‘Plan Bukele’ en Perú: Gobierno de Keiko Fujimori contactó a El Salvador ante ola criminal, confirma premier

El Gobierno de Keiko Fujimori mantiene conversaciones con El Salvador para conocer y evaluar la aplicación de políticas de seguridad asociadas al modelo de Nayib Bukele

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori mantiene conversaciones con El Salvador para evaluar eventualmente la aplicación en Perú de políticas de seguridad impulsadas por su homólogo Nayib Bukele ante la creciente criminalidad en el país, confirmó este domingo el primer ministro, Luis Galarreta.

“Hay conversaciones con el Gobierno de El Salvador”, declaró en diálogo con el diario El Trome, al ser consultado sobre si representantes del Ejecutivo se habían reunido con la administración de Bukele para replicar sus políticas de seguridad.

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Galarreta, que no brindó más detalles al respecto, confirmó este primer contacto una semana después del secuestro un empresario minero y el crimen de sus cuatro acompañantes en la norteña ciudad de Trujillo, en el más reciente episodio de la ola de criminalidad que afecta al país.

El premier agregó que el Gobierno afronta una situación que, a su juicio, es consecuencia de “10 años o más sin liderazgo, sin estrategia, sin decisión” y aseguró que la actual gestión cuenta con una estrategia definida para enfrentar la criminalidad, aunque señaló que los resultados no pueden producirse de manera inmediata.

Luis Galarreta atribuye la crisis de inseguridad a una década de falta de liderazgo y estrategia, aunque sostiene que la actual Administración ya tiene un plan para enfrentarla

“Evidentemente, no es una varita mágica que al día siguiente se acaba”, sostuvo, al tiempo que destacó como uno de los avances recientes la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado el principal líder de la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el ataque armado.

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Agregó que el Gobierno evalúa endurecer las condiciones para los reclusos de alta peligrosidad que dirigen organizaciones criminales desde prisión, tras declarar en emergencia cinco cárceles del país. En ese sentido, planteó que los internos vinculados a delitos graves puedan quedar sin visitas durante periodos determinados. “Si son los que dirigen, si matan a alguien, deberían tener cero visitas un mes, y si reinciden, dos meses, tres meses sin visitas”, afirmó.

Galarreta también consideró posible que ‘Jhonsson Pulpo’ y otros integrantes de su organización sean trasladados a la Base Naval del Callao. “Estamos construyendo penales, mientras construimos estos penales, porque tomará un tiempo, esperemos que se pueda hacer un convenio con la Base Naval para tenerlo a él y otros de su organización criminal”, declaró.

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Consultado sobre si los delincuentes que disparan contra autobuses para extorsionar a las empresas de transporte deben ser considerados terroristas, el número dos de Fujimori respondió afirmativamente y reiteró que el Gobierno perseguirá a estos grupos “hasta donde la ley nos dé”.

“Si la ley nos permite más, haremos más”, agregó.

La periodista Pamela Vertiz y el internacionalista Francisco de Belaunde debaten sobre el giro político a la derecha en América Latina. Se muestran imágenes de Keiko Fujimori en videollamada y un retrato de Javier Milei. Los gráficos en pantalla hacen referencia a la felicitación de Bukele a Fujimori y a las claves del nuevo mapa político regional.

A mediados de agosto, la mandataria anunció que empezaría a aplicar una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden y tomó como referencia al líder salvadoreño. “Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.

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Durante la campaña, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.