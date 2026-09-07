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Gianluca Lapadula enciende la previa del clásico Alianza Lima vs Universitario: “Ya conozco Matute, ya anoté en ese estadio”

El ‘Bambino’ disputará su primer clásico con la camiseta crema el sábado 12 de septiembre en La Victoria, donde Universitario buscará el liderato del Torneo Clausura 2026 ante uno de sus su principales perseguidores en el campeonato

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
El delantero de Universitario recordó su tanto con Perú ante Nicaragua y afrontará su primer clásico en La Victoria como uno de los atacantes más decisivos del Clausura 2026 (Universitario de Deportes)
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Gianluca Lapadula no esquivó el tema. Tras el empate 2-2 que Universitario de Deportes dejó escapar ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental, el atacante ítalo-peruano apuntó la mirada hacia adelante: el clásico del sábado 12 de septiembre ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Y lo hizo con una frase que no pasó desapercibida. “Yo conozco Matute, lo conocí a través de la Selección, sé que es un estadio grande, sí anoté un gol”, declaró en zona mixta.

El ‘Bambino’ no llegará como un extraño a ese escenario. Llegará con memoria, con gol previo y con seis tantos en ocho jornadas del Torneo Clausura 2026 que lo convierten en uno de los delanteros más determinantes del campeonato peruano.

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Un gol en Matute que el ‘Bambino’ no olvidó

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
Gianluca Lapadula recordó el gol que marcó con la Selección Peruana en Matute ante Nicaragua. El delantero volverá a ese escenario con Universitario y buscará repetir el festejo, esta vez con camiseta crema. (Liga 1)

La referencia de Lapadula tiene nombre, fecha y resultado. El tanto que mencionó corresponde a un partido amistoso en el que la Selección Peruana venció 2-0 a Nicaragua. En aquella ocasión, el atacante fue el encargado de marcar el segundo tanto del encuentro y convirtió así su novena anotación con la Blanquirroja. Ese antecedente cobra ahora un peso simbólico distinto: el mismo hombre que festejó en Matute con la camiseta bicolor volverá al mismo estadio, pero con la camiseta crema y con la misión de inclinar el duelo más apasionado del fútbol peruano a favor de su equipo.

El delantero también dejó en claro que el plantel merengue trabaja con seriedad de cara al encuentro. “Lo que voy a decir sobre el clásico es que en esta semana trabajaremos como lo venimos haciendo bien. La gente, la verdad, es un equipo que entrena muy bien”, afirmó.

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La frase sonó a advertencia tranquila, sin estridencias, pero con la convicción de alguien que sabe lo que se juega. Universitario llega al duelo en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 17 puntos en ocho fechas, mientras que Alianza Lima acumula 13 unidades en ocho presentaciones y ocupa la octava posición de la tabla.

El sabor amargo del empate en el Monumental

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
Gianluca Lapadula lamentó que Universitario no pudiera quedarse con los tres puntos ante Comerciantes Unidos. El delantero destacó la reacción del equipo, aunque reconoció que el empate dejó un sabor amargo. (Liga 1)

Antes de poner el foco en Matute, Lapadula tuvo que procesar el resultado del sábado. Universitario cedió el empate ante Comerciantes Unidos en dos oportunidades: el conjunto cutervino se adelantó en el marcador en dos ocasiones y el equipo dirigido por Héctor Cúper debió remontar en cada instancia. El propio atacante fue protagonista al transformar desde los doce pasos el tanto que estableció la igualdad definitiva.

“Yo creo que el equipo rival nos planteó un muy buen partido y lo bueno es que tuvimos la fuerza de reaccionar dos veces”, señaló. La valoración fue honesta: reconoció el mérito del adversario sin esconder la frustración por los puntos que se esfumaron en casa. “Nos hubiera gustado ganar este partido, no pudimos, y bueno, yo creo que pusimos la garra crema en el partido y lástima que no hemos ganado”, manifestó.

El delantero también subrayó la importancia de lo ocurrido en el vestuario tras el pitazo final. “Hemos hablado en el camerino y lo hemos hecho bien, sobre todo el segundo tiempo, eso era importante para todos”, indicó. La reacción colectiva en la segunda mitad fue, para él, una señal positiva en medio del disgusto general. El Estadio Monumental, repleto como de costumbre, también recibió su reconocimiento: “Vi un estadio como siempre increíble”, expresó.

El clásico, la prueba de fuego del Clausura

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
Gianluca Lapadula se prepara para disputar su primer clásico con Universitario. El delantero llega con seis goles en ocho fechas y buscará trasladar su eficacia goleadora al duelo del sábado en Matute. (Universitario de Deportes)

El empate ante Comerciantes Unidos le impidió a Universitario llegar al clásico como líder con mayor holgura. Sin embargo, los cremas mantienen la cima del Torneo Clausura y van a Matute con la chance de ampliar la diferencia sobre sus perseguidores. El duelo ante Alianza Lima, programado para las 8:00 p. m. del sábado 12 de septiembre, se transmitirá en exclusiva por L1 Max y tendrá tribuna únicamente para la parcialidad local.

Para Lapadula, el partido tiene una dimensión particular: será su primer clásico con la camiseta de Universitario desde que llegó al club. El atacante fue incorporado por la directiva merengue con una misión específica: garantizar los goles que le permitan al equipo pelear por el tetracampeonato en la Liga 1. Con seis anotaciones en las ocho fechas disputadas, el ‘Bambino’ cumple con lo que se le exigió. Ahora la vara sube. “Sé que un clásico es otro partido, es muy importante”, reconoció, sin rodeos.

La semana de trabajo que viene determinará cuánto de ese discurso se convierte en rendimiento dentro del campo. Lapadula ya sabe cómo se siente gritar un gol en Matute. Esta vez, el festejo tendría otro color.

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