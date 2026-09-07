Bareto estrena versión de “Los caminos de la vida” con el ‘Loco’ Wagner como vocalista

Bareto estrena versión de “Los caminos de la vida” con el ‘Loco’ Wagner como vocaslista

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Bareto estrenó una nueva versión de “Los caminos de la vida”, el clásico compuesto por Omar Geles, junto con el ‘Loco’ Wagner como nuevo vocalista. El lanzamiento abre una etapa para la banda y funciona como el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para 2027.

La agrupación llevó la canción a su propio universo sonoro sin dejar de lado la esencia de la composición original. Sin embargo, el significado del tema tomó una dimensión distinta cuando Bareto lo interpretó en España y descubrió la conexión que generaba entre los migrantes.

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Para la banda, la letra habla de quienes dejaron su tierra, su familia y, especialmente, a sus madres para construir una vida lejos de casa. Esa experiencia de distancia, trabajo y nostalgia se convirtió en el eje de la nueva versión y del videoclip que acompaña el estreno.

Una canción que adquirió otro significado en España

Bareto descubrió la fuerza de “Los caminos de la vida” durante sus presentaciones en España. Lo que inicialmente era una lectura propia de una canción vallenata terminó convirtiéndose en una pieza con la que parte del público migrante se identificó de manera directa.

La letra, asociada al sacrificio y a los rumbos inesperados, encontró una recepción especial entre quienes dejaron sus países para empezar de nuevo. La banda entendió que la canción no solo hablaba de un recorrido personal, sino de una experiencia compartida por muchas personas que viven lejos de sus familias.

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“Cuando tocamos esta canción en España nos dimos cuenta de que el migrante la había abrazado como un himno. Ahí entendimos que había algo mucho más profundo detrás. Habla de quien deja su tierra, a su familia, sobre todo a su mamá, para trazarse un camino en la vida, pero muchas veces los caminos no son los que uno esperaba y toca sacrificarse mucho más”, explicó ‘El Loco’ Wagner.

El nuevo vocalista de Bareto añadió que la intención de la banda es reconocer a quienes sostienen esa experiencia con esfuerzo diario. “Queremos darle su lugar a esa persona que se saca la mugre trabajando, que dejó lo suyo para salir adelante en otro lado y a la que la vida le trazó un camino diferente”.

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‘El Loco’ Wagner inicia una nueva etapa como vocalista de Bareto con este lanzamiento. YouTube: Bareto.

El ‘Loco’ Wagner abre una nueva etapa en Bareto

El estreno de Los caminos de la vida marca la incorporación de el ‘Loco’ Wagner como vocalista de Bareto. La canción es el primer lanzamiento de una etapa que también anticipa el próximo álbum de estudio de la agrupación, programado para 2027.

Para Rolo Gallardo, director y fundador de la banda, el proceso permitió reencontrarse con una composición que ya conocían, pero cuya potencia se reveló plenamente frente al público. La respuesta de los migrantes en España terminó de definir el lugar que la canción tendría dentro de esta nueva fase.

“La canción nos parecía chévere y tenía una profundidad muy interesante, pero fue en España donde descubrimos todo lo que significaba para la gente. Ahí sentimos que tenía que formar parte de esta nueva etapa de Bareto”, señaló Gallardo.

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La banda respetó la raíz vallenata del tema, pero incorporó la identidad sonora que ha desarrollado durante más de dos décadas. La nueva versión busca mantener el espíritu de la composición de Omar Geles, al tiempo que la acerca al lenguaje musical que caracteriza a Bareto.

‘El Loco’ Wagner inicia una nueva etapa como vocalista de Bareto con este lanzamiento. YouTube: Bareto.

Madrid, Cáceres y Lima en el videoclip oficial

La experiencia migrante también fue trasladada al videoclip oficial de Los caminos de la vida. El material fue dirigido por Marco Arauco y editado por Iván Cavero, con grabaciones realizadas entre Madrid, Cáceres y Lima.

La producción conecta esos tres espacios mediante una narrativa atravesada por la distancia, la memoria, el trabajo y la búsqueda de un nuevo destino. Más que ilustrar literalmente la letra, el video propone imágenes sobre quienes tuvieron que partir para construir una vida fuera de su país.

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El recorrido audiovisual acompaña la lectura que Bareto hace de la canción: la de una persona que deja atrás afectos, rutinas y lugares conocidos para enfrentar un camino que no siempre coincide con lo planeado.

En esa mirada, la nostalgia no aparece como un elemento aislado. La banda coloca el foco en el esfuerzo de las personas migrantes, en las dificultades de empezar desde cero y en la presencia constante de la familia que permanece a la distancia.

El videoclip oficial fue dirigido por Marco Arauco, editado por Iván Cavero y grabado entre Madrid, Cáceres y Lima. YouTube: Bareto.

Un concierto en Barranco para reencontrarse con su público

Bareto se prepara para presentar esta nueva etapa en un concierto programado para el miércoles 7 de octubre en La Noche de Barranco. La banda llevará al escenario canciones que han marcado su trayectoria junto con este reciente lanzamiento.

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La presentación será una oportunidad para que el público escuche en vivo la nueva versión de Los caminos de la vida y conozca el inicio de un proceso musical que tendrá como siguiente punto la llegada de un álbum de estudio en 2027.

El single ya está disponible en plataformas digitales y su videoclip oficial fue estrenado en YouTube. Con esta canción, Bareto propone una lectura sobre la migración, el sacrificio y los giros que pueden tomar los planes personales.