

Guardar

El espectáculo reunió a seguidores de la agrupación en una jornada que incluyó artistas invitados, cambios de vestuario, fuegos artificiales y un despliegue escénico encabezado por los actuales integrantes. La presentación también significó una nueva aparición pública de Óscar Junior, quien estuvo a cargo del show.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “Adiós Jamás”, ‘La Bella Luz’ había anunciado días antes una serie de presentaciones en Lima y Chiclayo durante septiembre. El concierto en la capital fue el primer gran encuentro de la orquesta con su público en medio de esta nueva etapa.

La Bella Luz volvió a los escenarios con un concierto realizado el 5 de septiembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui.

Una noche con artistas invitados y el esperado retorno

La jornada comenzó con la participación de ‘Somos Norte’, Josimar, y cerró con El Lobo con José Luis Arroyo. El público llegó al recinto para seguir una programación que reunió a diferentes exponentes de la música y que tuvo como punto central el regreso de la orquesta.

La Bella Luz preparó una entrada especial para su reaparición. Los integrantes llegaron inicialmente en dos vehículos y saludaron a sus seguidores vestidos de gala. Luego, hicieron su ingreso al escenario a bordo de una cuatrimoto, en medio de una puesta que combinó música urbana y mezclas de DJ Peligro.

PUBLICIDAD

Las cantantes lucieron vestuarios plateados, mientras que los integrantes hombres apostaron por prendas negras. La llegada al escenario estuvo acompañada por una canción de Bad Bunny y una secuencia musical que dio paso al repertorio de la noche.

María Fernanda Urbina abrió el repertorio con “Y qué pasó”

Ya sobre el escenario, María Fernanda Urbina inició el show con “Y qué pasó”, uno de los temas más difundidos de la orquesta en YouTube, donde supera los 20 millones de reproducciones. La interpretación estuvo acompañada por fuegos artificiales y globos blancos, mientras el público recibía a la agrupación con entusiasmo.

La canción marcó el inicio de un repertorio que incluyó el “Mix quiero ser feliz”, “Tú fuiste mi gran amor”, el “Mix hombre feliz” y el “Mix recuerdos”, entre otros temas. Los seguidores acompañaron las interpretaciones y celebraron el retorno de los artistas a las presentaciones en vivo.

PUBLICIDAD

El show no se limitó a la tarima principal. En otro momento de la noche, los cantantes descendieron para dirigirse a una plataforma ubicada en el centro del recinto. Desde allí interpretaron más canciones y buscaron acercarse a los asistentes que seguían el espectáculo desde distintos sectores.

María Fernanda Urbina interpretó “Y qué pasó” durante el regreso de La Bella Luz a los escenarios de Lima. MegaMix.

Cambios de vestuario y el protagonismo de Óscar Junior

La presentación incluyó un nuevo cambio de vestuario para los integrantes de La Bella Luz. La puesta buscó renovar la imagen de la orquesta durante el concierto y mantener el ritmo de una noche que alternó canciones, coreografías y efectos visuales.

Óscar Junior tuvo uno de los momentos centrales al interpretar “Senderito”. El cantante, quien asumió el liderazgo de la agrupación, recibió el respaldo del público durante su participación y fue parte del cierre de una presentación que apostó por los temas conocidos de la orquesta.

PUBLICIDAD

El final del concierto estuvo marcado por fuegos artificiales. Sobre el escenario también estuvieron Óscar Custodio, fundador y dueño de La Bella Luz, y su esposa Pilar Torres, quienes abrazaron a su hijo al término del espectáculo. La imagen familiar fue uno de los momentos que quedó registrado en fotos y videos compartidos por los asistentes.

Óscar Junior lideró el espectáculo y cerró la noche junto a Óscar Custodio y Pilar Torres. MegaMix.

Óscar Custodio respaldó el trabajo de su hijo

La presencia de Óscar Custodio durante el concierto generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios se preguntaron si Óscar Junior ejerce el control de la agrupación o si su padre mantiene el liderazgo, pese a que el fundador había cedido esa responsabilidad al joven cantante.

PUBLICIDAD

Frente a esas versiones, Custodio conversó con Nueva Q y explicó que su participación en esta etapa no busca intervenir en las decisiones de su hijo. Por el contrario, aseguró que su intención es acompañarlo y aportar la experiencia adquirida durante más de tres décadas de trayectoria.

“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, afirmó el dueño de la agrupación.

El mensaje de Custodio llegó luego del regreso de la orquesta y en medio de la expectativa por sus próximas fechas. Con el lema “Adiós Jamás”, La Bella Luz busca retomar el contacto con sus seguidores a través de sus presentaciones anunciadas para septiembre en Lima y Chiclayo.

PUBLICIDAD

Óscar Custodio ofrece una entrevista a un medio de comunicación tras el regreso de la agrupación La Bella Luz a los escenarios.