Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismo en Arequipa, este lunes 7 de setiembre

Los simulacros del INDECI: para qué sirven y cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) organiza anualmente los Simulacros Nacionales Multipeligro, ejercicios que ponen a prueba la capacidad de respuesta de la población ante sismos, tsunamis y aluviones. En 2026 se realizaron dos ediciones: la primera el 29 de mayo —en conmemoración del sismo de 1970 en Áncash— y la segunda el 14 de agosto, en recuerdo del terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El ejercicio se desarrolla en tres momentos: la activación de sirenas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), la permanencia en zonas seguras internas durante los primeros dos minutos y la evacuación hacia puntos de reunión externos con la mochila de emergencia en mano.