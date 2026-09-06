Denuncian modalidad de robo con Yape en aeropuerto: pasajera acusa a personal de transferir S/ 300 desde su celular

La denunciante señaló que acababa de realizar un pago por Yape a un taxista, por lo que la aplicación permaneció abierta en segundo plano en su celular. Foto: composición Infobae Perú/TikTok

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Una pasajera denunció haber sido víctima de un presunto robo mediante Yape mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según relató la creadora de contenido Crys Uchuya, un trabajador que verificaba su tarjeta de embarque y pasaporte habría utilizado su celular para realizar una transferencia de S/ 300 hacia un número asociado a él.

Uchuya contó que se percató de la operación apenas un minuto después de haber entregado su teléfono al trabajador. Tras reclamarle, señaló que el dinero fue devuelto en el momento, pero decidió realizar una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, indicó que el aeropuerto le informó que el trabajador fue desvinculado y que sus compañeros de turno quedaron suspendidos mientras se esclarecen los hechos.

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Pasajera asegura que detectó la transferencia

La denunciante explicó que acababa de utilizar Yape para pagarle a un taxista y que la aplicación había quedado abierta en segundo plano. En ese momento, entregó su celular junto con sus documentos para que el trabajador verificara la información correspondiente a su embarque.

Según su relato, mientras tenía el teléfono en sus manos, el trabajador comenzó a manipularlo. “Lo vi tecleando en mi celular y pensé que era para que no se bloqueara y pudiera comparar mi información”, contó. Al recuperar el equipo, Uchuya revisó su saldo y encontró una transferencia de S/ 300 realizada poco antes.

Crys Uchuya aseguró que un trabajador manipuló su celular durante la verificación de su pasaporte y tarjeta de embarque. Al revisar su cuenta, detectó una transferencia realizada un minuto después y reclamó la devolución del dinero (Crédito: TikTok)

La joven afirmó que reclamó inmediatamente al trabajador y le pidió que le devolviera el dinero. “Devuélveme mi plata, porque hace un minuto tú has tenido mi teléfono”, le habría dicho. De acuerdo con su versión, el monto fue retornado en ese momento.

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Denuncia fue presentada en la comisaría del aeropuerto

Tras recuperar el dinero, Uchuya solicitó la intervención de seguridad. Contó que inicialmente una trabajadora le indicó que, como el monto ya había sido devuelto, podía continuar hacia su vuelo. La situación, sin embargo, continuó y finalmente realizó una denuncia en la comisaría ubicada en el aeropuerto.

La pasajera señaló que el procedimiento duró aproximadamente una hora y media. También manifestó su preocupación porque, durante la toma de sus declaraciones, entregó información personal mientras el trabajador permanecía cerca. “Me dio miedo porque habían dicho mi información, dirección, número de teléfono y DNI, y el chico todavía estaba con el celular”, afirmó en su segunda publicación.

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Uchuya sostuvo que decidió continuar con el proceso pese al tiempo que le demandó. “Yo no voy a regalar S/ 300 de la nada”, expresó, al rechazar que lo ocurrido pudiera considerarse un simple error o una situación accidental.

Respuesta del Aeropuerto Jorge Chávez/LAP al caso que se viralizó en TikTok. Foto: captura TikTok

Aeropuerto informó medidas contra trabajador y compañeros

En una actualización publicada posteriormente, Uchuya afirmó que representantes del aeropuerto se comunicaron con ella para informarle sobre las medidas adoptadas mientras continúa la investigación. Según indicó, el trabajador involucrado fue desvinculado de su cargo y sus compañeros de turno fueron suspendidos temporalmente.

La creadora de contenido también señaló que fue contactada para brindar nuevas declaraciones y que el caso continúa bajo revisión. Añadió que no difundirá el nombre del trabajador mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente, debido a que, según explicó, debe respetarse el proceso legal.

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Por su parte, la cuenta oficial del Aeropuerto Jorge Chávez respondió a una de sus publicaciones en TikTok. “Lamentamos que hayas tenido esta mala experiencia en el Jorge Chávez. Te hemos escrito por interno para compartirte las actualizaciones de tu caso”, señaló la administración aeroportuaria.

Uchuya pide mayor cuidado con el uso de Yape

La pasajera insistió en que su objetivo al contar públicamente lo sucedido es advertir a otros usuarios sobre la necesidad de mantener cerradas sus aplicaciones financieras cuando entreguen el celular a otra persona. “Si usan Yape, tienen que cerrarlo sí o sí”, recomendó.

Posteriormente, Uchuya afirmó que el aeropuerto se comunicó con ella para informarle sobre las medidas adoptadas mientras continúa la investigación. Foto: Perú Travel

Uchuya cuestionó además que se responsabilice al usuario por tener una aplicación abierta y sostuvo que entregar el teléfono para una tarea puntual no autoriza a otra persona a revisar o manipular información ajena. “Nadie tiene derecho a meterse en tus cosas si le estás dando tu celular para algo puntual”, manifestó.

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Finalmente, afirmó que continuará informando sobre el avance del caso y pidió a los pasajeros mantener precauciones con sus celulares y aplicaciones de pago. También remarcó que logró detectar la operación antes de perder definitivamente el dinero y que espera que lo ocurrido permita mejorar los procedimientos de seguridad.