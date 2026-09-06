Perú

¿Despidos de maestros por evaluación de desempeño docente en Perú? El Minedu aclara politica de meritocracia

El ministro José Antonio Chang Escobedo señaló que el proceso no será sancionador y servirá para detectar fortalezas y necesidades de mejora, además de orientar la capacitación y el reconocimiento en la carrera pública magisterial

Ascenso docente
El Ministerio de Educación afirmó que la evaluación de desempeño docente no provocará el despido de maestros. (Andina)
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El Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que las evaluaciones de desempeño docente no provocarán el despido de maestros. El ministro del sector, José Antonio Chang Escobedo, sostuvo que la medida forma parte de una nueva etapa de la meritocracia, orientada a fortalecer la carrera magisterial mediante el desempeño profesional, la formación académica y el compromiso con los aprendizajes de los estudiantes.

Según lo señalado por el titular, la política busca que los docentes reciban reconocimiento del Estado de acuerdo con sus avances dentro de la carrera pública magisterial. La evaluación, de acuerdo con el Minedu, tendrá como objetivo identificar fortalezas y aspectos que requieran mejoras en el trabajo de los maestros.

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Chang Escobedo, además, precisó que la evaluación de desempeño se retomará conforme a la legislación vigente. El proceso incorporará de manera progresiva los resultados de aprendizaje de los estudiantes como uno de los elementos considerados.

nombramiento docente
La evaluación de desempeño docente se retomará bajo la normativa vigente y tendrá una implementación progresiva. (Andina)

Durante 2026, serán evaluados cerca de 500 docentes de educación inicial. Para 2027, el Ministerio de Educación proyecta evaluar aproximadamente a 22.000 maestros de los niveles inicial y primaria.

“La evaluación no constituye una medida punitiva, sino una herramienta para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, orientar la formación profesional y reconocer el esfuerzo de los maestros”, indicó el ministro.

La declaración responde a la interrogante sobre eventuales ceses de docentes a raíz de las evaluaciones. Chang Escobedo sostuvo que el proceso no tendrá un propósito sancionador y que estará vinculado con la orientación de la formación profesional de los maestros.

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Plantean incentivos

La nueva política de meritocracia busca modificar una lógica basada principalmente en la antigüedad dentro de la carrera docente. La propuesta plantea que el reconocimiento avance de forma progresiva hacia criterios relacionados con el desempeño y los aprendizajes de los estudiantes.

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José Antonio Chang Escobedo sostuvo que la meritocracia busca fortalecer la carrera magisterial con desempeño profesional, formación académica y compromiso con los aprendizajes.

En ese marco, el ministro propuso reemplazar los incrementos salariales generalizados por incentivos diferenciados vinculados al desempeño profesional y a la contribución de los docentes en la mejora educativa.

“El Gobierno busca que el mérito tenga un papel central en el desarrollo de la profesión docente, reconociendo a quienes se preparan, cumplen con sus responsabilidades y trabajan para lograr mejores resultados con sus estudiantes de la educación pública”, precisó el titular del sector.

El planteamiento del Ministerio de Educación contempla que el mérito sea parte del desarrollo de la profesión docente. El reconocimiento considerará la preparación, el cumplimiento de responsabilidades y el trabajo orientado a obtener mejores resultados con los alumnos de la educación pública.

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Los aprendizajes

El ministro de Educación afirmó que la meritocracia integra una transformación más amplia del sistema educativo. En esa propuesta, la infraestructura, los docentes, los directivos, los materiales y la gestión deben articularse para garantizar los aprendizajes desde el primer día de clases.

De acuerdo con Chang Escobedo, el propósito final de las políticas educativas es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Bajo esa premisa, el fortalecimiento de la carrera docente también apunta a fortalecer la escuela y a colocar al estudiante en el centro de las decisiones.

La evaluación de desempeño docente se retomará bajo la normativa vigente y tendrá una implementación progresiva. El Minedu prevé que el proceso alcance primero a maestros de educación inicial y que, en 2027, incluya a docentes de inicial y primaria.

“El mérito vuelve a ser el principio de la carrera docente. Se retoma la evaluación e incentivos por desempeño”, resaltó José Antonio Chang Escobedo.

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