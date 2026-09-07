Arbitraje peruano tendrá drástica renovación tras polémicas en Liga 1: “El 80% va a dejar de ser FIFA”. Crédito: CONAR

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La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 no solo dejó resultados y movimientos en la tabla de posiciones. Las decisiones arbitrales volvieron a generar cuestionamientos en distintos partidos de la Liga 1, una situación que se ha convertido en una constante durante la temporada y que aceleraría una profunda reestructuración de cara al próximo año.

En ese contexto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) prepara cambios importantes en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), especialmente en la nómina de jueces que actualmente cuenta con la insignia FIFA. Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1MAX, la mayoría de estos árbitros perdería dicha condición a partir de 2027 debido al bajo nivel mostrado durante el campeonato.

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“En esta fecha se ha acrecentado el número de polémicas y que reafirma que va a haber cambios en la CONAR de cara al próximo año, cambios de los árbitros FIFA. La gran mayoría, el 80% van a dejar de ser FIFA el 2027. Es una cuestión que va a suceder por el bajo nivel que hay y se muestra”, reveló Peralta.

La afirmación se suma a la información conocida previamente sobre la reestructuración que prepara la FPF. La Federación considera que varios de los árbitros que deberían representar el nivel más alto del arbitraje nacional no han respondido a las exigencias durante la presente temporada. De hecho, buena parte de los jueces FIFA ha recibido congelamientos, sanciones o castigos por parte de la CONAR.

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Gustavo Peralta reveló que la FPF prepara una reestructuración total del arbitraje para 2027. (Video: L1MAX)

El arbitraje vuelve a estar bajo la lupa

Las controversias de la octava fecha del Clausura se producen en medio de un escenario que ya venía generando preocupación. Los errores arbitrales y las decisiones discutidas se han repetido a lo largo de la Liga 1, colocando nuevamente a la CONAR en el centro de las críticas.

La situación ha llevado a la FPF a tomar la decisión de modificar buena parte de su estructura arbitral para 2027. La intención es renovar la nómina FIFA, incorporar nuevos nombres y elevar el nivel de los jueces que tendrán a su cargo los partidos de la próxima temporada.

Los cambios todavía deberán ser oficializados por la Federación Peruana de Fútbol, pero la reestructuración ya estaría definida y se espera que las novedades se conozcan hacia el cierre de 2026. El objetivo será que nuevos árbitros asuman la condición FIFA y que esta insignia vuelva a representar un estándar de calidad dentro del fútbol peruano.

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Así, las polémicas que marcaron la fecha 8 del Clausura vuelven a poner sobre la mesa un problema que la FPF pretende resolver con una renovación profunda. Si se concreta lo anunciado, el arbitraje peruano tendrá una imagen considerablemente distinta desde el inicio de la Liga 1 2027.

Una jugada que desató la polémica en el partido. Tras un centro preciso, un cabezazo pone en aprietos al arquero, quien parece sacar la pelota justo sobre la línea. ¿Cruzó el balón por completo? El debate está servido. - L1 Max

El arbitraje, una polémica constante

Los cuestionamientos no son nuevos en la Liga 1. Durante la temporada, varios árbitros han sido congelados o sancionados por errores cometidos dentro del campo y desde el VAR, incluso algunos con insignia FIFA. Esto ha generado malestar entre clubes, jugadores y comandos técnicos, quienes en distintas oportunidades han expresado públicamente su disconformidad con las decisiones tomadas.

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En algunos casos, los reclamos incluso llegaron a través de firmes comunicados oficiales de los clubes, que cuestionaron el desempeño de los equipos arbitrales. Este escenario ha incrementado la presión sobre la CONAR y es uno de los factores que explicaría la profunda renovación que prepara la FPF para 2027.