Perú

Cómo conservar los plátanos amarillos y frescos por más tiempo

Uno de los principales inconvenientes del plátano es su rápido proceso de maduración: pasan de amarillos y firmes a tener una cáscara negra y una pulpa blanda en pocos días

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
En menos de una semana,
En menos de una semana, el plátano maduro puede perder su color amarillo brillante y volverse demasiado blando (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas por los peruanos y está presente en la mesa de casi todos los hogares. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú produce más de 2 millones de toneladas de plátano al año, siendo una de las frutas más accesibles y populares en el país. Además de los beneficios que ofrece para la salud, su sabor dulce, su textura suave y su versatilidad (ya que puede comerse solo, en batidos, postres o frituras) convierten al plátano en un alimento indispensable en la dieta diaria.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del plátano es su rápido proceso de maduración. Después de comprarlos, muchas veces pasan de amarillos y firmes a tener una cáscara negra y una pulpa blanda en pocos días. Este cambio no solo afecta su aspecto, sino también su sabor y su textura, lo que hace que algunas personas los desechen antes de aprovecharlos. Mantenerlos amarillos y frescos por más tiempo puede parecer un reto, pero existen trucos sencillos y eficaces que ayudan a prolongar su vida útil.

Cómo conservar los plátanos amarillos y frescos por más tiempo

Evita exponer los plátanos a
Evita exponer los plátanos a fuentes de calor, ya que el calor acelera la descomposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para conservar los plátanos en buen estado está en controlar su exposición al aire, la temperatura y el gas etileno, una sustancia natural que emiten las frutas y que acelera la maduración. Estas son algunas recomendaciones prácticas para mantenerlos frescos por más tiempo:

  • Separa los plátanos del racimo: cuando los plátanos permanecen unidos, se acumula más etileno en el punto donde se conectan, lo que acelera su maduración. Cortarlos individualmente ayuda a reducir ese efecto.
  • Envuelve el tallo con papel film o plástico: cubre la parte superior (el tallo o pedúnculo) con papel film o papel aluminio. Esta simple acción evita que el gas etileno se disperse entre las frutas, retrasando el proceso de maduración entre 2 y 3 días.
  • Guárdalos a temperatura ambiente, lejos del sol: evita exponerlos a fuentes de calor, ya que el calor acelera la descomposición. Lo ideal es colocarlos en un lugar fresco, ventilado y seco.
  • Nunca los guardes junto con otras frutas que producen etileno: las manzanas, peras o tomates liberan este gas en grandes cantidades, haciendo que los plátanos se maduren más rápido si están cerca.
  • Si el clima es caluroso, puedes refrigerarlos: aunque el frío oscurece la cáscara, la pulpa se conserva firme y fresca. Para hacerlo correctamente, coloca los plátanos en una bolsa de papel dentro del refrigerador. La cáscara puede ponerse negra, pero el interior se mantendrá en buen estado por varios días.
  • Congélalos si quieres conservarlos más tiempo: pela los plátanos, córtalos en rodajas y guárdalos en una bolsa hermética en el congelador. De esta manera, se conservan hasta por dos meses, perfectos para smoothies, postres o preparaciones rápidas.

¿En cuánto tiempo el plátano pierde su color amarillo y su frescura?

La maduración del plátano es
La maduración del plátano es un proceso natural que ocurre por la acción del gas etileno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una fruta tropical que madura rápidamente después de ser cosechada. En condiciones normales de temperatura ambiente (entre 20 y 25 °C), un plátano tarda entre 3 y 5 días en pasar de verde a completamente maduro, y unos 2 o 3 días más en que su cáscara empiece a ennegrecer.

Esto significa que, si no se toman medidas de conservación, en menos de una semana puede perder su color amarillo brillante y volverse demasiado blando. Este proceso puede variar según la variedad del plátano (de seda, isla, bellaco, entre otros), el punto de madurez en el que se compró y la temperatura del ambiente.

Si se aplican los trucos mencionados, como envolver el tallo o mantenerlos separados, se puede extender su frescura hasta 7 o incluso 10 días sin que se ennegrezcan ni pierdan sabor.

Temas Relacionados

plátanosfrutaperu-salud

Más Noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ están obligados a ganar en la altura para seguir en la pelea por los primeros lugares de ambas tablas. Yoshimar Yotún y Cristian Benavente son suplentes. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: piden presentarse el miércoles 22 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros pidió al Congreso exponer el plan de gobierno y someterse al voto de confianza, clave para la estabilidad política

Gabinete de Ernesto Álvarez pide

Alerta roja en Cusco por huaicos: Senamhi advierte que Puno, Ayacucho y cuatro regiones más están en riesgo

Indeci recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible activación de quebradas y deslizamientos de tierra

Alerta roja en Cusco por

Reo procesado por extorsión que fugó de penal en Piura compartía selfis en Facebook desde el interior de la cárcel

El reo, señalado como miembro de ‘Los Malditos de Talara’, evadió la custodia del penal de Piura mientras seguía un tratamiento psiquiátrico. Su caso había llamado la atención en 2018 por la publicación de fotos y actualizaciones en redes sociales

Reo procesado por extorsión que

Candela Díaz, la armadora que dejó Boca Juniors para jugar en la Liga Peruana de Vóley: “Busco mi mejor versión”

Tras cuatro temporadas con el club ‘xeneize’ y dos títulos de la liga argentina en su palmarés, la colocadora decidió dar un nuevo paso en su carrera al unirse a Circolo Sportivo Italiano

Candela Díaz, la armadora que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

Policía confirma que agentes de la Dirincri participaron encubiertos en marcha donde manifestante murió por disparo

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas revela que el

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

El homenaje de Tony Succar e Isabela Merced al Perú: así suena su emotiva versión de “Nada soy”

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Candela Díaz, la armadora que dejó Boca Juniors para jugar en la Liga Peruana de Vóley: “Busco mi mejor versión”

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

DT de Club Tigre elogia a Marco Rivas y esboza el plan en Liga Profesional Argentina: “Tiene mucho potencial”

Lima será sede de dos torneos Challenger en semanas consecutivas: ATP oficializó a la capital peruana en reemplazo de Guayaquil