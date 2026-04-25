El plátano es la fruta más consumida del Perú: cada persona consume 26,4 kg. al año

El rendimiento del sector agrario peruano ha contribuido a ampliar la disponibilidad de frutas con fuerte demanda en los mercados interno y externo. Foto: Opcions

En el contexto de la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, que se desarrolla del 24 al 30 de abril, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) promueve el mayor consumo de estos alimentos, destacando su relevancia para una dieta equilibrada y su aporte a la seguridad alimentaria en el país.

Durante esta conmemoración, la entidad también puso en valor el trabajo del sector agrario, responsable de aproximadamente el 80% de los productos que abastecen a los hogares peruanos. En ese sentido, subrayó el papel de los productores en garantizar alimentos frescos, nutritivos e inocuos para la población.

Producción en crecimiento sostenido

El desempeño del agro peruano ha permitido fortalecer la oferta de frutas de alta demanda tanto en el mercado local como en el internacional. “El dinamismo del agro nacional ha permitido consolidar la producción de frutas como plátano, uva, palta, piña, naranja, mandarina, mango, limón, papaya y arándano, entre otros cultivos de alta demanda en los mercados nacionales e internacionales”, precisó el Midagri en una nota de prensa.

Las cifras reflejan esta evolución. Entre 2014 y 2024, la producción conjunta de frutas y hortalizas aumentó de 9,1 millones a 11,7 millones de toneladas, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento de 2,4%. En el caso específico de las frutas, el volumen pasó de 5,96 millones a 8,4 millones de toneladas, lo que implica un incremento de 41% en la última década.

En el periodo 2014-2024, el volumen total de frutas y hortalizas se elevó de 9,1 millones a 11,7 millones de toneladas. Foto: The Inca Trail

Preferencias de consumo en el país

El consumo per cápita de frutas y hortalizas también ha mostrado una tendencia al alza. Entre 2004 y 2024, este indicador creció 21%, “impulsado por una mayor conciencia sobre la alimentación saludable y el acceso a estos productos”.

Dentro de este grupo, el plátano se posiciona como el producto más consumido en el país, con 26,4 kilogramos por persona al año. Le siguen la papaya y la mandarina, cuyo consumo ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos años.

Regiones productoras y diversidad agrícola

La selva peruana concentra la mayor diversidad de frutas tropicales y lidera la producción de plátano, que representa cerca del 80% del total nacional. En esta región también destacan cultivos como la piña, papaya, naranja, tangelo y camu camu.

Por su parte, la producción de hortalizas se distribuye principalmente entre la sierra y la costa. En la sierra predominan productos como el maíz choclo, la zanahoria, el zapallo y la arveja verde. En tanto, la costa aporta alrededor del 60% de las hortalizas comerciales, incluyendo cebolla, tomate, lechuga, alcachofa y cebolla china.

La Amazonía peruana reúne la mayor variedad de frutas tropicales y encabeza la producción de plátano, con una participación cercana al 80% a nivel nacional. Foto: Uros Expedition

Exportaciones en expansión

El crecimiento del sector agrario no solo se refleja en la producción interna, sino también en el comercio exterior. Entre enero y febrero, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron los USD 1.447 millones, lo que significó un incremento de 14,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Durante todo 2025, los envíos superaron los USD 8.104 millones y llegaron a más de 100 mercados internacionales. Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile, Inglaterra y China concentraron el 81,4% del total exportado, consolidando al Perú como un actor relevante en el comercio global de estos productos.

“La producción de estos alimentos cumple un rol fundamental en la economía nacional, con la agricultura familiar garantizando el abastecimiento y la calidad”, acotó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.