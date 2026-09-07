Perú

Falso “obispo” es investigado por la Fiscalía por presunta estafa de 500 mil dólares y tiene sentencia por alimentos

El catedrático Manuel Montoya, de 80 años, afirmó que Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez lo convenció de firmar la transferencia de una vivienda en San Borja

El falso “obispo” que estafó con medio millón de dólares y tiene sentencia por alimentos. (Foto: Composición Infobae Perú/Panamericana)
El falso “obispo” que estafó con medio millón de dólares y tiene sentencia por alimentos. (Foto: Composición Infobae Perú/Panamericana)
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La Fiscalía abrió una investigación preparatoria contra Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, un autodenominado obispo que oficiaba misas y recogía donaciones, tras la denuncia de un adulto mayor que asegura haber perdido una casa de S/ 1,5 millones después de confiar en él para un proyecto religioso.

Según la Policía Nacional del Perú, el inmueble de 200 metros cuadrados en San Borja fue inscrito a nombre del investigado y luego ofrecido en otra transferencia para dificultar que el denunciante, un catedrático identificado como Manuel Montoya, con más de 80 años, pudiera recuperarlo.

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Según indicó a Panorama la víctima de la presunta estafa, conoció a Gutiérrez cuando todavía creía que pertenecía a la Iglesia Católica. “Lo único que quiero es que me devuelvas mi casa, que fue arrebatada de muy mala fe”. Gutiérrez, por su parte, rechazó las imputaciones cuando fue abordado por el medio y afirmó que “yo soy inocente, no he hecho nada. Es un malentendido”. Luego negó haber ofrecido el inmueble a terceros y sostuvo que en uno de los documentos cuestionados una “mano fraudulenta ha puesto mi firma”.

PNP sospecha de una “transferencia en cadena”

El coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas, explicó al medio periodístico que Jesús Gutiérrez “se hacía pasar como sacerdote de la Iglesia Católica” y así conseguía la confianza de feligreses y creyentes. Añadió que, desde la perspectiva policial, “se han detectado tres ilícitos penales”.

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Coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas. (Foto: Panorama)
Coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas. (Foto: Panorama)

Delgado precisó que el caso encaja en una modalidad de fraude inmobiliario por tracto sucesivo. “Lo que se busca es que el último adquirente lo haya hecho de buena fe y de esta manera impedir que se recupere la propiedad a nombre del agraviado inicial”, señaló.

La versión policial indica que Montoya fue convencido de transferir la vivienda bajo una fórmula que mezcló promesas de donación futura, uso religioso del predio y un pago pactado. Luego, según el oficial, el denunciante descubrió que el inmueble ya no figuraba a su nombre y que había pasado al del supuesto sacerdote.

Montoya relató que su intención original era donar la casa después de su muerte y destinarla a fines religiosos. “Yo te voy a donar esto después de mi muerte, como figura en el contrato”, recordó sobre la propuesta que, afirma, planteó desde el inicio.

El denunciante dijo que después los términos cambiaron por sugerencia de abogados vinculados al entorno de Gutiérrez. Primero se habló de una fórmula de alquiler-venta y luego de una donación. “Yo he cometido un gran error, por supuesto, de confiar”, admitió.

El catedrático Manuel Montoya, de 80 años, fue víctima de estafa por parte de un "falso" obispo. (Captura: Panorama)
El catedrático Manuel Montoya, de 80 años, fue víctima de estafa por parte de un "falso" obispo. (Captura: Panorama)

El pago ofrecido fue de S/50 mil, pero el denunciante afirma que nunca lo recibió

Según la reconstrucción presentada por Panorama, Montoya firmó 2 documentos: la donación de la casa y una adenda en la que se establecía el pago comprometido. El denunciante sostuvo que Gutiérrez le ofreció S/ 50 mil mediante un cheque de gerencia.

“Y lo sacó el mismo día de la firma, saca los cincuenta mil soles. El Banco de Crédito lo reconoce. Estafa, pues”, afirmó Montoya. La policía agregó que esa adenda no ingresó a notaría y que el cheque no le fue entregado “bajo diversos pretextos”.

Después llegó, según el relato del adulto mayor, el documento que confirmó la transferencia. “Nos llega un documento en la cual figuraba: ‘La casa es de Jesús Gutiérrez Gutiérrez’”, dijo. En esa misma declaración acusó al investigado de haber tenido “dos intentos” de venta del predio a terceros.

Presunta donación a una pareja

La pesquisa policial y fiscal también alcanzó una segunda operación sobre el mismo inmueble. El reportaje mostró un documento de futura donación de la casa de la avenida Julio Bailetti, en San Borja, firmado aparentemente entre Gutiérrez y un hombre identificado como Fabián Salinas.

Consultado por esa operación, Gutiérrez negó conocer a esa persona. Ante la pregunta directa sobre si conocía a Salinas o si le había ofrecido el predio de Montoya, respondió 2 veces: “No”.

La PNP también remarcó que la organización religiosa con la que Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez se presenta no tiene vínculo con la Santa Sede ni con la estructura de la Iglesia Católica. (Foto: Panorama)
La PNP también remarcó que la organización religiosa con la que Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez se presenta no tiene vínculo con la Santa Sede ni con la estructura de la Iglesia Católica. (Foto: Panorama)

Delgado confirmó al programa que la vivienda habría sido donada nuevamente a una segunda pareja de esposos. Ese punto es central para la hipótesis policial sobre la transferencia en cadena y el intento de consolidar a un adquirente posterior de buena fe.

Investigado no sería parte de la Iglesia Católica

Una de las líneas del caso no se limita al conflicto patrimonial. La policía también remarcó que la organización religiosa con la que Gutiérrez se presenta no tiene vínculo con la Santa Sede ni con la estructura de la Iglesia Católica.

Delgado fue explícito sobre ese punto: “Esta Iglesia entre comillas que tú mencionas no tiene ninguna comunicación, ningún vínculo con la sede apostólica de León XIV, nada”. Agregó que se trata de escisiones “fuera del margen de la Iglesia” y de personas que “se dicen llamar obispos”.

Según la información difundida por el programa, la formalización fiscal llegó después de un año y ocho meses de actuaciones y de nueve interrogatorios en la División de Estafas con participación del Ministerio Público.

Por otro lado, el supuesto obispo también cuenta con una sentencia en su contra por pensión de alimentos. Al ser consultado por ese antecedente, Gutiérrez Gutiérrez afirmó que “la tradición de la Iglesia Antigua, de la Antigua Iglesia Católica, a nosotros nos permite tener familia”.

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