En menos de una semana, el plátano maduro puede perder su color amarillo brillante y volverse demasiado blando (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas por los peruanos y está presente en la mesa de casi todos los hogares. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú produce más de 2 millones de toneladas de plátano al año, siendo una de las frutas más accesibles y populares en el país. Además de los beneficios que ofrece para la salud, su sabor dulce, su textura suave y su versatilidad (ya que puede comerse solo, en batidos, postres o frituras) convierten al plátano en un alimento indispensable en la dieta diaria.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del plátano es su rápido proceso de maduración. Después de comprarlos, muchas veces pasan de amarillos y firmes a tener una cáscara negra y una pulpa blanda en pocos días. Este cambio no solo afecta su aspecto, sino también su sabor y su textura, lo que hace que algunas personas los desechen antes de aprovecharlos. Mantenerlos amarillos y frescos por más tiempo puede parecer un reto, pero existen trucos sencillos y eficaces que ayudan a prolongar su vida útil.

Cómo conservar los plátanos amarillos y frescos por más tiempo

Evita exponer los plátanos a fuentes de calor, ya que el calor acelera la descomposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para conservar los plátanos en buen estado está en controlar su exposición al aire, la temperatura y el gas etileno, una sustancia natural que emiten las frutas y que acelera la maduración. Estas son algunas recomendaciones prácticas para mantenerlos frescos por más tiempo:

Separa los plátanos del racimo: cuando los plátanos permanecen unidos, se acumula más etileno en el punto donde se conectan, lo que acelera su maduración. Cortarlos individualmente ayuda a reducir ese efecto.

Envuelve el tallo con papel film o plástico: cubre la parte superior (el tallo o pedúnculo) con papel film o papel aluminio. Esta simple acción evita que el gas etileno se disperse entre las frutas, retrasando el proceso de maduración entre 2 y 3 días.

Guárdalos a temperatura ambiente, lejos del sol: evita exponerlos a fuentes de calor, ya que el calor acelera la descomposición. Lo ideal es colocarlos en un lugar fresco, ventilado y seco.

Nunca los guardes junto con otras frutas que producen etileno: las manzanas, peras o tomates liberan este gas en grandes cantidades, haciendo que los plátanos se maduren más rápido si están cerca.

Si el clima es caluroso, puedes refrigerarlos: aunque el frío oscurece la cáscara, la pulpa se conserva firme y fresca. Para hacerlo correctamente, coloca los plátanos en una bolsa de papel dentro del refrigerador. La cáscara puede ponerse negra, pero el interior se mantendrá en buen estado por varios días.

Congélalos si quieres conservarlos más tiempo: pela los plátanos, córtalos en rodajas y guárdalos en una bolsa hermética en el congelador. De esta manera, se conservan hasta por dos meses, perfectos para smoothies, postres o preparaciones rápidas.

¿En cuánto tiempo el plátano pierde su color amarillo y su frescura?

La maduración del plátano es un proceso natural que ocurre por la acción del gas etileno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una fruta tropical que madura rápidamente después de ser cosechada. En condiciones normales de temperatura ambiente (entre 20 y 25 °C), un plátano tarda entre 3 y 5 días en pasar de verde a completamente maduro, y unos 2 o 3 días más en que su cáscara empiece a ennegrecer.

Esto significa que, si no se toman medidas de conservación, en menos de una semana puede perder su color amarillo brillante y volverse demasiado blando. Este proceso puede variar según la variedad del plátano (de seda, isla, bellaco, entre otros), el punto de madurez en el que se compró y la temperatura del ambiente.

Si se aplican los trucos mencionados, como envolver el tallo o mantenerlos separados, se puede extender su frescura hasta 7 o incluso 10 días sin que se ennegrezcan ni pierdan sabor.