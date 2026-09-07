Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”

El 'Loco' evaluó la actuación del portero 'blanquiazul' en el empate en Chongoyape y de su rendimiento en el Torneo Clausura 2026. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Alianza Lima rescató un empate como visitante ante Juan Pablo II por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arquero ‘blanquiazul’, Alejandro Duarte, tuvo una mala salida en el gol del conjunto local y recibió numerosas críticas por una acción que incidió en el resultado.

El rendimiento del guardameta contrasta con el que mostró durante el Torneo Apertura, certamen en el que fue uno de los artífices de la consecución del elenco ‘íntimo’. Para Erick Delgado, el actual momento del arquero, a quien conoce de su paso por Juan Aurich en 2013, exige una mirada crítica, aunque sin descalificaciones.

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“Criticarlo no está mal mientras se haga con respeto. A mí me parece super bien, no hay que tapar el sol con un dedo, falló. No está tapando bien, no está siendo el mismo del Apertura, pero tampoco eso hace que sea mal arquero, porque he escuchado en muchas páginas que ahora lo tildan de malo para abajo”, afirmó en primera instancia en el programa Al Límite.

El exarquero señaló que también tuvo pasajes adversos durante su carrera. “Uno puede fallar. Y me ha pasado a mí también tener malos momentos y, por ende, yo no voy a destruir a alguien”, añadió sobre las reacciones hacia el actual portero de Alianza Lima.

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Alejandro Duarte fue clave en la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Marcel Sandoval

La evaluación de Erick Delgado coincidió con una idea expresada por José Carvallo, quien analizó la exigencia que enfrenta un arquero de un club grande. “El arquero de equipo grande te tiene que salvar”, sostuvo Carvallo. El exjugador añadió que una situación similar atraviesa Diego Romero, a quien reconoció como un gran arquero, aunque observó que tampoco está resolviendo esas intervenciones decisivas en Universitario de Deportes.

La apreciación de Carvallo no se limitó a Alejandro Duarte, sino que se extendió a la necesidad de que los guardametas respondan en los momentos de mayor presión. Para el exfutbolista, la calidad de un arquero también se mide por su capacidad para evitar resultados adversos.

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Delgado llevó esa lectura al presente de Alianza Lima. “No está salvando y, por ende, hoy Alianza está empatando partidos que de repente los tendría que ganar”, manifestó al explicar el nivel de un portero que tuvo un gran primer semestre que incluso lo llevó a estar convocado a la selección peruana.

El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.

El consejo de Erick Delgado a Alejandro Duarte tras falla en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Erick Delgado planteó que Alejandro Duarte debe modificar la manera en que afronta ciertas pelotas. Su recomendación apuntó a que intervenga con mayor determinación y capacidad de reacción, en especial en acciones que pueden definir partidos cerrados.

“Tiene que tratar de ponerle el mismo ahí con todas las pelotas”, dijo. Según su análisis, el arquero debe asumir cada jugada con una disposición más intensa, sin confiarse por la aparente facilidad de la situación.

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El ‘Loco’ explicó que ya le transmitió esa observación al guardameta. A su entender, el futbolista a veces llega “muy confiado y muy tranquilo” a determinadas acciones, una actitud que puede perjudicarlo cuando el margen para corregir es mínimo.

Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II.

Delgado Vásquez también vinculó el problema con la búsqueda de sobriedad bajo los tres palos. Consideró que esa intención, que puede ser útil para evitar movimientos innecesarios, en esta etapa le está jugando en contra.

“Esta jugada termina influyendo en el resultado”, apuntó Delgado al referirse a la anotación de Matías Almirón para Juan Pablo II. El comentario puso el foco en el impacto colectivo de una acción individual en un duelo que Alianza Lima no consiguió ganar y extendió esta mala racha a tres partidos al hilo.

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