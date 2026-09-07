Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismo en Arequipa, este lunes 7 de setiembre

Sismo en Arequipa: temblor de magnitud 3.6 se registró cerca de Mollendo, según el IGP
Un sismo de magnitud 3.6 se registró durante la noche de este domingo 6 de septiembre de 2026 cerca del distrito de Mollendo, provincia de Islay, región Arequipa, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0639, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:54:50 p. m. y tuvo una profundidad de 49 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 25 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, región Arequipa. El evento tuvo como coordenadas latitud -17.13 y longitud -72.22. El sismo registró una intensidad de III en Mollendo.
Los simulacros del INDECI: para qué sirven y cómo participar
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) organiza anualmente los Simulacros Nacionales Multipeligro, ejercicios que ponen a prueba la capacidad de respuesta de la población ante sismos, tsunamis y aluviones. En 2026 se realizaron dos ediciones: la primera el 29 de mayo —en conmemoración del sismo de 1970 en Áncash— y la segunda el 14 de agosto, en recuerdo del terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El ejercicio se desarrolla en tres momentos: la activación de sirenas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), la permanencia en zonas seguras internas durante los primeros dos minutos y la evacuación hacia puntos de reunión externos con la mochila de emergencia en mano.
Para los hogares, el INDECI recomienda elaborar un Plan Familiar de Emergencia que defina las funciones de cada integrante, establezca un punto de encuentro y mantenga las rutas de salida libres de obstáculos. En centros laborales, la evacuación debe realizarse por escaleras de emergencia, nunca por ascensores, siguiendo las instrucciones de las brigadas. Las alertas de tsunami o aluvión se difunden a través del sistema SISMATE y las sirenas locales, con instrucciones de desplazarse de inmediato hacia zonas altas o alejadas del litoral.
Cómo inspeccionar tu vivienda después de un sismo
Una vez que el movimiento telúrico cesa y se verifica que todos los ocupantes están seguros, el INDECI recomienda realizar una inspección preliminar del inmueble antes de retomar la rutina. Los puntos críticos a revisar son las grietas diagonales en muros estructurales, las fisuras en columnas y el desprendimiento de acabados pesados como cornisas o revestimientos que puedan comprometer la estabilidad del edificio. Las grietas en forma de “X” en paredes o la inclinación visible de columnas son señales de alerta que requieren la evaluación de un ingeniero.
Si se detectan daños estructurales o existe duda sobre la seguridad del inmueble, la recomendación es no ingresar y comunicarse con las autoridades locales o con los equipos de Defensa Civil para solicitar una inspección técnica. Ante réplicas, la población debe alejarse de zonas con riesgo de caída de objetos, evitar el uso de ascensores y mantenerse informada a través de los canales oficiales del IGP y el INDECI.
La mochila de emergencia: qué debe tener y por qué no puede faltar en casa
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada hogar tenga preparada una mochila de emergencia diseñada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. El peso total no debe superar los 8 kilos y debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales para facilitar el acceso rápido durante una evacuación. La mochila debe estar ubicada en un lugar accesible y cercano a la ruta de salida, y todos los integrantes del hogar deben conocer su contenido y ubicación.
El contenido recomendado incluye agua embotellada, alimentos no perecibles como barras de cereal, enlatados y chocolate, un botiquín de primeros auxilios con alcohol, gasas, vendas y medicamentos para enfermedades crónicas, artículos de higiene personal, ropa de abrigo, linterna a pilas, radio portátil, silbato, dinero en efectivo preferentemente en monedas, y una agenda con contactos de emergencia. Para hogares con bebés, adultos mayores o mascotas, el INDECI recomienda incorporar artículos específicos como pañales, medicamentos prescritos y comida para animales. Los productos con fecha de vencimiento deben revisarse y renovarse de forma periódica.
Cuándo el DHN descarta —o activa— una alerta de tsunami
No todo sismo marino genera un tsunami. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú evalúa tres condiciones para determinar si existe riesgo de maremoto: que el epicentro se ubique en el mar o cerca de la línea de costa, que la magnitud sea igual o superior a 7.0 Mw y que la profundidad del foco sea menor a 60 kilómetros. Si el sismo no cumple alguna de estas tres condiciones, el riesgo de tsunami se descarta de inmediato.
El sistema opera a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), que recibe los parámetros sísmicos del IGP y los evalúa en tiempo real. Si el riesgo se confirma, el CNAT emite un boletín de alerta —que ordena prepararse para evacuar— o de alarma —que ordena evacuar de inmediato— hacia zonas altas. En caso de un tsunami de origen cercano, como el de 1746 que impactó el Callao apenas 24 minutos después del sismo, el tiempo disponible para la evacuación es de entre 15 y 20 minutos.
La escala de Mercalli: qué significa cada grado que aparece en los reportes
La escala de Mercalli Modificada (MM) es la herramienta que el IGP utiliza para describir los efectos de un sismo en la superficie, y va del grado I al XII. Los grados I y II corresponden a movimientos imperceptibles o detectables solo por personas en reposo en pisos altos. El grado III implica una vibración leve perceptible en el interior de edificios, similar al paso de un camión pequeño. El grado IV lo sienten la mayoría de personas dentro de inmuebles, con ruido en paredes y movimiento de puertas y ventanas.
A partir del grado V, el movimiento se percibe en toda una zona, pueden romperse vidrios y caer objetos inestables. El grado VII dificulta mantenerse de pie y puede causar daños en estructuras mal construidas. Los grados VIII y IX implican derrumbes parciales y daños severos en edificaciones ordinarias. Los grados X, XI y XII corresponden a destrucción masiva e, en el caso extremo, a la destrucción total con objetos que saltan al aire. La mayoría de los sismos registrados a diario en Perú se ubican entre los grados II y III, sin reporte de daños.
Cómo leer un reporte del IGP: magnitud, intensidad y profundidad no son lo mismo
Cada vez que ocurre un sismo en Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publica un reporte con parámetros técnicos que pueden resultar confusos para el público general. La magnitud mide la energía total liberada en el foco del sismo y se expresa en una escala logarítmica: un sismo de M5.0 libera aproximadamente 32 veces más energía que uno de M4.0. La profundidad indica a cuántos kilómetros bajo la superficie ocurrió la ruptura. La intensidad, expresada en la escala de Mercalli Modificada, mide los efectos reales del movimiento en un lugar específico y puede variar según el tipo de suelo y la distancia al epicentro.
El sismólogo Luis Dorbath demostró en los años 90 que un sismo de M8.0 a 250 km de distancia puede sacudir el suelo con la misma intensidad que uno de M5.0 a apenas 10 km. Esto explica por qué la magnitud sola no determina el nivel de daño. El IGP también utiliza acelerómetros para medir el movimiento real del suelo, dato que complementa la escala de Mercalli y permite a los ingenieros evaluar el riesgo estructural con mayor precisión.
Sismo superficial, intermedio o profundo: así cambia el impacto en la población
El IGP clasifica los sismos en tres categorías según la profundidad de su foco: superficiales (menos de 60 km), intermedios (entre 61 y 300 km) y profundos (más de 300 km). Los sismos superficiales son los más destructivos porque la energía liberada tiene menos distancia para disiparse antes de alcanzar la superficie. Son los responsables de los mayores daños históricos en la zona costera peruana y pueden alcanzar magnitudes de hasta M8.5.
Los sismos de foco intermedio, frecuentes en el sur del Perú, tienen menor capacidad de generar daños estructurales directos, aunque pueden percibirse en áreas extensas. Los profundos, que ocurren principalmente en la frontera con Brasil y Bolivia, rara vez se sienten en superficie y los daños que producen se asocian principalmente a efectos secundarios como la licuación de suelos. La profundidad del foco es uno de los primeros datos que el CENSIS publica en cada reporte sísmico precisamente porque determina el nivel de riesgo real para la población.
Lima y Callao: 280 años de silencio sísmico que preocupan a los expertos
Desde el terremoto del 28 de octubre de 1746, estimado entre magnitud 8.8 y 9.0, la costa central del Perú no ha registrado un evento sísmico de similar envergadura. Para los especialistas, esta calma no es una buena señal. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, advirtió que la acumulación de energía entre las placas tectónicas aumenta con los años y “podría desencadenar un sismo de magnitud superior a 8”.
El sismólogo César Jiménez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, precisó que los terremotos ocurridos en la zona central desde 1746 solo habrían liberado el 20% de la energía acumulada, lo que significa que el 80% restante permanece almacenado.
El IGP identificó frente a la costa de Lima una zona de acoplamiento sísmico de más de 350 kilómetros de extensión cuya ruptura podría generar un terremoto comparable al de 1746. Las zonas de mayor vulnerabilidad señaladas por los expertos incluyen Ventanilla, Callao, La Punta, Villa El Salvador y Chorrillos, distritos con suelos arenosos que amplifican las ondas sísmicas.
¿Por qué Perú tiembla tanto? La respuesta está bajo el océano
Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica del planeta. El contacto entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una fricción constante que acumula energía en el subsuelo y la libera en forma de movimientos telúricos de manera frecuente. Este proceso de convergencia de placas es también el responsable del levantamiento de la Cordillera de los Andes.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra esta actividad de forma permanente a través de su red de sensores y la reporta mediante el Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Los reportes incluyen datos como magnitud, profundidad, coordenadas e intensidad en la escala de Mercalli Modificada, que permiten a las autoridades y a la población evaluar el alcance de cada evento.