Pablo Guede aseguró que Alianza Lima “mereció” ganarle a Juan Pablo II y advirtió de cara al duelo con Universitario: “Estamos tranquilos”

El DT argentino analizó el empate de los 'íntimos' en Chongoyape por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Guardar

Alianza Lima empató en Chongoyape ante Juan Pablo II por la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado no dejó conforme al cuadro ‘blanquiazul’, que acumula tres partidos consecutivos sin ganar y ocupa el octavo puesto del segundo certamen doméstico de la temporada.

El entrenador Pablo Guede sostuvo en conferencia de prensa que su equipo mereció quedarse con la victoria por las situaciones que generó durante el encuentro. También descartó referirse a las versiones sobre una posible renuncia “porque nosotros estamos enfocados al 100% en lo que tenemos que estar”.

PUBLICIDAD

Para el técnico argentino, el elenco ‘íntimo’ tuvo argumentos suficientes para imponerse en la plaza ‘norteña’, aunque no consiguió transformar sus aproximaciones en goles. “Creo que hoy (ayer) merecimos ganar, lo fuimos a buscar hasta el último minuto y no la pudimos meter. La tuvimos ahí, abajo del arco, un palo, centro, la pelota merodeaba por el área y las que nos caían la fallamos. Estamos en en ese momento que de una te la meten, y nosotros llegamos un montón y no la metemos”, indicó.

Juan Pablo Goicochea tuvo un desafío al enfrentar a Luis Advíncula en la banda derecha de Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Pablo Guede también valoró el trabajo de Juan Pablo II, un rival que, según explicó, llevó adelante un planteamiento definido y aprovechó las condiciones de su cancha. El entrenador no redujo el empate a los problemas de su equipo y reconoció los méritos del conjunto local.

PUBLICIDAD

“Ellos hicieron su juego, lo plantearon bien. Tuvieron una contra en el segundo tiempo donde nosotros ya estábamos volcados y que salva ‘Ale’ (Duarte). Pero después creo que el partido fue todo nuestro. Si hubiéramos metido un segundo gol, creo que hubiera sido lo más justo. El equipo rival también juega y lo hace de muy buena manera en esta cancha. Venía de hacer nueve goles en dos partidos, tiene una dinámica de juego muy buena”, comentó.

Eso sí, el DT ‘gaucho’ valoró la recuperación de Alianza Lima en el segundo tiempo. “Lo bueno es que no nos presionaron como presionan a todos los rivales. Creo que nosotros agarramos ese protagonismo más en el segundo tiempo que en el primero, donde fuimos a buscarlo”, precisó.

PUBLICIDAD

El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.

El técnico de 51 años definió como amarga la sensación que dejó el resultado. No obstante, sostuvo que el momento adverso debe afrontarse con trabajo y con la confianza de un plantel que, según remarcó, mantiene intacta su disposición para competir.

“Hay que superarlo con trabajo, con el esfuerzo que vienen haciendo los chicos, con confianza, con fe”, manifestó Pablo Guede, que vinculó la salida de esta racha con la continuidad del esfuerzo colectivo y la convicción interna.

El argentino fue enfático sobre la respuesta que espera de sus futbolistas. “Este grupo no va a abandonar”, aseguró, antes de recordar que el objetivo del título nacional está definido desde su llegada al club.

PUBLICIDAD

Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

El regreso de Marco Huamán en Alianza Lima

Uno de los puntos que dejó el partido fue el regreso de Marco Huamán, quien volvió a tener participación luego de superar una lesión. Pablo Guede explicó que la decisión de utilizarlo respondió a la evaluación que hizo de su estado físico.

“La verdad que lo vi bien, sino no lo hubiera puesto”, señaló el entrenador sobre el polifuncional defensor. En esa línea, puso el estratega puso énfasis en el proceso de recuperación de Huamán. “Hizo un esfuerzo grande para recuperarse”, afirmó.

Pablo Guede sobre el clásico ante Universitario

Alianza Lima tendrá ahora un desafío de alto impacto: el clásico frente a Universitario de Deportes, que se disputará en Matute el sábado 12 de setiembre. Pablo Guede evitó presentar el próximo compromiso como una instancia aislada y lo ubicó dentro de una pelea más extensa.

PUBLICIDAD

“Nosotros estamos tranquilos, esto es muy largo. Faltan muchos partidos, muchas visitas, muchas salidas”, sostuvo.

Finalmente, Guede cerró con una promesa sobre la actitud de su plantel. “Lo vamos a pelear a morir hasta el final”, confirmó el argentino, convencido de que el equipo no resignará su objetivo pese al presente sin triunfos.